2019-11-24T18:02:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В память о переправе Наполеона через Березину: 85 белорусов и французов переплыли замерзающую реку

В Борисове прошел Фестиваль исторической реконструкции, посвященный 207-летию той знаменитой переправы [фото]
Виктор ПАЖИТОК
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Мероприятие началось парадом униформистов, участников военно-исторической реконструкции «Березина-2019».Мероприятие началось парадом униформистов, участников военно-исторической реконструкции «Березина-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Военно-историческая реконструкция «Березина-2019» прошло в Борисовском районе. Мероприятие посвящено 207 годовщине переправы армии Наполеона через Березину.

Фестиваль открылся в субботу парадом униформистов, которые прошли от вокзала Борисова до памятника «Батареи». Яркое шествие поддерживалось маршами в исполнении оркестра парашютного полка французского города Тулуза.

Во второй половине дня на городском пляже состоялась не менее зрелищная акция: в шести градусный мороз 85 пловцов, среди которых были и французы, вплавь перебрались на другой берег Березины.

Как отмечают организаторы, цель данного мероприятия в том, чтобы почтить память героев-понтонеров, которые во время войны 1812 года за одну ночь на 25 ноября построили два моста. Это позволило наполеоновской армии избежать колоссальных потерь. Из 400 понтонеров, которые строили мосты в 23-градусный мороз в живых остался только один.

Парад прошел от борисовского вокзала до памятника «Батареи». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Парад прошел от борисовского вокзала до памятника «Батареи».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкторы тщательно относятся к созданию образов французских солдат. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкторы тщательно относятся к созданию образов французских солдат.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкторы прошли в сопровождении оркестра парашютного полка из Тулузы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкторы прошли в сопровождении оркестра парашютного полка из Тулузы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Маркитантки французской армии - явление весьма уникальное. В то время женщин к армии старались не подпускать. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Маркитантки французской армии - явление весьма уникальное. В то время женщин к армии старались не подпускать.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Униформисты в форме русских солдат. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Униформисты в форме русских солдат.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

207 лет тому назад настоящие французские солдаты переправлялись через Березину, когда армия Наполеона бежала из Москвы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

207 лет тому назад настоящие французские солдаты переправлялись через Березину, когда армия Наполеона бежала из Москвы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкция прошла на городском пляже Борисова. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реконструкция прошла на городском пляже Борисова.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Настоящий гусар даже обедает в седле. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Настоящий гусар даже обедает в седле.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После парада прошла реконструкция баталии на предмостных укреплениях «Батареи». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После парада прошла реконструкция баталии на предмостных укреплениях «Батареи».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Баталию поддерживали звуки военного оркестра. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Баталию поддерживали звуки военного оркестра.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В действе участвует и артиллерия. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В действе участвует и артиллерия.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Нешуточные баталии развернулись среди реконструкторов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Нешуточные баталии развернулись среди реконструкторов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На берегу Березины кипели страсти, как и 207 лет тому назад. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На берегу Березины кипели страсти, как и 207 лет тому назад.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После баталий любители зимнего плавания повторили путь французских понтонеров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После баталий любители зимнего плавания повторили путь французских понтонеров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пловцы из нескольких стран, в том числе и из Франции, форсировали реку. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пловцы из нескольких стран, в том числе и из Франции, форсировали реку.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пловцов встречали с почестями. Шутка ли - температура воздуха -6. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пловцов встречали с почестями. Шутка ли - температура воздуха -6.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Таким заплsdjv почтили память французов погибших на Березине. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Таким заплsdjv почтили память французов погибших на Березине.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Погода совсем не для плавания, но «моржей» это не пугает. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Погода совсем не для плавания, но «моржей» это не пугает.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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