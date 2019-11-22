2019-11-22T11:39:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атак

Их цель - заполучить данные банковской карточки
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Беларуси продолжается волна телефонных атак, с целью заполучить данные банковской карточки.В Беларуси продолжается волна телефонных атак, с целью заполучить данные банковской карточки.
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Беларусь захлестнула волна телефонного мошенничества. Цель – обманом узнать данные банковской карты, чтобы увести с нее деньги.

Схема стандартная: жертве звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают, что на карточном счете зафиксирована подозрительное движение денег. Чтобы быстро заблокировать карту мошенники просят сообщить CVV-код (три цифры на обратной стороне карты), или цифровой код, который пришел СМС-кой (он нужен для входа в личный кабинет).

Есть версия, что «ноги» у такого криминального бизнеса растут из России – там на черном рынке без проблем можно купить базу данных карточек различных банков.

Специалисты твердят: никому, ни при каких условиях нельзя сообщать данные своей карты! Если возникли какие-то подозрения, нужно самостоятельно позвонить или прийти в банк, чтобы во всем разобраться. А тем временем мошенники придумывают все новые формы работы с «клиентами». Вот что рассказала «Комсомолке» читательница Александра:

- Про такое мошенничество я читала. И когда мне на мобильный номер позвонил мужчина, назвал по имени и отчеству и сообщил, что с моей карточки совершается подозрительная транзакция на имя какого-то Мухаммеда – я совсем не удивилась. Тем более, что карточки названного банка у меня никогда не было. Я начала задавать вопросы, и мужчина быстро закончил разговор. Самое интересное было дальше: на мой номер начали звонить совершенно разные люди. Они думали, что звонят в банк! По разговору с ними я поняла, что им звонили такие же мошенники, и у них высветился мой номер. И они перезванивают, чтобы узнать какие-то детали у банка. Я тоже позвонила на номер, с которого мне звонил мошенник – и попала на такую же жертву. За день я приняла около 20 таких звонков из разных городов Беларуси. В результате я вынуждена была обратиться к оператору и заблокировать карту. Вдобавок я оставила обращение с просьбой разобраться в ситуации. А еще - вызвала милицию и написала заявление. Хочу, чтобы там разобрались, почему мой номер используют мошенники в своих преступных схемах. Сейчас в милиции ведется проверка.

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