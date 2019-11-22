«Нам пашанцавала - гэтага магло не здарыцца ніколі »: спустя 155 лет после казни Калиновского и его соратников захоронили как героев

Приехать в Вильнюс планировали тысячи белорусов, и 22 - 24 ноября железная дорога даже пустила дополнительные поезда. Накануне мест не осталось даже в них. Белорусам, которые хотели посетить историческое событие, визы давали бесплатно.

Соотечественников в Вильнюс приехало действительно много:

- Мы приехали на машине, по дороге навестили первый памятник Кастусю Калиновскому в Солечниках, - рассказали мне ребята с гербами “Погоня” и бел-чырвона-белым флагом.

Перезахоронение началось еще 20 ноября, когда гробы с останками героев доставили в Виленский Нижний замок (Дворец правителей). А 22 ноября прошла торжественная церемония. Рано утром из Дворца правителей Литвы гробы под звуки колоколов и орган торжественно перенесли в кафедральный костел Святых Станислава и Владислава.

В начале церемонии гробы с останками привезли в Кафедральный собор для прощания.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, останки героев восстания 1863 - 1864 годов были найдены случайно. На горе Гедимина в Вильнюсе в 2016-м случались оползни, склон решили укрепить. Археологи провели работы и в 2017-м обнаружили грандиозную находку: человеческие останки, которые, как оказалось, принадлежат казненным повстанцам и самому Кастусю Калиновскому. Подтверждений насильственной смерти людей хватало: тела были без гробов, со связанными руками, облитые негашеной известью… На горе Гедимина захоронен 21 участник восстания, в том числе Зигмунд Сераковский. На его пальце нашли кольцо с надписью: Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r. Литовским ученым удалось идентифицировать всех казненных повстанцев, кроме католического священника Станислава Ишоры из Желудокского костела.

В собор можно было зайти, отдать дань уважения героям и помолиться.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С обращением передать останки Калиновского в Беларусь выступили лидеры общественного мнения нашей страны, петицию поддержало около 5 тысяч человек. Идею раскритиковали оппоненты, которые посчитали, что белорусская власть не сможет достойно увековечить память Калиновского. Литовское правительство не стало рассматривать просьбу. Официальной просьбы от руководства Беларуси о перезахоронении Калиновского на родине не поступило.

Таким образом, 22 ноября Калиновский обретет последний покой на кладбище Росса рядом со своими соратниками.

На торжественной церемонии перед собором выступили первые лица Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Официальную белорусскую делегацию возглавил вице-премьер Игорь Петришенко.

Гробы торжественно провожали всю дорогу от собора до кладбища.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

«Взяла теплые носки, флаг - и на ночной поезд в Вильнюс»

На площади перед Кафедральным собором собрались сотни человек, большинство белорусов из Минска и Гродно, с плакатами и цитатами «Мужыцкай праўды», флагами.

В собор-базилику выстроилась огромная очередь. Люди подходят, становятся на колени, молятся и преклоняют головы… Останавливаться у гробов надолго не разрешали, чтобы избежать столпотворения.

- Прывезлi два аўтобуса турыстаў, якія любяць Беларусь і жадаюць стаць сведкамі перапахавання Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, - рассказывает экскурсовод и музеевед Павел Королев. - Гэта вельмі важная падзея. Пагуляем у Вільні, наведаем дамініканскі кляштар, у якім Каліноўскі сядзеў у турме, Лукішкі, дзе быў пакараны смерцю… Дакладна вядома, што знайшлі рэшткі паўстанцаў. Ушанаваць іх памяць - годная справа.

Гробы с останками повстанцев военные вынесли из Кафедрального собора на руках.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие белорусы в соцсетях писали, что на белорусско-литовской границе стоят очереди.

- Накануне я справилась с работой, взяла с собой теплые носки, флаг, купила билет на ночной поезд и приехала сюда. Дело чести, - рассказывает минчанка Ирина.

Станислав Шушкевич: «Даже в мои 84 быть здесь - святой долг»

Среди тех, кто пришел почтить героев восстания, замечаю экс-главу Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, который приехал с супругой и коллегой.

На историческое событие приехал и бывший глава Беларуси, 84-летний экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Человек, который чувствует себя гражданином Беларуси или имеет отношение к белорусам, должен быть здесь. Мне почти 85 лет. Я понимал, что даже в этом возрасте и в моем состоянии быть здесь - мой святой долг. Кастусь Калиновский великий герой, и то, что здесь происходит,, - великое событие для граждан Литвы и Беларуси, - пояснил Станислав Станиславович.

После окончания службы останки героев вынесли из собора и пешая процессия проводила повстанцев на кладбище, к месту упокоения.

