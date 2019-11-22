Все три части мурала расположены на торцах домов по ул. Притыцкого. На доме №150 серб Artez создал мурал под названием «Фриланс». На нем изображена девушка с васильками в рюкзаке.

Вторая часть триптиха под названием «Лічбавы свет» нарисована белорусом Mutus. Она навеяна образом славянской богини Макошь. На рисунке девушка держит в руках веретено, которое тянет нить из созвездий. Это граффити нарисовано на доме №134.

Скоро мурал будет закончен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Третий мурал «Мы - героі будучыні» разместился на торце дома №136. Над ним работают испанские художники Slim и Jofre Oliveras. Граффити с изображением ребенка в коляске символизирует важность нового поколения, которое и представляет будущее страны.

От холода замерзла краскаФото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на погоду, работа над муралом продолжаетсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро мурал будет законченФото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядят все три части три части триптихаФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске, несмотря на холод, завершают мурал на Каменной Горке.Фото: Павел МАРТИНЧИК