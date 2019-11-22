2019-11-22T15:59:26+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске, несмотря на холод, завершают мурал на Каменной Горке

Он станет последней частью триптиха, образы которого символизируют современную Беларусь
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Перед тем как рисовать граффити, среди местных жителей провели опрос. Большинство поддержало инициативуПеред тем как рисовать граффити, среди местных жителей провели опрос. Большинство поддержало инициативуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Все три части мурала расположены на торцах домов по ул. Притыцкого. На доме №150 серб Artez создал мурал под названием «Фриланс». На нем изображена девушка с васильками в рюкзаке.

Вторая часть триптиха под названием «Лічбавы свет» нарисована белорусом Mutus. Она навеяна образом славянской богини Макошь. На рисунке девушка держит в руках веретено, которое тянет нить из созвездий. Это граффити нарисовано на доме №134.

Скоро мурал будет закончен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро мурал будет закончен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Третий мурал «Мы - героі будучыні» разместился на торце дома №136. Над ним работают испанские художники Slim и Jofre Oliveras. Граффити с изображением ребенка в коляске символизирует важность нового поколения, которое и представляет будущее страны.

От холода замерзла краска Фото: Павел МАРТИНЧИК

От холода замерзла краскаФото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на погоду, работа над муралом продолжается Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на погоду, работа над муралом продолжаетсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро мурал будет закончен Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро мурал будет законченФото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядят все три части три части триптиха Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядят все три части три части триптихаФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске, несмотря на холод, завершают мурал на Каменной Горке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске, несмотря на холод, завершают мурал на Каменной Горке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Над граффити работают испанские художники Slim и Jofre Oliveras Фото: Павел МАРТИНЧИК

Над граффити работают испанские художники Slim и Jofre OliverasФото: Павел МАРТИНЧИК

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