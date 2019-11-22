«Динамо» бьют, но руководство не сдается: «Мы верим, что все еще можно исправить»

12-е, последнее, место в Западной конференции и 23-е, предпоследнее, в общей таблице чемпионата КХЛ. Такое промежуточное положение минского «Динамо» уже не удивляет. Лучшие белорусские хоккеисты даже с помощью легионеров не могут составить достойную конкуренцию в Открытом чемпионате России. И самое тревожное, что хоккейная система уже давно не дает смену, которая позволяла бы надеяться на скорое исправление ситуации. А играть ведь надо здесь и сейчас.

После разгрома от «Спартака» клуб опубликовал заявление генерального директора Дмитрия Баскова, в котором говорится:

- Контракт Крэйга Вудкрофта заключен на два сезона, и это сделано не случайно. Мы выстраиваем долговременную стратегию развития «Динамо», которая предполагает кропотливую работу с молодыми белорусскими игроками с прицелом на чемпионат мира 2021 года. На данный момент в команде собраны 14 хоккеистов 23 лет и моложе. Большинство из них регулярно получают игровую практику на уровне КХЛ, остальные привлекаются к тренировочному процессу основной команды и имеют шансы пробиться через выступления в фарм-клубах. 12 хоккеистов в этом сезоне уже получили возможность дебютировать в Континентальной лиге. Как я не раз уже говорил, это нелегкий путь, но мы должны его пройти, другого варианта, если мы хотим развивать белорусский хоккей, просто нет. Более того, мы видим, что нам необходимо усиливать работу в этом направлении. Причем в том числе работу клубной структуры. Сейчас предпринимаются конкретные кадровые шаги, чтобы усилить спортивный отдел, его скаутское направление. Мы намерены еще больше вводить в состав новых молодых белорусских игроков, давать им шанс проявить себя на более высоком уровне. Безусловно, все это не снимает с тренерского штаба турнирные задачи, но иногда и руководству клуба, и болельщикам важно проявить терпение. От зоны плей-офф «Динамо» отделяет 8 очков, пройдена только половина турнирной дистанции. Мы верим, что все еще можно исправить.

23 ноября «Динамо» сыграет в Омске против «Авангарда».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возбуждено уголовное дело по договорному матчу

Аутсайдер белорусского чемпионата «Могилев» умудрился обыграть одного из лидеров - «Динамо-Молодечно» 6:5. Причем «Могилев» проигрывал 1:5. Насторожил и рост коэффициентов букмекеров на аутсайдера.

И вот вчера Следственный комитет сообщил, что совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча.

- В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования). В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.