Поп - король, императрица и золотой голос России. В «Минск - Арене» с аншлагом отметили 65-летний юбилей Игоря Крутого

Впервые свой день рождения на сцене Игорь Крутой отметил еще в середине девяностых. С тех пор это стало традицией, а программа «В жизни раз бывает 65!» уже была показана в США, Дубае, в впереди - Германия. Белорусские поклонники композитора собрались в «Минск - Арене», чтобы поздравить маэстро и увидеть созвездие звезд, которые исполняют его проверенные временем хиты.

Организаторы обещали, что концерт в Минске будет особенным: композиции исполнят в сопровождении Президентского оркестра, который после ухода Виктора Бабарикина временно возглавляет Виталий Кульбаков.

На собственный юбилей Крутой почти не опоздал, мероприятие началось с пятнадцатиминутным опозданием. Пока публика готовилась к празднованию в барах спортивно-концертной площадки, журналисты за кулисами поздравили маэстро и спросили, кроме прочего о том, насколько лет он себя чувствует.

- Бывают времена, когда на восемьдесят, а иногда на сорок, - с присущим ему юмором ответил композитор.

- А сегодня насколько?

- Сегодня на сорок! - рассмеялся Игорь Яковлевич.

- В этот вечер белорусский зритель увидит столько звезд. Сложно было их собрать в один день и в один самолет?- поинтересовались мы.

-Нет, не сложно, ведь мы получаем от всего происходящего удовольствие. Белорусский зритель – благодатный. Нас здесь знают. Сегодня мы выступаем с президентским оркестром, это уровень, отличные музыканты, - улыбнулся композитор и удалился к ожидавшей его выхода публике.

Концерт начался с ритмичной интродукции: Президентский оркестр, огромные проекционные экраны, на которых транслировались фрагменты из клипов Крутого. За черным роялем - сам элегантный маэстро.

- Добрые вечер! - поприветствовал публику Игорь Крутой.

-Спасибо за такое отношение! Мне грех жаловаться, я в Беларуси желанный гость. Этот год для меня юбилейный! Меня много в эфире, но в нашем жанре скромность - путь к неизвестности! Оглядываясь назад, понимаю, что очень много случайностей было в моей жизни, но все они сложились в закономерность. Получилась биография, в чем-то повезло. Состоялось! Спасибо Вам! – начал композитор.

Зрители громкими аплодисментами отреагировали на слова Игоря Яковлевича.

- У меня в жизни было огромное количество общения, с композиторами, с президентами., артистами.

Александр Григорьевич Лукашенко входит в число президентов, с которым я общался ещё 20 лет назад. Наверное, этим продиктован выбор меня в качестве одного из организаторов Вторых европейских игр, - продолжил маэстро.

- Для артистов важно, кто будет закрывать концерт, но не менее важно, кто будет его открывать. Я доверил это певцу с есененскими кудрями, народному артисту почти всех республик. Встречайте! Николай Басков!

Певец в серебристом пиджаке появился на сцене.

- С днём рождения! - начал он. Все цветы сегодня – только маэстро! Дайте огня, Минск.

Исполнив несколько песен, певец снова обратился к зрителям.

- Какие вы потрясающие! Для нас, для артистов, огромное счастье встретить такого композитора как Игорь Крутой..Он Крутой, и наша жизнь стала крутая! Мне было приятно закрывать Европейские молодежные игры.

- Почему молодежные, просто вторые европейские, - перебил певца Игорь Крутой.

- Мы там все были молодые! Я и сегодня молодой, да и ты за роялем вполне бодрый, молодежный! Сексуальный, подсказывают из зала! Спасибо Александру Григорьевичу, я знаю, что он лично утверждал всех артистов на Игры! - закончил свой спич золотой голос России

Зал засмеялся, раздались аплодисменты.

- Что, я не правильно сказал? - среагировал Басков. - Да в Беларуси без Батьки муха не пролетит!

- Заряжаю зал на позитив, на счастье, на здоровье! На большие зарплаты! - не умолкал певец.

Одна из поклонниц, преподнося Николаю букет цветов, что-то ему шепнула на ухо.

