2019-11-22T16:54:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Злые двоечники с желтыми зубами: что грозит детям, употребляющим снюс, обнаруженный в белорусских магазинах

13-летний школьник в Полоцке угостил новомодной некурительной смесью друзей, одному мальчику стало плохо
Наталья ПАРТОЛИНА
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Снюс может быть расфасован в пакетики, похожие на чайные. Фото: УВД Витебского облисполкома.Снюс может быть расфасован в пакетики, похожие на чайные. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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В Полоцке правоохранительные органы разбираются с торговыми точками, где продавали снюс. Это новомодная некурительная смесь. На днях 13-летний мальчик принес его в школу и на перемене угостил приятелей. Вскоре одному из них стало плохо - прямо на уроке закружилась голова.

Снюс подросток через старшего приятеля приобрел в табачном магазине.

- При осмотре помещения магазина в закрытой витрине обнаружены различные виды данной смеси, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Милиция нашла в Полоцке еще один магазин, где торговали снюсом. В Беларуси эта смесь запрещена.

В Витебской области снюс обнаружили впервые. Выявляют его и в других регионах.

- Минские таможенники изъяли крупную партию снюса. Смесь пришла в двух посылках из России. Получатель - 19-летний минчанин. В документах были заявлены конфеты, но в посылках находилось в общей сложности 4,5 тысячи банок с некурительными табачными изделиями. В гараже молодой человек хранил еще 3 тысячи банок с похожим содержимым,- рассказала официальный представитель Минской региональной таможни Татьяна Линник. - Всего было изъято 50 кг снюса стоимостью в 90 тысяч рублей. Минчанин оштрафован.

- Некурительная табачная смесь снюс, как и насвай, запрещена к свободному обороту с 1 января 2010 года. Предусмотрен штраф в размере до 45 базовых величин (1147,5 рубля), - объяснили в УВД.

Протоколы в отношении распространителей снюса в Полоцке направлены в суд. Мальчика, который угостил им друзей, по возрасту к ответственности еще не могут привлечь, поэтому правоохранительные органы будут разбираться с его родителями.

Употребление снюса - относительно новое поветрие среди молодежи. Распространители объявили его альтернативой табаку. Мол, не нужно вдыхать и выдыхать дым - легкие не страдают, окружающие не предъявляют претензий, да и жевать можно в любых местах, даже там, где запрещено курение. На самом деле снюс не менее опасен, концентрация никотина в нем в разы больше, чем в сигаретах. Особенно страдают от его потребления подростки - могут возникнуть головокружение, тошнота, рвота, головная боль. Бывали и более серьезные последствия, вплоть до смертельного исхода. Так, в российском городе Заринске 15 ноября прямо с урока увезли в больницу 13-летнего школьника - после употребления снюса у мальчика остановилось дыхание.

БУДЬ В КУРСЕ!

Снюс вызывает привыкание. Определить, что ребенок употребляет снюс, непросто. В смесь добавляют сильные ароматизаторы, поэтому взрослым может показаться, что ребенок просто сосет леденец. Медики и правоохранители советуют внимательно следить за поведением подростков - не бывает ли у них наркотической эйфории и раздражительности. Если подросток употребляет снюс долгое время, он становится агрессивным, начинает отставать в учебе, у него желтеют зубы, а дыхание становится зловонным.

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