Детское «Евровидение-2019» второй раз подряд выиграла Польша!

Финал детского «Евровидения-2019» прошел в воскресенье в Гливице (Польша). К слову, совсем небольшой город, всего 180 тысяч жителей, как наши Барановичи. Тем не менее, у них есть своя Arena Gliwice, в которой собрались 15 тысяч зрителей (как наша Минск-Арена). Вот на ее сцене и прошло детское "Евровидение".

Arena Gliwice, вмещающая до 17 тысяч зрителей, стала центром музыкального праздника. Фото: eurovision.tv

Соревновались юные артисты из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и, конечно, хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Заметим, обязательное условие – исполнение своей песни живьем. Сам конкурс также шел в прямом эфире.

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После того, как выступили все участники, в течение 15 минут зрители во всех странах могли голосовать. Причем в этом году через интернет можно было голосовать даже за исполнителя из своей страны. С одного ip-адреса на официальном сайте детского "Евровидения" junioreurovision.tv можно было выбрать до пяти исполнителей! Результаты зрительского голосования просуммировали с результатами национальных жюри от каждой из 19 стран (к слову, жюри голосовали за день до финала после генеральной репетиции).

Ведущие детского "Евровидения-2019" Ida Nowakowska, Roksana Węgiel и Aleksander Sikora. Фото: TVP

Таким образом, победителем детского «Евровидения-2019» стала Вики Габор из Польши .

Вики Габор всего 12 лет. Фото: Thomas Hanses

Беларусь представляла Лиза Мисникова, она оказалась на 11 месте в итоговой таблице. Белорусское и российское жюри не поставили друг другу ни одного балла. Больше всего - 10 баллов отдало нам жюри из Италии.

14-летняя Лиза Мисникова представляла Беларусь. Фото: tvr.by

Белорусское жюри поставило 12 баллов Казахстану. Как ни удивительно, это мнение совпало с вердиктом сводного жюри разных стран - Казахстан впереди. По результатам голосования жюри Беларусь оказалась на 11 месте. На втором месте - Польша, на третьем - Италия.

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Однако после опубликования мнения телезрителей, ситуация изменилась. Выиграла Польша - причем второй раз подряд. Казахстан на втором месте. А Беларусь так и осталась на 11 месте.

Почему Польша? Во-первых, абсолютно хитовая песня, простая и с классной драйвовой аранжировкой. Во-вторых, сама девочка Вики Габор симпатичная и уверенная в себе. С почти 5 миллионами просмотров на youtube ее песни. Все сошлось! Интересно, что на сайте junioreurovision.tv главное фото сцены "Евровидения", которое висело еще до начала конкурса, называлось hero. Возможно, просто случайность - но песня Вики называется Superhero.