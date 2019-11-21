Муж Надежды Скардино: На свадьбе спросил у Бьорнадалена, не мешает ли кольцо тренироваться

Биатлонистка Надежда Скардино родилась в Санкт-Петербурге, но в 2004 году переехала в Беларусь, где раскрылась как профессиональная спортсменка. Надежда не раз говорила, что у нее две родины: Россия и Беларусь. А в этом году у Скардино, кажется, появилась третья: Надежда вышла замуж за 31-летнего швейцарского биатлониста Мартина Ягера. 10 ноября стало известно, что у Нади и Мартина родился сын Даниил. За несколько дней до пополнения в семействе биатлонистов «Комсомолка» поговорила с Мартином об истории знакомства с Надеждой и впечатлениях от Беларуси

- Мартин, cудя по прочтениям на нашем сайте, ваша свадьба c Надеждой интересовала многих читателей. Интересно, а ты сам почувствовал себя популярнее после бракосочетания?

- Думаю, в Беларуси обо мне точно больше узнали.

- Расскажешь подробнее о себе тем, кто еще не узнал?

- Я родился в небольшой деревне в горах – даже в самой Швейцарии не все знают это место недалеко от коммуны Валенштадт. Там живет около 400 человек, все знают друг друга, у нас есть лыжный комплекс – так что родившись здесь, нет шансов не научиться кататься на лыжах. Скорее, сначала учишься кататься на лыжах и только потом ходить! Так было и со мной - тем более, мой папа работает тренером. Повзрослев, я стал выступать в лыжных гонках, а в биатлон перешел пять лет назад.

Надежда и Мартин любят путешествовать. Фото: личный архив Надежды Скардино

- А как вы познакомились с Надеждой?

- На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году - перед церемонией закрытия мы встретились на дискотеке. Самое интересно, что и она, и я редко ходим на такие вечеринки, но в этот вечер все совпало. Мы начали общаться, на следующий день пошли вместе покататься на лыжах - и дальше все как-то завертелось.

«УВИДЕЛ НАДЮ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ДО ЗНАКОМСТВА»

- Выходит, ты хорошо танцуешь?

- Ха-ха! Не сказал бы. Мы в тот вечер в основном общались - о чем именно, сейчас не вспомню. Наверняка я поздравил Надю с золотой олимпийской медалью, которую она выиграла в эстафете… Кстати, Надю я впервые раз увидел гораздо раньше по телевизору - в 2014 году, когда она выиграла на Олимпиаде бронзу в индивидуальной гонке. Тогда был очень красивый пьедестал: Надя, Дарья Домрачева, Селина Гаспарин…

- А что привлекло тебя в Наде при знакомстве?

- Сложно описать словами. Просто иногда сразу понимаешь - есть что-то, что очень притягивает в человеке. Надя – не только красивая девушка, с ней очень приятно общаться, чувствуешь ее спокойствие, ее искренность…

- А как ты называешь супругу? Знаешь, кстати, как переводится ее имя?

- Называю и Надя, и Надежда. Да, она говорила, что ее имя переводится на английский как Hope («надежда» с англ. – Ред.).

- На каком языке вы общаетесь?

- В основном на английском, но Надя сейчас учит немецкий, и по большей части она понимает, что я говорю. Кое-что понимаю по-русски я, могу сказать пару слов. Надеюсь, со временем мой словарный запас будет расширяться.

- Что объединяет вас с Надей кроме биатлона? О чем вы говорите?

- Конечно, много говорим о спорте. Все-таки для профессионального спортсмена важно, чтобы понимали, чем он занимается, какие сложности переносит. Мы чувствуем, когда надо обсудить спортивные дела, а когда, наоборот, надо переключиться на другие темы.

«КОГДА ЕДУ ИЗ БЕЛАРУСИ В ШВЕЙЦАРИЮ, ВЕЗУ ГРЕЧКУ»

- Мартин, а что больше всего тебя впечатлило больше всего в Беларуси?

- Сразу отметил, какой большой Минск – знаю, в нем живет около двух миллионов жителей, какой это современный город. Большие чистые улицы... Наверное, так многие говорят? Просто в Швейцарии города поменьше. Заметил и отличия в привычках людей. В Швейцарии в магазине обычно общаешься с продавцами: сначала здороваешься, о чем-то говоришь, благодаришь и прощаешься. В Беларуси, как я заметил, покупки делают без лишних слов. Но я и в Минске чувствую себя комфортно.

- Знал ли ты что-то о нашей стране раньше?

- В первую очередь, конечно, знал белорусских спортсменов: биатлонистов, теннисистов, Александра Глеба, Василия Кириенко, который становился чемпионом мира в велоспорте…

- Может, пробовал у нас сыр, шоколад – те продукты, которыми известна твоя родина?

- Честно говоря, я не ем много сыра, конфеты и шоколад люблю больше. Что-то пробовал из белорусского шоколада, и очень понравилось, к сожалению, уже не помню название. Кстати, когда из Беларуси еду в Швейцарию, всегда покупаю килограмм гречки! Мне она очень нравится, да и полезна. В Швейцарии гречка, конечно, есть, но ее не везде найдешь, да и у вас она дешевле.

- Хотел бы остаться в Беларуси?

- Мне у вас нравится, но жить постоянно – это другой вопрос. Думаю, какое-то время мы с Надей поживем в Швейцарии. А дальше будет видно. Это зависит и от того, чем мы будем заниматься. Как минимум, один сезон я будут в биатлоне, дальше, возможно, пойду на тренерские курсы. Кроме того, я пограничник - в Швейцарии биатлонисты связаны с этим ведомством… А Надя делала первые шаги в качестве тренера, помогая со стрельбой.