- Игорь Яковлевич, мне надо идти! Там на седьмом ряду ребенок, мой поклонник, сам не может подойти. - с этими словами певец устремился со сцены.

- Молодец, молодец! - скандировала «Минск – Арена». Сделав фото с сидящим в инвалидном кресле мальчиком, Басков вновь искупался в аплодисментах, после чего спел хит всех времён и народов – «Шарманку».

Публика не отпускала артиста.

- Дайте почувствовать вашу любовь! Спасибо вам за шикарный прием! До новых встреч, с Новым годом, старым новым годом и Восьмым марта!

Провожая Баскова, Крутой обратился к зрителям.

- Я с перепугу забыл представить оркестр! Президентский оркестр Беларуси под управлением Виктора Бабарикина! - публика поаплодировала, не намекнув юбиляру на ошибку, поскольку на дирижерском мостике стоял Виталий Кульбаков.

- А сейчас хочу пригласить на сцену хорошую певицу, маму и жену! Просто хорошую! Певица Жасмин, - объявил Игорь Крутой следующую артистку.

Концерт продолжался.

- Первый лауреат «Новой волны»! Для Вас поёт офигенный Сергей Лазарев! - сказал Крутой, который в этот вечер взял на себя ещё и обязанности ведущего собственного юбилея.

Лазарев в идеально сидящем по фигуре костюме появился на сцене. Его трек «Навсегда» звучал в этот вечер невероятно эмоционально.

-Какое счастье выступать сегодня здесь, на этом крутом вечере! Игорь Яковлевич, спасибо вам! Ведь старт моей карьере дали, в том числе, именно вы, - обратился певец и к публике, и Крутому.

- Ещё одну? Споём?! - продолжил певец.

«Минск – Арена» выдохнула единогласное «Да!»

«Понарошку» - объявил название песни певец и действительно исполнил этот хит, который Крутой когда-то написал для проекта «Фабрика звезд-4».

Провожая Сергея Лазарева, Крутой снова взял слово.

- Сергей Лазарев! И дирижёр Виталий Кульбаков! Я перепутал в силу преклонного возраста! - исправил свою досадную оговорку Игорь Яковлевич и пригласил на сцену следующую исполнительницу, народную артистку Украины Ани Лорак.

Ани ЛоракФото: Павел МАРТИНЧИК

- Привет, мои любимые, мои дорогие! У меня особое отношение с вашим городом, с вашей страной! - сказала она и исполнила песню на музыку Крутого «Разве ты любил».

- Давай вместе представим следующую песню, - обратился Игорь Крутой к певице.

- У меня есть близкий друг Ренат Ахметов, самый близкий друг в Украине. Лет 5-6 назад, он говорит: я хочу, что у нас «на» или «в» Украине не было детских домов. Я буду финансировать, дарить дома, жилье. Но надо написать гимн, чтобы он проникал в самые сердца. Мы с Игорем Николаевым написали его, а исполнить попросили и доверили именно Ани Лорак, у нее у самой непростая жизнь, ведь она была в детском доме.

Ани Лорак в окружении ребят из академии Игоря Крутого исполнила удивительно трогательную песню «Снится сон».

Проводив певицу со сцены, Игорь Крутой, продолжил конферанс.

- Самая большая ответственность для композитора - это обращение к великой поэзии, к примеру, поэзии Марины Цветаевой. Я рискнул когда-то и написал песню на ее стихи для Ирины Аллегровой. Но новую жизнь ей дал Дима Билан. Когда он записывал эту песню, он буквально сошел с ума, везде ее пел, это было что-то невероятное.

Певец появился на сцене. «Я тебя отвоюю» была встречена громогласными овациями.

За кулисами мы спросили у артиста, чем именно эта песня так его зацепила.

- Это песня об искуплении, о страдании и прощении. Я так это почувствовал. Я вижу эту песню образами! Я чувствую каждую ноту и каждую строфу. Надеюсь, что и зритель тоже.

- На сцене во время исполнения вы легли на сцену?

- Да, это в исступлении! Я не могу работать иначе!

