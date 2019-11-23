«На завод не хочу, строгая проходная система - не мое!»: безработные воротят нос от вакансий с зарплатами 600 - 1000 рублей

- Третий месяц не могу найти работу, - пожаловался на днях сосед с верхнего этажа. - Пойду становиться на биржу труда.

Судя по статистике, таких, как мой сосед, на начало сентября в Беларуси было 64,5 тысячи человек. И в то же время - 92,4 тысячи свободных мест. Почему вакансии и безработные не могут найти друг друга? Чтобы разобраться в этом, иду на ярмарку вакансий в центр занятости №3 Партизанского района столицы.

Пока соискателей нет, интересуюсь у работодателей, что и почем предлагают.

- Я представляю частную аутсорсинговую компанию, подбираю кадры, чтобы потом предложить их прямым работодателям, - говорит девушка. - Нужны грузчики, уборщики помещений, подсобные и кухонные рабочие. Зарплата от 300 до 450 рублей.

Первые же соискатели от подобных предложений отказываются, тем более что за соседними столами кадровики госпредприятий предлагают существенно больше.

- Нам в филиал «Автобусный парк №6» нужен водитель автомобиля, занятый перегоном машин в ночную и дневную смены, зарплата 700 рублей. Водитель категории D - средняя зарплата 1500 рублей, в зависимости от того, сколько часов он отработает на линии, - говорит специалист по кадрам автобусного парка Наталья Григоркевич. - Есть вакансия слесаря по ремонту автомобиля, в зависимости от категории и стажа работы можем предложить от 850 рублей. Вакансий у нас, честно говоря, немного, текучести кадров почти нет, все работают стабильно. Водителей, к примеру, сегодня требуется всего 1 - 2 человека.

«Ищем машиниста, платить готовы 1000 рублей»

Ярмарка анонсировалась как специализированное мероприятие, на котором лица, освободившиеся из мест лишения свободы, могут получить предложения по трудоустройству.Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Идите к нам! У нас очень много вакансий, - зазывает Светлана Заборонок, специалист по кадрам «Зеленстроя» Партизанского района.

Пара мужчин под 50 неуверенно подходят к столу.

- Нуждаемся мы в рабочих зеленого строительства, работать будете с 7 утра до 4 вечера, зарплата от 650 рублей.

- А что еще можете предложить? - интересуются в ответ соискатели.

- С 2 января открывается вакансия уборщика служебных и производственных помещений, там совсем небольшие площади, зарплата 330 рублей, думаю, пенсионерам это может вполне подойти. Уже длительное время ищем машиниста автогидроподъемника, платить готовы 1000 рублей, но найти достойного кандидата пока не можем.

Начинаю подозревать, что те, кто ищет работу, не особо в ней и нуждаются.

- Я уже полтора года не работаю официально, - говорит Александр К. - Подрабатываю сейчас у частников, делаю отделки, но это нерегулярно. Шел сейчас в магазин, по пути вот попал на эту ярмарку. Пока ничего не заинтересовало, может, в другой раз.

- А я пару лет как не работаю, - рассказывает Анатолий Ш. - Работал инженером автовокзала, грузчиком, дворником, плотником, водителем… всего и не вспомнишь. Последние два года собирал металл, макулатуру. Выходило 400 - 500 рублей. Сейчас все подешевело, смысл собирать? Последнее место, до того как ушел в «санитары города», - грузчик в продовольственном магазине, зарплата - 3 миллиона, а работать приходилось за четверых. Просил повысить зарплату - бесполезно. Ушел. Вот в 57 лет ищу работу, пока не берут нигде.

- Так вот же берем, но вы же не идете! - возражают рекрутеры.

«Каким бы ты ни был, выпившим или трезвым, утром должен быть на работе»

Ярмарка анонсировалась как специализированное мероприятие, на котором найти себе работу могли те, кто освободился из мест лишения свободы.

- Я только вчера освободился, - сообщает угрюмого вида мужчина. - Ночью, конечно, немного отметили это дело, поэтому я сегодня не в форме, но вообще работу буду искать. Меня так отец научил: каким бы ты ни был, выпившим или трезвым, утром должен быть на работе.

Кадровик «Зеленстроя» смотрит документы.

- По какой статье отбывали наказание?

- Разве это имеет значение? За кражу отбывал, там все написано.

- Вам нужно встать на учет в милиции. Придете в форму - подъезжайте к нам, посмотрим, чем вам помочь.

В другой части зала вакансии предлагают представители ЖЭУ и Минского подшипникового завода. Мария Пинчукова, специалист по кадровой работе ЖЭУ №1 Заводского района, говорит, что у них открыты несколько вакансий. Из числа рабочих нужны дворники, зарплата от 300 рублей. Желающих мести дворы за такие деньги найти сложно.

