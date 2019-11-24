2019-11-24T18:24:25+03:00
Общество
КП Беларусь

«Да я мечтал об этом с детства!»: брестское футбольное «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Что говорят брестчане, которые на стадионе «Брестский» стали свидетелями исторического момента
Оксана БРОВАЧ
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Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси. Фото: twitter.com/dynamobrestБрестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси. Фото: twitter.com/dynamobrest
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– С праздником, Серега! Дай обниму! Мы смогли! Мы чемпионы! - на выходе со стадиона обмениваются поздравлениями двое мужчин за 50, сотрясая друг друга мощными похлопываниями по плечу.

Победное фото из раздевалки. Видно, что победу отмечали шампанским - пробкой пробили потолок. Фото: twitter.com/dynamobrest

Победное фото из раздевалки. Видно, что победу отмечали шампанским - пробкой пробили потолок. Фото: twitter.com/dynamobrest

Только что «Динамо-Брест» при 10 тысячах свидетелей на трибунах стало новым чемпионом Беларуси по футболу! Команду из Витебска брестчане обыграли со счетом 1:0.

Стадион гудит и ревет, болельщики прячут носы в фанатские бело-синие шарфики, но улыбаются глазами. На улице -1, холодрыга, но стадион забит под завязку - ведь это исторически матч! Здоровые взрослые мужики скачут, как дети, девушки визжат, дети просят взять их на ручки, чтобы было лучше видно, что происходит на поле. А там все стоят на ушах! Стюардам не удалось сдержать фан-сектор: болельщики в белых майках кувыркаясь и спотыкаясь бегут обниматься и фотографироваться с новоиспеченными чемпионами.

Фан-сектор высыпал на поле отмечать победу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Фан-сектор высыпал на поле отмечать победу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Этой победы в Бресте очень ждали. Не только в этом футбольном сезоне - а, кажется, всю жизнь.

– Да я с детства мечтал об этом! - то ли шутит, то ли всерьез выкрикивает мужчина с синим флагом на плечах. – Ди-на-мо чем-пи-он!

– Вот что значит - пришел человек с деньгами. Сразу пошла работа, все зашевелилось. А ведь еще недавно - помните? - болельщики скидывались на форму футболистам, потому что клуб был нищий! - вклинивается в разговор и пересказывает притчу во языцех супружеская пара.

В том, что «Динамо» победит именно в родном городе, а не на выезде, в последнем туре чемпионата, в Бресте не сомневались. Фанаты подготовили растяжку с надписью «Чемпионы» и уже в конце второго тайма зажгли файеры. Хотя матч против Витебска был далеко не самым зрелищным. Брестские футболисты много атаковали, но все же двигались лениво, и кажется, тянули время, периодически валяясь на поле.

Брестчане почти весь матч провели стоя - поддерживали команду. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестчане почти весь матч провели стоя - поддерживали команду.Фото: Оксана БРОВАЧ

Болельщики яростно пытались докричаться до своих, объясняя, кому и куда следует бежать и передавать пас. Срывали голоса даже дети: «Нужен гол!» И он случился: на 39-й минуте Алексей Хобленко забил победный мяч в ворота соперников. В том, что ответного гола не последует, никто как будто и не сомневался.

– Это был не золотой матч, прямо скажем. Без огонька, без накала страстей. Но нам нужна была победа любой ценой! – делится впечатлениями пожилой болельщик.

Во время награждения брестского «Динамо» на стадионе вместо легендарной «We Are The Champions» группы Queen включили песню про день победы со слезами на глазах. Правда, слез в глазах фанатов не было - разве что от холодного ветра. А вот улыбки до ушей - да. Заразились праздничной атмосферой даже те, кто на стадионе не был и за футболом не следит.

– «Динамо» - чемпион! Брест - чемпион! - едва сев в маршрутку, громогласно объявляет рослый мужчина.

– Слышишь, тут наши выиграли, - водитель тут же передал коллегам по рации эту новость. - Ну, теперь нам нужен выходной, чтобы это дело отметить! Все-таки праздник для города!

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