«Откладывал деньги на жизнь, а получилось, что на памятник». Солдат из Мозыря собирался идти служить по контракту, но его нашли мертвым

«В два часа ночи был обнаружен труп военнослужащего срочной службы с признаками суицида. Ефрейтор срочной службы 1999 года рождения был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Службу проходил в Мозырском пограничном отряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за III квартал 2019 года. Из личных бесед установлено, что после срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре месяце текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома», - такое сообщение о трагедии распространил на этой неделе Госпогранкомитет Беларуси.

«НЕТ НИКАКИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ВЕРСИИ, ЧТО ЭТО БЫЛ СУИЦИД»

Что стоит за скупыми строками этого некролога, попыталась выяснить «КП». Родные парня, который по предварительной версии застрелился во время наряда, рассказали об истории жизни Руслана, длившейся всего 20 неполных лет, а вот история его трагической смерти остается загадкой. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет, но там о подробностях пока не говорят.

До службы Руслан работал поваром, жил у бабушки с дедушкой. На протяжении года каких-то серьезных проблем у парня не возникало, и какого-либо их отпечатка не было ни на его лице, ни в разговорах с близкими. Простой позитивный парень со своими планами предстоящей долгой счастливой жизни.

- Нет никаких подтверждений версии, что это был суицид. Руслан в отпуске приезжал ко всем родственникам. Нам представитель части разные версии выдвигал. Например, из-за денег. Но никогда Руслан не нуждался в деньгах, - уверяют в семье. - У него до сих пор на солдатской карточке лежат те деньги, с которыми он приходил в отпуск. И вклад в банке у него есть. Когда работал, перед службой, он весь заработок положил на счет и сказал, что когда вернется, купит себе, что захочет. У него сейчас лежит на счету 876 рублей. Получается, ребенок себе просто на памятник заработал…

«НАКАНУНЕ РУСЛАН ЗВОНИЛ БАБУШКЕ, ГОВОРИЛ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО»

По словам родных, руководство части ищет повод для оправдания версии суицида:

- Их первые вопросы к нам: почему родители развелись, почему ребенок жил у бабушки с дедушкой? Да потому что ближе к учебе было! Да, с отчимом он не нашел общий язык, но разве это может служить поводом к суициду? Еще одна из версия - из-за девушки. Но он ни с кем не встречался абсолютно. Сказали даже, что он мог совершить самоубийство из-за компьютерной игры. Но это вообще бред! Ребенок пришел в отпуск на десять дней и почти все это время ездил по родственникам. А если он два дня посидел поиграл в компьютер, то что?

В семье подтверждают, что Руслан собирался идти служить дальше - по контракту. Он говорил об этом дедушке: что надо сделать две фотографии, чтобы оформить контракт:

- И еще один парень рассказывал, с которым Руслан служил, что они собирались весной идти вместе на контракт. И сам Руслан говорил, мол, сколько тут осталось - скоро отслужу, а потом попробую на контракт.

После отпуска дедушка завез парня в часть - тот был в хорошем настроении, звонил после этого. Еще 18 ноября, в понедельник Руслан разговаривал с бабушкой, сказал, что у него все хорошо, сегодня выходной, а в ночь он заступает на заставу. В понедельник у него было все в порядке, а со вторника на среду такое случилось…

Не верят родственники и в то, что Руслан погиб именно от пули:

- Когда приезжал представитель части, чтобы опрашивать нас, у него было пять версий. Разным родственникам говорил разное, путался в деталях. Одним рассказал, что выстрел был в лоб и щеку, другим - в подбородок, а маме сообщил, что выстрел был только в лоб… Сначала военный говорил, что Руслан был на заставе вдвоем с другим парнем, потом - что они даже не дошли до заставы, затем - что их там было много человек, в том числе офицеры...

«ПО ОДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ, КОГДА РУСЛАН ЗАСТУПАЛ НА ЗАСТАВУ, У НЕГО ТРЯСЛИСЬ РУКИ»

Родные приводят свои доводы: если бы Руслан стрелял сам в себя, был бы ожог бровей, лица, но этого не заметно:

- Руслан был правшой, а выстрел якобы был в левую сторону. У него оторвана левая ноздря и поврежден лоб так, как будто чем-то прошлись по касательной. Но следов выстрела не видно! У него только рваные раны. Ребенка забрали из морга - его настолько нагримировали, что все синяки вылезли на следующий день, все лицо, весь лоб синие. И важная деталь - нам сказал представитель части, что у Руслана вся рука обожжена, спалена ладонь от выстрела, а когда мы на кладбище развязали ему руки, мы специально посмотрели - у него чистые ладошки. И только на указательном пальце правой руки три черных пятнышка.

Даже если рассматривать версию самоубийства, рассуждают родственники, отчаянный шаг во время наряда совсем нелогичный:

- Он служил поваром, часто оставался на кухне один - у него было столько вариантов для суицида! В отпуске мог бы с 9-го этажа прыгнуть. Но зачем это делать на заставе? Они хотят сделать из него невменяемого, но зачем тогда такого на службу брать? Если это с ним случилось во время службы - опять же вопрос к командирам. По одной версии представителей части, перед тем, как Руслан заступал на заставу, у него так тряслись руки, что он не мог даже перезарядить автомат. Если это было так, то тогда почему вы его выпустили в наряд в таком состоянии?

В семье надеются, что Следственный комитет проведет полное объективное расследование и расскажет правду о случившемся.