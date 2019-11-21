2019-11-21T16:34:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Зима берет свое: в выходные в Беларуси ожидаются морозы до -13°C

Период аномально теплой осени в Беларуси заканчивается
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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По информации Белгидромета, в первые 20 дней ноября температура в стране оказалась на 5 - 6 градусов выше нормы. Но уже сегодня к нам придет холодный арктический воздух, а сильный порывистый ветер сохранится. Сырая моросящая погода отодвинется на запад. Температура воздуха понизится и приблизится к климатической норме. А в некоторых районах будет на 1 - 3 градуса ниже нее.

Похолодание придет с востока страны.

В субботу, 23 ноября, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по западу Беларуси вероятны кратковременные осадки и слабый гололед. Температура ночью от -2°C по западу и до -12°C по востоку республики. Днем - от 0°C до -6°C.

24 ноября лишь в некоторых районах Гродненской области ожидаются кратковременный снег с дождем и слабый гололед. Ночью по стране будет от -4°C до -10°C, местами воздух охладится до -13°C. Максимальная температура днем: от 0°C до -6°C. По крайнему западу республики ночью будет -2°C …-3°C , днем +1°C …+2°C.

25 ноября днем уже потеплеет - от -4°C до +2°C. Жители юго-западных районов даже погреются - там ожидается до +4°C.

ЕСТЬ ВОПРОС

Когда переобувать машину в зимнюю обувь?

Менять резину с летней на зимнюю нужно тогда, когда температура воздуха опускается до +7…+5°C. В этот осенне-зимний период на улицах может быть утренняя изморозь, а дороги часто мокрые от дождя. И если до начала зимы переобувание авто остается на совести водителей, то с ее началом сотрудники ГАИ смогут применять штрафные санкции.

- Эксплуатация автомобиля с использованием зимней резины обязательна с 1 декабря по 1 марта. Водители, которые нарушат этот пункт ПДД, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 0,5 базовой величины. А если нарушение совершено повторно в течение года - штраф может увеличиться до 4 базовых величин, - сообщается на сайте ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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