Одним из самых лиричных моментов концерта стало, наверное, сольное исполнение Игорем Крутым двух композиций «Мой друг» и «Пальма де Майорка»

25 летнего Димаша Кудайбергена, которого сам Крутой как-то назвал «космическим парнем» белорусская публика знает не так хорошо, как топовых артистов российской эстрады,. И это несмотря на то, что в 2015 году он взял гран-при «Славянского базара в Витебске», а летом этого года вместе с Анной Нетребко принимал участие в церемонии открытия Вторых Европейских игр.

Его появление на сцене «Минск - Арены» белорусы встретили сдержанными аплодисментами, однако три последующие композиции Димаша сорвали овации.

После выступления корреспондент « Комсомолки» поинтересовался у исполнителя о его впечатлениях о Беларуси.

- Прием белорусов – замечательный. Для меня Минск и Беларусь вообще – знаковые места. Здесь я участвовал и победил в «Славянском базаре». Мне всегда здесь комфортно. Я, кстати, несмотря на то, что мы прилетели к вам всего на несколько часов, уже успел попробовать драники. Это очень вкусно. К слову, об этом говорил за кулисами и Сергей Лазарев.

- Я отношусь к Минску, к этому красивому городу, с трепетом, ведь здесь полтора года назад стартовал мой тур, а с тех пор уже было более сотни концертов. Жаль, что я приезжаю сюда исключительно работать.

- Приезжайте, попробуйте драники! - сказали мы певцу.

- О, спасибо, но мне бы выспаться! - рассмеялся исполнитель.

Одной из гранд-дам вечера была заявлена Ирина Аллегрова. Почти все знаковые хиты в творчестве певицы написаны на музыку Игоря Крутого. Императрица сразила публику элегантным черным блестящим платьем с традиционно глубоким декольте. «Я тучи разведу руками» пел весь зал.

Гранд - дама вечера Ирина АллегроваФото: Павел МАРТИНЧИК

«Незаконченный роман» Ирина Аллегрова и Игорь Крутой традиционно исполнили вместе.

- Браво, Минск! – сказала расчувствовавшаяся певица. Браво Игорь Крутой!

- После Ирины Аллегровой только этот артист может выступать! – анонсировал следующего исполнителя композитор. Зал взорвался аплодисментами. Филипп Киркоров!

Король эстрады в алом костюме, украшенном бесчисленным количеством страз, появился на сцене. Киркоров - это всегда шоу. Яркий, стремительный, в сопровождении идеального балета, он начал свою часть концерта песней «Тысячу лет», которую когда-то исполняла Алла Пугачева.

- Я желаю тысячу лет своему другу, композитору, тысячу таких удивительных залов в таких шикарных городах, как Минск, - с этими словами певец спустился в зал. Публика заваливала его цветами. «Счастье дашь» - пел Филипп, и публика, действительно, давала ему в ответ и счастье, и цветы, и восторженные эмоции.

- Сколько мы живём, столько поем твои, Игорь, песни… Да я вырос на песнях Игоря Крутого! - начал певец.

- Сейчас скажешь, что твоя бабушка любила мои песни,- перебил его Крутой.

- Да, да, именно так! - ответил Филипп и спел ещё один свой хит «Радость моя».

Публика не отпускала Киркорова, аплодисменты оглушали.

Поп - король Филипп КиркоровФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это такой аванс для нас с тобой, Игорь. Мы будем петь и в семьдесят, и в восемьдесят. У нас есть ангел- хранитель, и это, в том числе и Минск, минская публика.

Под занавес на сцене появились все исполнители. Раздались аккорды одной из визитных карточек Крутого - песни «Ангел хранитель».

Юбилейный вечер завершался.

С Днём Рождения, тебя! - пропели со сцены все звёзды. Овации продолжались. Пока Игорь Крутой перечислял и благодарил народных и заслуженных артистов, от них отделился и направился в кулисы Филипп Киркоров.

- Филя, ты куда пошел? - удивился в микрофон Крутой.

- В казино! - парировал артист, и удалился.

Короли они такие.