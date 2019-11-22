«Наши точки развития в малом бизнесе – туризм, логистика»: власти намерены развивать малый и средний бизнес в регионах

- Малое и среднее предпринимательство – та часть бизнеса, которая для нас сегодня представляет наивысший интерес. В этом секторе задействованы огромные резервы для экономического роста. Мы видим, что этот сегмент может дать наибольший вклад в прирост добавленной стоимости. Сегодня малый и средний бизнес в Беларуси – это четверть добавленной стоимости, треть занятых и половина экспорта. В наших планах увеличение доли этого сектора в ВВП до 50%, - об этом на первом региональном форуме предпринимательства в Бресте говорил замминистра экономики Дмитрий Матусевич.

Форум для регионального бизнеса проводят в рамках всемирной недели предпринимательства, в которой участвует и Беларусь. Брест выбрали как самый успешный в плане развития бизнеса регион после Минска и Минской области. Здесь появилась первая в Беларуси Свободная экономическая зона, а каждый третий в области трудоустроен в организациях малого и среднего бизнеса. предприимчивые жители Брестчины обеспечивают больше трети налоговых поступлений в бюджет.

- Конечная цель – достичь уровня по малому и среднему предпринимательству как в развитых странах. Предприниматели везде являются локомотивом развития экономики. Если мы говорим про страны Европейского союза, доля малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости там составляет 56%, доля занятых – 67%. Нам есть, над чем работать. Брестская область имеет большие перспективы для развития предпринимательства. Мы приграничный регион. Наши точки развития в малом бизнесе – в первую очередь, туризм, логистика, - считает Михаил Баценко, глава комитета экономики Брестского облисполкома.

Для того, чтобы у нас бизнес себя чувствовал, как в Европе, замминистра экономики пообещал, что государство будет идти предпринимателям навстречу.

- Мы будем предпринимать всяческие меры по дебюрократизации административных процедур, прекращению лицензированию, созданию комфортной деловой среды, совершенствовать методы поддержки малого и среднего бизнеса. Также мы работаем над формированием национального агентства развития, которое должно взять на себя функции агентства по инвестициям и приватизации. Регионы – еще один конек: как банки, так и государственные институты видят, что потенциал надо развивать, - резюмировал Дмитрий Матусевич.