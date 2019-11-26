«Говорят ли вам, что вы сами виноваты?»: что минчане спрашивали у Риты Грачевой, которой муж отрубил руки

Маргарита Грачева прилетела в Минск всего на один день: в 12 дня она вышла из аэропорта, а уже в 11 вечера снова села в самолет до Санкт-Петербурга. Это первая поездка 27-летней Маргариты в Беларусь, но осмотреть достопримечательности девушка не успела: все было распланировано по часам. Первое, что интересует Маргариту о Беларуси, - как у нас защищают жертв домашнего насилия? Увы, закон о противодействии домашнему насилию в Беларуси так и не был принят, хотя проект разрабатывался.

На презентацию пришли несколько десятков минчанФото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что с ней произошло, 27-летняя Маргарита сотни раз рассказывала журналистам. 11 декабря 2017 года теперь уже бывший муж вывез Риту в лес, полтора часа пытал, а потом отрубил кисти рук.

Дальше были операции, месяцы реабилитации, суды, которые закончились тем, что бывшего мужа Маргариты приговорили к 14 годам лишения свободы. Дмитрий был вменяем, осознавал, что делает и заранее готовился к преступлению. Сейчас он отбывает наказание, а Маргарита написала книгу, воспитывает двух сыновей и учится жить по-новому. В интервью «Комсомолке» девушка подробно рассказывала, насколько изменилась ее жизнь спустя почти два года после трагедии.

Минчане активно задавали вопросы и восхищались мужеством и оптимизмом девушкиФото: Павел МАРТИНЧИК

Одну руку девушке врачи смогли пришить - ее функции восстановились примерно на 20%, а вот вместо второй у Маргариты теперь бионический протез. Датчики от него подсоединены к мышцам предплечья и реагируют на сигналы, которые посылает мозг.

- Я думаю, что сжимаю руку - и протез закрывается, думаю, что открываю - он открывается, - показывает Рита, и протез с легким жужжанием сжимается и разжимается.

Долго писать у девушки пока не получается - она может только расписатьсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Поначалу девушка ничего не могла делать сама: ее руками была мама. Сейчас Рита может и приготовить еду, и набрать сообщение на телефоне, и нарезать салат. Но руку протез все равно не заменит.

- Я не могу заколоть волосы. Не могу много писать, застегнуть пуговицы, а чтобы подстричь детям ногти, мы едем к маме. Почистить картошку я смогу, но если у обычного человека это занимает пять минут, у меня - около часа. Салат оливье я порежу часа за полтора.

Книгу «Счастлива без рук», которую выпустил издательский дом «Комсомольская правда», Маргарита написала вместе с мамой. Презентации уже прошли в нескольких российских городах, а 22 ноября она состоялась и в Минске.

Девушка открыто отвечала на все вопросыФото: Павел МАРТИНЧИК

На встречу с Маргаритой, которая проходила в одном из книжных магазинов Минска, собралось около 50 человек. Больше получаса девушка непрерывно отвечала на вопросы.

«Для меня этого человека не существует»

Маргариту предупредили, что белорусы – скромные люди, и вряд ли засыплют ее вопросами. Но все вышло по-другому: минчан интересовала и книга, и повседневная жизнь Маргариты с протезом, и ее мнение о том, почему у закона о противодействии домашнему насилию так много противников. Мы собрали самые интересные вопросы аудитории.

- Первое, что мне бросается в глаза на обложке – реальная история любви и зверства. Не хочу вас обидеть, но считаете ли вы, что вы немного романтизируете домашнее насилие?

- Название выбирала я сама. В книге есть фотографии с моим бывшим мужем, мы там счастливая семья. Я хочу показать, что муж, когда женился на мне, не говорил, что будет совершать такие поступки. В нашем браке были счастливые моменты – у меня двое детей, которые были рождены по любви и спланированы. Но в один момент все перевернулось. Поэтому я как раз хотела показать, что это и любовь, и зверство.

Такую записку бывший муж прислал Маргарите после судаФото: Павел МАРТИНЧИК

- После того, как закончился суд и бывшего мужа осудили, он как-то выходил с вами на связь?

- В самом начале была записка, которую мне передали через общих знакомых. Там было написано: «Риточка, не делай больших глупостей, дождись меня». Его мама от его лица размещала письмо в соцсетях.

- Как вы думаете, почему так тяжело идет принятие закона, почему так много противников и почему многие считают, что закон против домашнего насилия направлен против традиционных ценностей?

- У нас давно есть такой стереотип, что в семью лезть не надо, сами разберутся, а то больше разводов создадим. Многие из тех, кто принимают закон, думают, что их это не коснется, что это происходит в неблагополучных семьях. Мне в соцсетях тоже пишут, что закон не нужен, потому что у нас нет насилия. Сейчас мы боремся, чтобы закон приняли. Не знаю, сколько еще должно произойти случаев с летальным исходом, чтобы что-то сдвинуть.

