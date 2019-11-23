«Если дочка просит уложить спать, еду из студии, а потом возвращаюсь назад». Женя Галич из O.Torvald о детях, творческом кризисе и принципах

С Женей Галичем, лидером украинской группы O.Torvald мы встречаемся в гостинице, где остановились музыканты. За пару часов до концерта, который украинцы отыграют в небольшом минском клубе HIDE, Женя обещает ра***б, а мы думаем как зацензурить слово, которое синонимично слову «разгром».

- А интервью будет на видео? - интересуется Женя. Когда узнает, что обойдемся текстом и фото, сообщает, что так как раз очень любит.

- Да, я вот как раз читала, что самое нелюбимое в твоей музыкальной деятельности - это давать интервью.

- Надо меньше об этом говорить, а то люди уже побаиваются (улыбается). Мне всегда кажется, что это внимание в мою сторону искусственное. Когда люди интересуются моим творчеством, я очень радуюсь. А на интервью я закрываюсь, как ракушка, дискомфортно себя чувствую.

- Хочется петь, а не разговаривать?

- Да, я на сцене с гитарой чувствую себя комфортнее, чем когда сижу и кому-то что-то рассказываю. Но с тобой я буду честен.

- Давай про недавний белорусский A-fest, но, извини, не совсем про музыку. Многие вспоминают Женю Галича, потому что посреди выступления ты забрался на высоченную стойку. Это было спонтанное решение?

- Да, спонтанное.

- В таком случае минчане в восторге от человека, который слишком быстро среагировал и полез за тобой…

- Это наш техник Юра! У него очень понятная миссия - оберегать меня (смеется). Он знает, что во время выступления может случиться все, что угодно, и постоянно на чеку. У Юры после таких мероприятий всегда спрашивают: «Слушай, а что бы ты сделал, если б он начал падать?» Но Юрчик всегда рядом и держит за меня кулаки. Он, кстати, часто выручал. Я когда-то прыгнул в толпу, и люди стали стаскивать с меня гарнитуру, наушники. Юрчик все отбил, он очень надежный партнер и неотъемлемая часть команды. Все видят пять музыкантов, но нас гораздо больше.

«Постоянно прячем барабанщицу Hebi от всех»

- После киевского фестиваля Atlas Weekend в 2018 году вы не выступали. Говорили про творческий кризис и объясняли, что сказать было нечего…

- Просто понимаешь, какая штука? У меня сегодня спросили, почему нас нечасто крутят на украинских радиостанциях. Есть песни, которые пишутся именно для радиоэфиров. Весь 2018 год можно было не напрягаясь создавать песни с припевами: «Я тебя люблю…Из твоих ладоней пью», но это странно: я не хотел писать только ради того, чтобы удержаться на плаву. Это неинтересно, подло и нечестно по отношению к слушателям. Хотелось сказать что-то новое. Поэтому мы выпустили альбом Diller kaifu и рассказали, что с нами происходило за это время.

O.Torvald впервые выступили в Минске с сольным концертомФото: Святослав ЗОРКИЙ

-Ты говорил, что раньше вы злоупотребляли песнями для радио.

- Да, у нас было несколько песен, которые мы создавали специально для того, чтобы они звучали на радиостанциях. Например, есть песня «Радіомережі» - она очень попсовая… И еще ряд песен, которые создавали для коммерческих целей. Но я их не очень люблю, и мы их стараемся играть поменьше.

- Но при этом слушатели их наверняка ждут? Особенно на фестивалях.

- К сожалению, да. Мы играем, конечно, некоторые из них. Но стараемся увертываться и играть то, что нам больше нравится.

До этого группа приезжала на A-fest в августеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыкантам понравилась наша ОктябрьскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ты как-то говорил, что вы фестивальная группа и любите выступать перед людьми, которые вас не знают. Группе почти 15 лет, не надоедает что-то доказывать и завоевывать внимание?

- Это спортивный интерес: постоянно доказывать, что ты можешь драться и показывать свое первенство. Когда ты приезжаешь на фестиваль, где люди тебя не знают, ты четко понимаешь ближайшую задачу: сделать так, чтобы люди остались с тобой, а у тебя нет никакого кредита, чтобы резко понравиться. Приходится завоевывать их внимание. Это как девушке понравиться: всегда интересней процесс завоевания.

Выступали в клубе Hide на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Спрошу про вашу загадочную барабанщицу Hebi…

- Да, она шикарна!

- Что изменилось, когда она появилась в группе полгода назад?

- Мне иногда хочется ее придушить (улыбается)… За ее вредность и постоянные капризы. Но я ее обожаю, потому что она очень горит тем, что делает! Ей важно играть, ее прет от этого! Ну и мы заряжаемся от нее.

Галич с барабанщицей Hebi после концертаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Знаю, что райдеры у вас теперь изменились…

- Да, она просит нутеллу и женские всякие штучки. А еще я ревную ее ко всем. Когда парень у тебя на барабанах играет, ты не смотришь, кто к нему подходит знакомиться после концерта. А к ней очень много внимания, и я очень ревную, что кто-то кроме нас может ее завоевать. Мы постоянно ее прячем от всех!

- Спрятали даже имя!

Барабанщица Hebi играет в группе около полугодаФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда кто-то просит автограф, дочка меня дразнит: «Папа, это твои фанатки!»

- А расскажи про своих детей.

- Ой, они очень разные. Еве 6 лет, она пошла в школу. Взрослая и очень ответственная! Нежная девочка-девочка и папина доченька. Во всем помогает, расспрашивает и интересуется. А Даня - это просто ураган! Ему два с половиной года. Забавный малыш и настоящий панк-рокер. Трэшит, все ломает, крушит, бесится, хочет драться. Требовательный, настоящий пацан, мне это очень нравится. У него есть любимая песня - Diller Kaifu. И когда мы садимся в машину, он не признает других песен. Говорит: «Папа, фафуй!», что значит кайфуй. Очень смешно трясет головой и орет на всю машину «фафуууй!» А Еве очень нравится «Шкідлива звичка». Они очень забавные, и я по ним очень скучаю, когда уезжаю. Даня вчера очень расстроился, жалобно плакал и говорил: «Папа, не узяй, пажауста!» Это отвратительно!

На концерте Женя шутил, что если б не жена и двое детей дома, остался бы в Минске. «Никто квартиру не сдает?»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женя Галич - любитель взбираться на концертах куда-нибудь повышеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как с этим получается справляться?

- Это дурацкое состояние: ты понимаешь, что тебе нужно уехать, но ты не можешь. Бывают ситуации, когда мы на студии поздно, и мне звонит Ева: «Пап, привет! А ты где? А ты что, не приедешь нас уложить спать?! Блин, ну пожалуйста! Ты же обещал!» Я срываюсь, еду домой, укладываю их спать, а потом возвращаюсь на студию.

- Это прекрасно и ужасно одновременно! А как Ева и Даня реагируют, когда папу узнают?

- Ева, блин, меня подставляет постоянно! Когда люди подходят фотографироваться или взять автограф, она меня передразнивает постоянно и подначивает: «Папа, смотри, это твои фанатки!»

- А в Беларуси, кстати, узнают?

- Да вот когда проходили таможню, вышли из машины глубокой ночью - все потрепанные. И тут подходит парень: «А вы ж из O.Torvald?» Рассказал, что был на А-фесте, попросил сфоткаться и ушел довольный. Это было очень приятно среди ночи увидеть людей, которые помнят наше выступление.