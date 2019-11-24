2019-11-24T01:34:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«А то появились однокомнатные квартиры по 180 квадратов!» В Беларуси меняют строительные нормы

Лифты появятся в трехэтажках, а дома можно будет строить из любых материалов и по любым проектам, лишь бы были безопасными
Оксана ОСПИЩЕВА
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Новые нормы в Беларуси: лифты разрешат ставить даже в трехэтажках.Новые нормы в Беларуси: лифты разрешат ставить даже в трехэтажках.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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7 из этих норм специалисты Министерства строительства и архитектуры Беларуси уже разработали, а 26 разработают до конца года, и еще примерно 30 норм - в будущем году. Таким образом, замкнется круг технических требований и указ №217 «О строительных нормах и правилах», принятый летом нынешнего года, заработает в полной мере.

- Практически все новые жилые здания в Беларуси можно будет оборудовать лифтами, даже трехэтажные дома, - рассказал директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай.- Вопрос в том, что к этой норме должны быть готовы все, в том числе и коммунальные службы. Ведь лифт надо будет эксплуатировать, он может ломаться, и должны быть службы, в том числе и в маленьких городках, куда можно будет и среди ночи позвонить.

Лифты появятся и в старых зданиях, которые будут реконструированы, то есть коренным образом перестроены. Кроме того, лифты будут ходить только с первого этажа. Ожидается, что это нововведение вступит в силу с 1 марта.

В новых нормах будет также прописано, что в новостройке обязательно должны быть туалет и ванная с установленной сантехникой, а также вся магистральная разводка, в том числе и электрическая.

- Квартиру-студию мы ограничили 50 квадратными метрами, - подчеркнул Игорь Лишай. - А то у нас сейчас появились однокомнатные квартиры-студии по 180 квадратных метров. И там нет ни кухни, ни туалета. К чему это приводит? Человек купил такое пространство и на свой уклад делит его перегородками, лепит их из разных материалов, не учитывая, рассчитан ли фундамент здания на такую нагрузку. Мы дошли до того, что в квартиру есть только дверь, до двери подведено электричество, есть стояк канализационный, но нет от него разводки, нет даже закладной детали для крепления люстры. На Западе в проект жилого здания вносятся все перегородки, а потом каждый покупатель, который приобрел квартиру, в процессе строительства вправе отказаться от той или иной ненужной ему перегородки, если такое возможно без влияния на несущую способность здания. Мы тоже хотим перейти на отказные работы. И считаем, что это правильно.

Есть надежда, что с момента вступления новых норм в Беларуси появятся дома с интересными архитектурными решениями. Сейчас полет фантазии архитекторов ограничен жесткими предписаниями конкретных технических и объемно-планировочных решений.

- Раньше застройщик не мог применить в своем проекте какой-то инновационный строительный материал. Для этого надо было сначала попасть в нормы, опробовать его на конкретных объектах, а потом только были шансы, что новое техническое решение приживется, - заметил собеседник. - То, что мы пытаемся сделать сейчас, - иной подход к нормированию. Там не будет конкретных технических решений, а будут параметры безопасности. И если технология строительства, новый строительный материал вписывается в параметры безопасности - можно применять. Главное для нас - сделать здание безопасным с точки зрения его несущей конструкции, противопожарных требований, санитарии, коммуникаций, сбережения энергии, защиты от шума. И при этом не ограничивать проектировщика в выборе материалов и решений. Это касается как жилых зданий, так и офисных и производственных помещений.

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