- Но у нас есть и хорошие вакансии. Ищем начальника участка (зарплата 850 рублей), мастера участка (от 750 рублей). Если работать активно, без прогулов, то и 1000 рублей на нашем предприятии вполне можно заработать, - уверяет Мария.

«Приходится делать так, чтобы уволили по статье за прогулы»

Специалисты по кадрам Мария Пинчукова и Алина Левко.Фото: Виктор ПАЖИТОК

Нашу беседу прерывает молодой человек. Протягивает свои документы.

- Вот, ищу работу, образование среднее специальное.

- У вас три увольнения по статье? - удивляется специалист-кадровик, изучая трудовую книжку.

Парень не похож на злостного прогульщика. Если верить ему, он им и не является.

- Я устраиваюсь на работу, обещают одно, платят другое, зарплата меня не устраивает, а увольнять отказываются. Вот и приходится делать так, чтобы уволили по статье за прогулы, - объясняет он. - Недавно устроился на работу в одно из строительных управлений дорожным рабочим. Я не пью, а коллектив пьющий. Приходится работать, что называется, за троих. Получил зарплату, сказать, что удивился - вообще ничего не сказать. За первый неполный, без девяти дней, месяц получил 250 рублей, за второй с переработкой - 213. Ребята, говорю, ну как это?

Молодежи на ярмарке почти не было.Фото: Виктор ПАЖИТОК

- О, нет! У нас в ЖЭУ такое невозможно! - уверяет Мария. - С пьющими строго, а зарплата в разы выше. Могу вам предложить пойти к нам мастером участка, поработаете, повысите квалификацию.

Молодой человек записывает контакты, обещает подумать.

- А давайте к нам, - переманивает парня специалист отдела кадров Минского подшипникового завода Алина Левко.

На заводе нужны газовщики, кузнецы-штамповщики, полировщики, раскатчики, шлифовщики, травильщики… Зарплаты разные. Инженер по пожарной безопасности - 500 рублей, столько же предлагают специалисту по нормированию труда. Шлифовщик 2 - 3-го разряда - около 600 рублей, а 3 - 6-го разряда - 1000-1200 рублей, газовщик - 500. Наладчикам станков с программным управлением вообще готовы платить 2000 - 2200 рублей.

- О, нет! На завод не хочу! Строгая проходная система - не мое, - отрезает молодой человек.

- Странно, но когда люди слышат слово «завод», сразу отказываются. Вообще, я часто слышу о том, что работы нет и ее не найти. А это не так. Наш завод все чаще берет работников из регионов, мы предоставляем общежитие, создаем условия. Главное - начать, - говорит Алина.

- Меня возьмете? - подходит к ней мужчина хорошо за 50. - Я работал на заводе, водителем трактора, перевозил грузы внутри предприятия. Однажды утром, как обычно, дунул в трубку (алкотестер. - Ред.), показало 0,03 промилле. Никто даже не стал разбираться, уволили по статье.

- Мы рассматриваем всех кандидатов, нет неразрешимых ситуаций, приезжайте к нам в отдел кадров, уверена, что сможем вам подобрать достойное место, - заверяет соискателя кадровик.

Для рекрутеров госпредприятий самая большая головная боль - «бронь» на лиц отдельных категорий. В их числе - инвалиды, горе-родители, лишенные родительских прав и обязанные возмещать расходы на содержание детей, а также лица, которые освободились из мест лишения свободы.

- На практике как происходит? Освободившиеся из мест лишения свободы приходят, трудоустраиваются, получают соответствующую справку, относят ее в контролирующие органы, где они состоят на учете, - и все, на работу даже не выходят, исчезают до следующей проверки, - делится своим опытом одна из кадровиков. - Бывают, конечно, и другие случаи, когда «обязанные лица» рассчитываются по своим долгам, их переводят на контрактную форму найма, они достаточно успешно и длительное время работают. Было бы желание.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Не могут найти работу, потому что по-настоящему ее и не ищут»

- На форумах в интернете я постоянно читаю, как в Минске нет работы, а если и есть, то зарплата три копейки. В личном общении тоже часто слышу это, - говорит специалист отдела кадров Минского подшипникового завода Алина Левко. - В реальности вакансии есть, и зарплаты разные. Просто одни хотят сразу зарплату минимум в тысячу рублей и ненапряжный график работы. А другие вообще сидят на диванах и строчат на форумах, как они не могут найти работу. Конечно, не могут, потому что по-настоящему ее и не ищут.