В крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall 29 ноября стартует «Черная пятница»

И цены в них в эту пятницу будут такими же, как и в других европейских странах!

«Черной пятницей» по установившейся мировой традиции объявляется последняя пятница ноября, которая в этом году попадает на 29 число. И праздник больших покупок для посетителей торгово-развлекательного центра Dana Mall («Дана Молл») будет по-настоящему грандиозным: «черная пятница» плавно перейдет в «черный уикенд», так что времени на шоппинг будет достаточно. И, самое важное - размер скидок будет доходить до 80 и даже 90%!

В ТРЦ Dana Mall 29 ноября стартует «черная пятница»!

Специальные акции будут проводиться и на фудкорте!

По специальным и очень привлекательным ценам будут предложены не только одежда и обувь известных мировых брендов и отечественных производителей. Со скидкой можно будет купить бытовую технику и электронику, хозяйственные товары, товары для домашних питомцев.

Специальные акции будут проводиться и на фудкорте – праздник больших покупок должен быть приятным во всех отношениях!

Отметим, что в торгово-развлекательном центре Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине. И уровень цен в минских салонах этих компаний в эту пятницу будет точно таким же, как в других европейских странах. Большой шопинг с торгово-развлекательным центром Dana Mall стал привычным для белорусских покупателей – ездить за границу за выгодными покупками больше не нужно.

В ТРЦ Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине.

Так что добро пожаловать на «черную пятницу» – хорошее настроение и отличные покупки гарантированы всем покупателям!

Новогодние праздники уже совсем скоро! «Черная пятница» - уникальная возможность купить подарки с существенными скидками. И в магазинах торгово-развлекательного центра Dana Mall вы обязательно найдете идеальный вариант для родных и близких!

АДРЕС:

Торгово-развлекательный центр Dana Mall, г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ст.м. «Восток».

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.