Перезахоронение Калиновского и его соратников проходило торжественно.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Останки Калиновского и Сераковского везли на лафете, остальных повстанцев - на катафалке. Гробы внесут в часовню Старого кладбища, и пройдет последнее прощание с героями восстания. А в конце в честь тех, кто сражался и погиб за свободу, дадут салют. Каждое надгробие будет подписано на трех языках, а на общем стенде будет надпись по-английски: «На этом месте похоронены участники восстания 1863 - 1864 годов и его лидеры Зыгмунт Сераковский и Кастусь Калиновский».

За лафетом шли президенты Литвы и Польши с супругами.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Каліноўскі заклаў пачатак фарміравання нацыі і тэрыторыі з назвай Беларусь»

В течение дня белорусов на улице становилось все больше. Остальной город жил своей размеренной жизнью. Горожан шествие и флаги смущали, полиции в городе мало.

- Почему вы здесь и что для вас это событие? - интересуюсь у белорусов с флагом.

- Гэта гістарычная падзея. Нам пашанцавала, мы сталі сведкамі таго, што праўда перамагла: цяпер мы ведаем, як усё адбылося і як былі закатаваныя і ганебна пахаваныя паўстанцы. Гэтага магло ніколі не здрыцца, - говорит Павел Белоус, директор магазина symbal.by, он помогал организовать белорусскую программу в Вильнюсе в эти дни. - Кастусь Каліноўскі - галоўны герой Адраджэння Беларусі, шмат хто называе яго бацькам нацыі. Ён адзін з першых яшчэ напрыканцы XIX стагоддзя пачаў казаць “Беларусь” і пісаць па-беларуску. Для Беларусі Каліноўскі больш герой, чым для Польшчы і Літвы. Усе яго літаратурныя творы, газеты былі выдадзеныя на беларускай мове. Ён адзін з першых у “Мужцыцкай праўдзе” звяртаецца да беларусаў і гаворыць пра Беларусь. Каліноўскага можна назваць асобай, якая заклала пачатак фарміравання нашай нацыі і тэрыторыі з назвай Беларусь.

- Я провела небольшой опрос прохожих в Минске. Большинство имя слышали, некоторые рассказывают про восстание 1863 года, но не больше. Иногда говорят, что ценность Калиновского для белорусов надуманная. Как так получилось?

- Трэба проста быць адукаваным чалавекам. Каліноўскі - герой, чыя значнасць не аспрэчвалася нават у савецкі час. Вуліцы ж былі названыя яшчэ ў БССР. Тады яго імя выкарыстоўвалі як імя героя, які змагаўся супраць царызму, імперыі, за жыцце і правы сялян. Супраць агрэсіі на нашыя землі. Мы вольныя і самі павінны вырашаць, як нам жыць на гэтай зямлі і што рабіць. Ен быў чалавекам, які нам тую ідэю даў. Яна нам карысна і зараз. Каліноўскі - прыклад для сучасных беларусаў. У свае 20 год ён меў добрую адукацыю, дакладную пазіцыю, мог яе патлумацыць, таму мог і пераконваць. Тыя, хто кажуць, што Каліноўскі ніхто, проста людзі неадукаваныя. Для мяне не так даўно паказальным стала такая гісторыя: у Рэчыцы на на райвыканкаме з’явілася цытата “Не народ для ўрада, а ўрад для народа” з подпісам “Кастусь Каліноўскі”.

Гробы проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков

Гробы с останками героев вынесли из собора, процессия прошествовала мимо Острой Брамы и двинулась к Старому кладбищу Расу - древнейшему некрополю Литвы. На территорию кладбища пускают не всех. Но, как и в случае с собором, велась видеотрансляция.

Гробы внесли в часовню Старого кладбища, там прошло последнее прощание с героями и прозвучал памятный салют в честь руководителей и участников восстания 1863−1864 годов. С 17.00 (по минскому времени) его откроют для общественного посещения.

СПРАВКА «КП»

Восстание 1863 - 1864 годов было за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года и против российского господства. По официальным данным, в Беларуси и Литве было казнено почти 200 повстанцев, порядка 850 сослали на каторгу, более 12 тысяч выселили из края.

Согласно данным баллистической и антропологической экспертизы обнаруженных в Вильнюсе останков, часть повстанцев погибла на виселице, остальных расстреляли. Первые приговоры были исполнены в мае 1863 года, последней жертвой стал Кастусь Калиновский. Его публично повесили 22 марта 1864 года на Лукишской площади. Когда палачи зачитывали приговор, его назвали «дворянин Калиновский». На это Калиновский крикнул: «У нас усе роўныя, дваранаў няма!»

Тела убитых для погребения родным не вернули. Всех закопали в ямах на территории укрепления, возведенного по приказу российской администрации на горе Гедимина в 1831 году.