- Кстати, о стрельбе. У тех, кто пришел в биатлон после лыжных гонок, обычно есть проблемы со стрельбой. Надежда Скардино в сезоне 2013-2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы - без промахов 22 огневых рубежа, и стала признанным снайпером. Она помогает тебе улучшить показатели?

- Конечно, я рад, что она работает со мной над этим компонентом. Моя стрельба действительно нуждается в улучшении. Надя находит, как это сделать, что изменить в подготовке и даже в сознании, ведь от психологии очень многое зависит. Чувствую, что есть прогресс. В прошлом сезоне показал свой лучший результат на этапе Кубка мира (14-е место. – Ред.).

«СДЕЛАЛИ ОБНАЖЕННОЕ ФОТО, ПОСМЕЯЛИСЬ И ЗАБЫЛИ, А У ВАС ЭТО ВЫЗВАЛО РЕЗОНАНС»

- Наверное, в этом году интервью с тобой не обходятся без вопросов о сенсационном фото в обнаженном виде, которое сделала сборная Швейцарии по биатлону…

- Это точно (смеется). В мае мы обычно тренируемся на Крите, где закладываем базу функциональной подготовки, проезжая каждый день больше сотни километров по горам на велосипеде. Два года назад мы как-то решили остановиться и сделать фото на фоне гор. А потом кто-то решил сделать такое забавное фото – просто иногда в рутину тренировок надо добавить что-то веселое. В этом году повторили такое же фото, посмеялись, поехали дальше… Но один из наших биатлонистов опубликовал фото в соцсетях. В Швейцарии про это писали, но спокойно. А у вас это вызвало большой резонанс. Как я понял, в Беларуси сложно ожидать подобных шуток от спортсменов.

Смелое фото швейцарских биатлонистов. Фото: instagram.com/benjamin.weger

История с фото, кстати, получила неожиданное продолжение. На нашем ТВ в политической программе шла дискуссия о прозрачности деятельности политиков, и ведущий показал это фото, отметив, что политики должны быть такими же открытыми, как наша команда. Я даже был немного в шоке от такого сравнения. Но это неплохо.

- Ваша с Надей свадьба состоялась в Минске. А почему не у тебя на родине?

- Так было проще нам и нашим гостям: родственникам Нади из России удобно было ехать в Минск, моим - тоже, потому что не нужна виза. К тому же тогда в Минске проходил чемпионат мира по летнему биатлону, одновременно я готовился к зимнему сезону. Все прошло очень классно: самые близкие люди, душевная атмосфера. Праздник был в загородной усадьбе (Смолевичский район. – Ред.). Приехали два моих близких друга и моя семья. Они пробыли в Минске два дня - конечно, этого времени мало, чтобы изучить вашу культуру, но в целом им понравилось.

Свадьба биатлонистов в Беларуси.

- Знаю, что Дарья Домрачева, которая была свидетельницей, сделала необычный сюрприз.

- Да, она пригласила артистов, которые исполнили традиционные белорусские народные песни, танцевали. На свадьбе был и Оле-Эйнар Бьорндален, мы немного поговорили с ним о биатлоне, тренировках. В шутку спросил у него: «С обручальным кольцом все время тренируешься? Это удобно?» Он сказал - это не проблема!

- Ты уже почувствовал изменения в жизни, ведь раньше думал только о себе и тренировках, теперь о жене и о ребенке?

- Само собой, сейчас больше ответственности. Но еще больше изменений у Нади. Сейчас она в Минске, а я на тренировочном сборе в Швейцарии (беседа состоялась в начале ноября. – Ред.). Конечно, трудно находиться на расстоянии, мы часто созваниваемся. Но планирую приехать, когда Надя будет рожать.

- У Нади большая семья - четыре сестры и два брата, у тебя есть две сестры. Вы с Надей думали о том, чтобы стать многодетными родителями?

- Конечно, мы говорили об этом. Большая семья - это хорошо. Но это не такое дело, как спорт, где надо ставить цели, называя какие-то цифры… Время покажет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Добро пожаловать, Даниил Мартинович!»

Сын Надежды и Мартина родился 10 ноября в 5-м роддоме Минска

«Herzlich Willkommen Jäger Daniil! Добро пожаловать, Егер (фамилия написана именно так. – Ред.) Даниил Мартинович!» - так подписала Надежда первое фото малыша в Инстаграме, на котором видно, как его пальчики переплелись с руками мамы и папы.

10 ноября на свет появился сын Надежды и Мартина, ему дали имя Даниил. Фото: Инстаграм Надежды Скардино

А еще до рождения ребенка Надежда в интервью говорила:

- Рады, что наша семья осенью пополнится. Мы счастливы! Даже не знаю, как выразить. Это прекрасное время и для женщины, и для мужчины. Этот период очень интересный, приносит много эмоций…

- Ваш ребенок тоже станет спортсменом?

- Если будем жить в Швейцарии, там ни один человек не остается вне спорта: такая атмосфера и условия, что грех не покататься на лыжах, велосипеде, побегать. Родители Мартина очень активны, в этом году всей семьей поднялись на Эльбрус. Думаю, наш ребенок будет спортивным.

Напомним, 34-летняя биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры. Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, Надежда завоевывала Кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз – в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовым призером Игр в Сочи.

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