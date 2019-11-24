2019-11-24T01:19:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы жалуются, что польские таможенники аннулируют документы на возврат tax free

С проблемой столкнулись те, кто часто ездит из Беларуси в Польшу за покупками
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Чтобы привезти что-то из Польши, мало вложиться в белорусские таможенные лимиты: нужно еще, чтобы польская таможня не имела претензий.Чтобы привезти что-то из Польши, мало вложиться в белорусские таможенные лимиты: нужно еще, чтобы польская таможня не имела претензий.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

- Кто в курсе, что с ватами на Домачево? Через одного аннулируют ваты, - такое сообщение на днях появилось в Телеграмм-канале, где люди обсуждают ситуацию на погранпереходах возле Бреста.

Ватами (VAT по-польски, то есть НДС) в простонародье называют документ на возврат tax free. Чтобы оформить ваты, в Польше достаточно сделать покупки на сумму от 200 злотых - это чуть больше 50 долларов - в одном чеке. В магазине к чеку прикрепят документ (он называется faktura VAT), в котором указывается перечень товаров с ценами брутто и нетто и сумма, которую покупатель сможет получить обратно. Сделать это можно во время следующей поездки или в Беларуси в одном из банков. Максимально можно вернуть до 23% от стоимости покупки. Например, смартфон за 350 долларов может обойтись в итоге почти в 270 долларов.

Те, кто часто ездят в Польшу за покупками, охотно пользуются возвратом ват. Не обязательно покупать технику: сэкономить 23% можно даже на одежде и бытовой химии. Только для того, чтобы вернуть деньги, на границе нужно поставить отметку о том, что товар вывезен. Этим занимаются польские таможенники: они сверяют перечень покупок с тем, что указано в документах и ставят свою печать. Но неожиданно белорусы на этом этапе столкнулись с проблемами. Польские таможенники стали ставить штамм об аннулировании фактуры ват! В пояснении к отказу есть ссылки на разные законы Польши и Евросоюза, но их суть сводится к тому, что везти можно только товары для личного пользования.

- Если в течение года повторяются однотипные позиции товара, то без вариантов - аннуляция. А дальше, сказали, обращайся к начальнику в Тересполе, потом в Бяла-Подляске, потом, при желании, в суд, - делится опытом Роман.

Претензии у таможенников возникали, в основном, к тем, кто часто ездит за покупками.

- Таможенник сказал, что смотрят, чтобы на продажу не возили, - говорит Анна.

Кому-то удалось даже сфотографировать на столе у польского таможенника распечатанное письмо от 20 ноября с заголовками: «Правовые основы для аннулирования» и «Инструкция для путешественника». Там сказано, что путешественника есть право обжаловать аннулирование - обратиться письменно к начальнику Любельской таможенно-налоговой инспекции в Бяла-Подляске через отдел дорожной таможни в Тересполе в течение 14 дней.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Трагедия концлагеря в Масюковщине: разорванные на части замерзшие трупы и побег на броневиках
Лагерь для военнопленных в 1941-44 годах был на месте нынешнего минского микрорайона. Правду о 80 тысячах смертей начали раскрывать 75 лет назад, а итоги расследования шли Сталину
«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот
Телеведущий, известный по передаче «В мире животных» прочел в Калининграде лекцию об устройстве Вселенной, а в свободное время пообщался с «Комсомолкой»
Новости 24
В Минске откроется выставка работ Пабло Пикассо
Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов
Лукашенко потребовал от руководителей не брать на работу любовниц и любовников
Минздрав рассказал о состоянии мужчины, упавшего под поезд в минском метро
Посмотрите, как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»
В Беларуси изменятся цены на лекарства. Как именно?
Щеткиной – почетное звание, Марзалюку – орден. Президент наградил депутатов и сенаторов прошлого созыва
Под Могилевом трактор столкнулся с «Газелью». Два человека погибли
Посмотрите, как в Беловежской пуще олени в луже грязи устроили себе СПА
Мошенников-гастролеров, продававших в Беларуси липовые «клады», поймали граждане после публикации в СМИ
«Рваные раны руки и травма предплечья»: в Волковыске травмирован 58-летний рабочий
В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», изрезал жену и напал с ножом на милиционера
Житель Волковыска не раз рассказывал собутыльникам о наследстве от умершей матери, и к нему в дом ворвались грабители в масках
Видеофакт. Посмотрите, как в Печах станцевали вальс на танках: это завораживает
После официальной церемонии перезахоронения Калиновского белорусы не расходятся
Лукашенко подписал указ о модельной деятельности
Гробы с останками участников восстания Калиновского проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков.
Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах - человек
В Вильнюсе началось движение траурной колонны - Беларусь, Литва и Польша прощаются с Кастусем Калиновским
Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным