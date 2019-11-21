2019-11-21T17:12:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: посмотрите, где в Вильнюсе завтра перезахоронят Калиновского и его повстанцев

На кладбище Расу завершают последние приготовления к церемонии [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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На кладбище Расу похоронены многие белорусские деятели - например, Иван и Антон Луцкевичи. Фото: Змитер ЮркевичНа кладбище Расу похоронены многие белорусские деятели - например, Иван и Антон Луцкевичи. Фото: Змитер Юркевич
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22 ноября в Вильнюсе перезахоронят останки повстанцев 1863-1864 года. Среди них, как на 95% установили литовские ученые, есть и лидер восстания Кастусь Калиновский. Исследования начались после оползня на горе Гедимина в начале 2017 года, который открыл кости, отнесенные к XIX веку. Со временем специалисты установили два десятка имен повстанцев.

Литовские власти решили, что повстанцев перезахоронят в часовне на кладбище Расу, где покоится немало белорусов. Несколько дней жители Вильнюса, а также гости города (в том числе многочисленные белорусы) прощаются с повстанцами. 22 ноября состоится торжественное перезахоронение. От Беларуси будет и официальная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.

Вот как сейчас выглядит место церемонии на кладбище Расу.

Часовня на кладбище ремонтировалась к событию. Фото: Змитер Юркевич

Часовня на кладбище ремонтировалась к событию. Фото: Змитер Юркевич

На кладбище завершены последние приготовления к церемонии перезахоронения. Фото: Змитер Юркевич

На кладбище завершены последние приготовления к церемонии перезахоронения. Фото: Змитер Юркевич

На кладбище завершены последние приготовления к церемонии перезахоронения. Фото: Змитер Юркевич

На кладбище завершены последние приготовления к церемонии перезахоронения. Фото: Змитер Юркевич

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