Итог выборов-2019: средний возраст депутатов парламента - 50 лет, женщин - 40%

Рассмотрев отчеты председателей областных и Минской городской избирательной комиссии, Лидия Ермошина предложила признать выборы состоявшимися и зарегистрировать всех избранных депутатов. ЦИК проголосовал единогласно.

Итак, по данным Центризбиркома, явка избирателей превысила 77%. В новый состав Палаты представителей седьмого созыва войдут 110 депутатов.

Подводя итоги, Лидия Ермошина отметила, что в целом избирательная кампания прошла на достойном уровне, хотя организаторам есть над чем работать:

- У нас есть недостатки, мы их знаем лучше любых наблюдателей, потому что видим процесс изнутри. Разумеется, его надо совершенствовать, - заявила глава ЦИК, пояснив, что речь идет о правоприменительной практике. - Закон перед выборами президента никто менять не будет, - цитирует главу ЦИК belta.by.

ВЫБОРЫ В ЦИФРАХ:

- 40% от общего состава депутатов - женщины. В сравнении с 2016 годом это значительный рост: тогда было избрано 34,5% женщин.

- Молодых людей в возрасте до 30 лет в новом парламента двое: это "Мисс Беларусь" Мария Василевич - 22 года и член Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич - 29 лет, до избрания - первый секретарь БРСМ.

- Действующих депутатов, идущих на очередной срок - 27,3%.

- Средний возраст депутатов - 50,4 года.

- Все избранники имеют высшее образование.

- 19,1% - члены политических партий.