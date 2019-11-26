2019-11-26T14:50:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Как отличить фирменные окна «Орбита» от подделки?

Для того чтобы разобраться в этом, не обязательно быть экспертом или профессиональным установщиком окон
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Жители Беларуси в последнее время считают, что подавляющее большинство окон ПВХ у нас в стране - это окна «Орбита». К таким выводам их приводит общение с компаниями, предлагающими изготовление и установку окон. «Представляют свои окна как «Орбита», - рассказывают наши читатели. Мы провели небольшое расследование и выяснили, что не все то окно «Орбита», что так себя называет. Все просто: на самом деле уже около 20 лет на рынке Беларуси известен такой оконный бренд. Компания работает давно и успешно, репутация за все годы наработана прекрасная, ее окна стали сами по себе брендом и идут на ура. И кто-то беззастенчиво пользуется известным именем, особенно предлагая свои услуги по телефону. Уже потом, в процессе заключения договора все выяснится, но мало кто уже будет качать свои права - окна-то все равно поставят.

Между тем разница между окнами «Орбита» и «просто окнами» бывает колоссальной. Можно выдать себя за известного производителя, но невозможно достичь его качества. Поэтому желаем вам не быть слишком доверчивыми и выбирать действительно те окна, которые долгие годы будут вам служить только в радость. И рассказываем, почему выбор надо делать в пользу настоящих окон «Орбита».

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ОКОН «ОРБИТА»:

- Собственное высокотехнологичное производство.

Пока конкуренты эксплуатируют на износ старое оборудование, «Орбита» модернизируется и совершенствуется. На сегодняшний день это одно из самых высокотехнологичных производств окон ПВХ в Беларуси. Здесь обеспечивается безупречное качество окон «Орбита». Кстати, свыше 90% инженерно-технических работников - с высшим образованием. Важно: весь процесс производства обеспечивается одной компанией.

- Используются только проверенные комплектующие.

Профиль - из качественного материала со сроком службы более 60 лет, с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, с низкопористой поверхностью, благодаря которой окна легко моются и долго выглядят как новые. Профиль может быть как классическим белым, так и цветным, предлагается большая палитра цветов профиля и стекол. Стекло - высшей марки М1, энергосберегающее или мультифункциональное, позволяющее летом уменьшить проникновение солнечных лучей, а зимой - сохранить тепло. Фурнитура - немецкая, надежная, долговечная и безопасная.

- Сервис высокого уровня.

Ваш заказ под контролем на всех этапах работы - от производства до монтажа окон. Компания обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание, причем не отказывая даже тем, у кого окна не «Орбита».

- Компания - лидер по внедрению новинок на белорусском рынке.

Сегодня, к примеру, вы можете заказать окна с 6-камерным профилем толщиной 80 мм и 3-камерным стеклопакетом - это высочайшие показатели теплосбережения и новые функциональные возможности.

- Пять лет подряд компания «Орбита» становится победителем национальной премии «Народная марка» в номинации «Производитель окон».

Это одна из самых престижных и честных премий, поскольку победителей в ней выбирают потребители. Подавляющее большинство голосов в этой номинации вот уже пять лет - у окон «Орбита».

Об окнах «Орбита» можно узнать еще много интересного: как выгодно их приобрести, какие акции действуют, какая комплектация окон идеально подойдет для вашего дома или квартиры. И, конечно, где купить настоящие, не поддельные окна «Орбита»!

Подробности - на сайте www.orbita.by и по телефонам:

+375-17-338-17-17

+375-17-357-36-96

+375-17-318-17-17

+375-29-688-17-17 (velcom)

ООО «ОрбитаОкнаСтрой», УНП 690669355

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