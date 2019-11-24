Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»: детский сад по японскому проекту и беспрецедентная акция на квартиры

У тех, кто мечтал жить в центре столицы у границ огромного парка, это предложение вызвало огромный интерес. Особенно сейчас, ведь у застройщика есть еще одна прекрасная новость: здесь собираются построить лучший детский сад Европы!

Предложение спроектировать детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев» получил гуру архитектуры из Японии

По приглашению компании «Дана Холдингз» в Минск приехал знаменитый японский архитектор Такахару Тезука – сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира. Господин Тезука получил интересное деловое предложение – спроектировать детский сад в жилом комплексе «Парк Челюскинцев». Такахару Тезука - пожалуй, самый авторитетный международный специалист по проектированию зданий под детские учреждения.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета.

Его детский сад «Фудзи» в Татикаве был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Гуру архитектуры, который, к слову, высоко оценил уровень проектов, реализуемых в Минске девелопером, предложением заинтересовался. И даже провел лекцию для проектировщиков компании, пообещав в следующий свой приезд встретиться со студентами архитектурного факультета Белорусского национального технического университета.

Такахару Тезука получил от известного застройщика компании «Дана Холдингз» деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев».

Согласитесь, еще один весомый плюс в копилку премиального комплекса «Парк Челюскинцев» – получить в своем составе детский сад, которому нет равных в Европе!

В составе премиального комплекса «Парк Челюскинцев» будет детский сад, которому нет равных в Европе!

Но, безусловно, главный аргумент в пользу комплекса «Парк Челюскинцев» – это его соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада. Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников.

Главный аргумент в пользу комплекса «Парк Челюскинцев» – соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада.

Только представьте: свежий воздух и пение птиц, прогулки по тенистым аллеям и общение с забавными белками буквально во дворе своего дома! Это жизнь в центре города - но с уютом загородного поселка.

Жизнь в центре города, но с уютом загородного поселка!

Жилье комфорт-класса с квартирами свободной планировки и панорамным остеклением

При этом все нужное для активной городской жизни расположено буквально в шаговой доступности. Две станции метро и главная магистраль столицы - проспект Независимости. А еще – школы и поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Все дома комплекса «Парк Челюскинцев» – это жилье комфорт-класса, в котором есть все, что требуют современные стандарты городского домостроения.

Квартиры свободной планировки позволят реализовать все ваши желания по обустройству жилья. Ведь и количество комнат, и их размер хозяева определяют сами!

Панорамное остекление с золотистой тонировкой обеспечат солнечный свет и воздух во всех квартирах.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на любой этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Еще один плюс - дизайнерские лобби. Это «лицо» всего дома, и входить в здание с такой парадной приятно всем – и жителям, и их гостям. Стойка консьержа, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша и местом, где можно помыть лапы домашним животным, байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед – это особый уровень комфорта.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

Для удобства мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями организована безбарьерная среда: на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы.

Безопасность и спокойствие жителей – это новейшая система видеонаблюдения и закрытая огороженная территория, на которой предусмотрены удобные парковочные места.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

А на первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения для будущих кафе, салонов красоты, магазинов и других объектов сферы услуг – все, что нужно для успешного ведения бизнеса и комфорта жителей.

На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения.

И весь этот набор достоинств жилого комплекса «Парк Челюскинцев» сегодня можно приобрести по акции!

БУДЬ В КУРСЕ

Как приобрести квартиру в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» в рассрочку, кредит или со скидкой?

Покупателям доступны различные варианты финансирования покупки.

- Только до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. При оплате первого взноса в размере 30% от стоимости квартиры, оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не требуется!

- Предпочитаете оплату в кредит? Такая возможность тоже есть. Банки-партнеры предлагают выгодные кредиты – финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

- А для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, застройщик предоставляет существенные скидки.

Все подробности акции – можно узнать в отделе продаж застройщика «Дана Холдингз». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Дана Центр, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.