Книгу Маргарита писала вместе с мамойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Как вы считаете, какое наказание заслуживал ваш муж и довольны ли вы приговором суда?

- Я считаю, что никакое наказание не вернет мне руки, никакая моральная компенсация не вернет мне руки. Для России 14 лет за такое преступление – это очень много. Изначально юристы мне говорили, что с учетом трех смягчающих обстоятельств ему могли бы назначить 3-8 лет. Но благодаря огласке и только ей он получил такой большой срок.

- Вы были на передаче у Андрея Малахова. Помог ли он вам чем-то?

- После передачи был большой резонанс, люди собрали большие деньги на протез – он стоит около 60 тысяч долларов. На его передаче нашли мне бесплатного адвоката, которая мне и сейчас помогает. Протеза у меня три – два сделали в Германии на средства, которые собрали люди, и один - от государства спустя полтора года. Протез управляется мыслями: я думаю, и протез открывается или закрывается. Это бионический протез – один из новейших в плане технологий.

Со всеми желающими девушка фотографироваласьФото: Павел МАРТИНЧИК

- Допустим, пройдут годы, и он появится, ему будет тяжело. Вы сможете протянуть ему руку помощи? - задал вопрос мужчина из зала. В ответ раздался возмущенный гул.

- Для меня этого человека не существует, я не собираюсь с ним строить никакие отношения. Были судебные процессы, когда я была обязана прийти и как-то с ним общаться. Прощать и сходиться? Нет и никогда. Я лишала этого человека родительских прав именно для того, чтобы он не подходил к детям.

А потом была автограф-сессияФото: Павел МАРТИНЧИК

- Как часто вы сталкиваетесь с виктимблеймингом (обвинение жертвы в том, что она сама виновата в произошедшем с ней. - Ред.), и часто ли оправдывают вашего бывшего мужа? Как вы с этим справляетесь?

- Я не читаю комментарии – только какую-то малую долю. Поэтому вижу не так много хейтеров. Но они есть, говорят, что сама довела и сама виновата. Для меня нет оправданий этому поступку. Нет такого действия, которое бы человеку развязало руки, и он мог тебя покалечить и убить. Тебе что-то не нравится - разворачиваешься и уходишь. Никому нельзя бить или убивать другого человека.

Презентации книги прошли уже в нескольких российских городах, а 22 ноября она состоялась и в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда женщина обратилась к нам в центр за помощью, на ее счету было 30 заявлений в милицию»

Руководительница юридической службы центра по продвижению прав женщин «Ее права» Татьяна Стрижевская рассказала, что, по статистике МВД, 80% домашнего насилия в Беларуси – это агрессия со стороны мужчины.

- В мире статистика составляет 90% и выше. Если домашнее насилие не касается конкретно вашей семьи – это значит, что в вашем ближайшем окружении есть такие люди: возможно, это ваша подруга, соседка, учительница ваших детей, врач, к которому вы приходите на прием.

Татьяна напомнила, что первое, что должна сделать жертва физического насилия в семье – обратиться в милицию.

- Но я вынуждена сказать, что обращение в милицию не всегда работает. Например, психологическое насилие доказать очень сложно. У нас в законе нет определения «экономическое насилие». Мы часто слышим истории от женщин о том, что сотрудники милиции не совершают вообще никаких действий, потому что считают, что домашнее насилие – это конфликт в семье и это дело только мужчины и женщины. В июле 2019 в МВД озвучили цифры: 55 женщин умерли в результате домашнего насилия. К сожалению, историю одной из этих женщин мы знаем, потому что она была клиенткой нашего центра. Ее убил собственный сын. Когда эта женщина обратилась к нам в центр, на ее счету уже было около 30 заявлений в милицию. Когда мы решили опубличить этот кейс, у нас появилась информация, что органами внутренних дел была инициирована проверка по факту нарушений и бездействия сотрудников милиции.

Что делать, если есть факт бездействия милиции?

- Звоните на телефон доверия МВД или общенациональную горячую линию по домашнему насилию, где раз в неделю дежурит сотрудник органов внутренних дел – ему можно рассказать свою ситуацию, - добавила спикер.

Закон против домашнего насилия существует в 148 странах. Татьяна считает, что он нужен и в Беларуси.

- Нам нужен закон, потому что у нас должна быть возможность предотвратить домашнее насилие, дать жертве реальный эффективный механизм защиты. Чтобы была возможность сразу применить защитное предписание. Чтобы у агрессора была возможность осознать то, что случилось и пройти коррекционную программу. Нам нужен закон, потому что нынешнее законодательство вообще не учитывает бывших супругов.