2019-11-21T16:46:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Еще плюс пять карт». Беларусь и Россия согласовали 21 из 31 дорожной карты по интеграции

Две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть - будут вынесены на уровень президентов, считает эксперт
Наталия КРИВЕЦ
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Налоговый маневр в нефтяной отрасли и цены на газ - камни преткновения в переговорах Беларуси и России.Налоговый маневр в нефтяной отрасли и цены на газ - камни преткновения в переговорах Беларуси и России.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил журналистам, что на сегодняшний день согласованы 21 из 31 интеграционных дорожных карт, пишет БЕЛТА.

- Во время, я считаю, продуктивного проведения встреч двух премьер-министров мы еще по пяти дорожным картам пришли к консенсусу, нашли развязки и дали поручение министрам, чтобы они до конца этой недели положили эти согласованные дорожные карты на стол. То есть еще плюс пять карт, - рассказал посол, отметив при этом, что пока не удалось договориться по вопросам, касающимся прежде всего энергетического блока, доступа на взаимные рынки, таможенного и налогового законодательства.

- Я считаю, что это такие принципиальные, системообразующие вопросы, но думаю, что они будут в конце концов решены, - подчеркнул посол.

- Поскольку дорожные карты касаются создания единого рынка газа и единого рынка нефти, то сейчас вопрос исключительно в ценах на газ и в сумме компенсации российского налогового маневра, - считает Татьяна Маненок, эксперт сырьевых рынков. - Белорусская сторона платит 127 долларов за тысячу кубов газа. В России по регионам цены на газ различаются, средняя цена - около 80 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона в течение нескольких лет пытается сбить цену. В Минске рассчитывают, что к 2025 году - к предполагаемому сроку создания общего рынка газа в ЕАЭС - цена на импортируемый газ будет сближена с ценой для потребителей Смоленской области. Сейчас она отличается примерно в 2 раза. Мы не можем подписать дорожную карту, имея разную цену на газ.

Что касается нефти, то тут вопрос в компенсации издержек от российского налогового маневра. Напомню, Россия отказывается к 2025 году от таможенных пошлин (которые Беларусь и так не платила) и вводит взамен налог на добычу полезных ископаемых. Из-за налогового маневра цена российской нефти поднимется до мировой (сейчас мы платим 80% от нее). Россия, чтобы поддержать своих переработчиков, создала сложный механизм, который позволяет компенсировать их потери и издержки. Беларусь такой механизм создать не может, но мы хотим получить компенсацию налогового маневра в общей сумме $10 млрд. Пока Россия не идет навстречу. Российское Министерство финансов говорит, что вопрос будет снят, если будут унифицированы налоговые кодексы, а сделать это сложно ввиду того, что у нас разные источники доходов.

Думаю, что эти две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть - будут вынесены на уровень президентов. Как договорятся президенты, пока сложно спрогнозировать, но уже не раз в истории наших сложных взаимоотношений в энергетической сфере они находили варианты решений.

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