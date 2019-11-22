«Чтобы неповадно было»: в отношении следователя из Борисова возбуждено дело за фальсификацию доказательств

Эта авария случилась утром 20 января 2018 года на улице Зеленый Городок в Борисове. Александр Ш. шел по обочине, когда его сбила фура. При этом водитель автопоезда, не остановившись, уехал. Он заехал на загрузку и позже направился на границу, где его и задержали. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности (ч. 2 ст. 317 УК), и заведомое оставление в опасности (ч. 3 ст. 159 УК).

- Я шел по тротуару навстречу транспорту, а фура ехала сзади. На крутом повороте прицеп занесло, он сбил меня, я улетел на 7 метров вперед и оказался в кювете. К счастью, мимо ехали несколько машин - они вызвали «скорую», оказали первую помощь - спасли меня, - рассказывает пострадавший Александр.

Мужчина попал в больницу с серьезными травмами: открытая и закрытая черепно-мозговая травма, порванные связки на ноге, частичная потеря слуха.

- Я потерял слух на одно ухо на 80%. Врач-сурдолог сказал, что восстановить слух полностью уже не получится.

11 дней Александр провел в больнице, еще три месяца восстанавливался на больничном.

«За время расследования у меня поменялось 6 следователей»

Возле дороги, где произошла авария, были установлены видеокамеры: так стало известно, что пешехода могла сбить фура DAF, которая принадлежит латышской фирме. За рулем был 44-летний дальнобойщик.

- Камера была направлена в сторону дороги, откуда двигалась фура. Но она была на расстоянии 400 - 500 метров. Самого момента удара она не зафиксировала. Но больше ни одна фура, по описанию свидетелей, там не проезжала, - продолжает Александр.

Водителя той самой фуры задержали на несколько дней, но потом отпустили домой. Фура оставалась в Беларуси, специалисты проводили экспертизы. А через несколько месяцев потерпевший Александр узнал от следователя, что уголовное дело приостановлено из-за того, что подозреваемый не установлен.

- Я был в шоке полном. На тот момент фура уже уехала из страны, то есть проводить какие-то экспертизы дальше было невозможно. Мне повезло, что у меня хороший адвокат, он предоставил для ознакомления часть дела. Я увидел там много фальсифицированных документов.

Александр вместе со своим адвокатом писал жалобы в прокуратуру и Следственный комитет, требовал разобраться и заменить следователя. Дело возобновляли и приостанавливали несколько раз в течение года.

- Мне хотелось, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Потому что за пару месяцев расследования было сделано только несколько экспертиз. Я писал ходатайства о том, чтобы были какие-то конкретные действия. В ответ приходили отписки. У меня на тот момент ребенку был годик, жена очень переживала, я какое-то время сидел без работы. Мне хотелось довести дело до конца.

За эти почти два года делом занимались 6 следователей. Когда в апреле 2019-го дело попало в УСК по Минской области, его начали расследовать почти с нуля. В июне дальнобойщика снова задержали, а в сентябре в суде Смолевичского района рассмотрели дело.

- Мне и водителя жалко было: я просил в суде, чтобы его не наказывали строго, уменьшили срок. Все мы люди, я знаю, что у него дети есть.

Дальнобойщика признали виновным

В суде, вспоминает Александр, обвиняемый говорил, что его не заносило и он никого не сбивал.

- Я говорил судье о том, что много документов в деле фальсифицировано, подделаны мои подписи. Суд в результате вынес частное определение на работу СК Борисова.

Дальнобойщика признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности, и приговорили к двум годам колонии-поселения. Он обжаловал приговор.

О том, что в отношении следователя возбудили уголовное дело за фальсификацию документов, Александр узнал 18 ноября.

- Я за справедливость. Если человек напортачил - нужно понести какое-то наказание, чтобы другим неповадно было.

Как сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета, проверку проводили в главном управлении процессуального контроля СК.

- Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах, - добавили в СК.

Наказание за это нарушение - штраф, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего сотрудника Следственного комитета судят в Минске за подстрекательство к даче взятки (читать дальше... )