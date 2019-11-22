2019-11-22T16:09:52+03:00
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КП Беларусь

Пять часов репетировали и сняли клип Naviband одним дублем!

На съемки видео новой песни «Один из нас» пригласили 250 поклонников группы [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Naviband обещают 4 декабря новый альбом, но название до сих пор не придумали.Naviband обещают 4 декабря новый альбом, но название до сих пор не придумали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Naviband представили видео на песню «Один из нас» - сингл из предстоящего альбома, который, по словам музыкантов, выйдет уже 5 декабря. В съемках приняли участие более двухсот фанатов группы со всей Беларуси.

NAVIBAND - Один из нас (Премьера клипа 2019).

— Мы решили посвятить эту песню нашим слушателям и хотели выбрать героев для видео среди них, показать в кадре их взгляд — рассказывают Артем Лукьяненко и Ксения Жук. — Объявили кастинг, но выбрать не смогли - заявок было так много, и все были такими яркими, интересными, каждый со своей историей. Поэтому решили пригласить самых активных участников нашего фанклуба @navibandarmy и первых 250 зарегистрировавшихся. С радостью позвали бы и больше, но опасались, что сцена ДК не выдержит! Самому младшему было всего пару месяцев, а старшему 64 года. Многие специально приехали из других городов и, несмотря на то, что съемки были рано утром, в будний день, а кастинг был объявлен всего за два дня. До сих пор под впечатлением.

Интересно, что клип снимали одни дублем, нон-стоп. Предварительно пять часов оператор Антон Мамоненко с режиссером Александром Тобольским репетировали проход, а затем объяснили задачу участникам съемок, кто когда входит в кадр и что должен делать. На самом деле, это только кажется просто – своих «подводных камней» хватает. Первый же дубль оказался удачным. Да и клип, снятый без склеек, не пришлось монтировать.

Альбом Naviband выйдет 5 декабря, причем значительную часть средств музыканты собрали с помощью краудфандинга.

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