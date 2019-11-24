Белорусы жалуются, что польские таможенники аннулируют документы на возврат tax free

- Кто в курсе, что с ватами на Домачево? Через одного аннулируют ваты, - такое сообщение на днях появилось в Телеграмм-канале, где люди обсуждают ситуацию на погранпереходах возле Бреста.

Ватами (VAT по-польски, то есть НДС) в простонародье называют документ на возврат tax free. Чтобы оформить ваты, в Польше достаточно сделать покупки на сумму от 200 злотых - это чуть больше 50 долларов - в одном чеке. В магазине к чеку прикрепят документ (он называется faktura VAT), в котором указывается перечень товаров с ценами брутто и нетто и сумма, которую покупатель сможет получить обратно. Сделать это можно во время следующей поездки или в Беларуси в одном из банков. Максимально можно вернуть до 23% от стоимости покупки. Например, смартфон за 350 долларов может обойтись в итоге почти в 270 долларов.

Те, кто часто ездят в Польшу за покупками, охотно пользуются возвратом ват. Не обязательно покупать технику: сэкономить 23% можно даже на одежде и бытовой химии. Только для того, чтобы вернуть деньги, на границе нужно поставить отметку о том, что товар вывезен. Этим занимаются польские таможенники: они сверяют перечень покупок с тем, что указано в документах и ставят свою печать. Но неожиданно белорусы на этом этапе столкнулись с проблемами. Польские таможенники стали ставить штамм об аннулировании фактуры ват! В пояснении к отказу есть ссылки на разные законы Польши и Евросоюза, но их суть сводится к тому, что везти можно только товары для личного пользования.

- Если в течение года повторяются однотипные позиции товара, то без вариантов - аннуляция. А дальше, сказали, обращайся к начальнику в Тересполе, потом в Бяла-Подляске, потом, при желании, в суд, - делится опытом Роман.

Претензии у таможенников возникали, в основном, к тем, кто часто ездит за покупками.

- Таможенник сказал, что смотрят, чтобы на продажу не возили, - говорит Анна.

Кому-то удалось даже сфотографировать на столе у польского таможенника распечатанное письмо от 20 ноября с заголовками: «Правовые основы для аннулирования» и «Инструкция для путешественника». Там сказано, что путешественника есть право обжаловать аннулирование - обратиться письменно к начальнику Любельской таможенно-налоговой инспекции в Бяла-Подляске через отдел дорожной таможни в Тересполе в течение 14 дней.