2019-11-25T11:08:26+03:00
Звезды
КП Беларусь

Сергей Шнуров: Вы снова доказали, что Минск самых ох…й город в плане концертов. Чем вы дышите, чем вас кормят?!

В «Минск-Арене» пели и плясали до концерта, стояли на голове во время и еще долго не могли успокоиться после
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: instagram.com/leningrad_onФото: instagram.com/leningrad_on
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«Минск, вы очень крутые. Завтра продолжим», - сказал Шнуров после концерта и написал это же чуть позже в Инстаграмме. В воскресенье, 24 ноября, прошел первый концерт, а в понедельник, 25-го, состоится второй. Причем и во второй вечер подряд арена будет забита, чего здесь ни одному музыканту ранее не удавалось.

Еще до начала концерта народ, заседая в барах, напИвал хиты. Вот четыре яркие дамы взяли по бокалу пива и запели «В Питере пить…», парни, едва сдав куртки в гардероб, повторили эти же строки. Так что на счет главного хита сомнений не возникало. Хотя на концерте с этим можно было поспорить. Абсолютно все песни зал пел хором. Шнурову стоило только замолкнуть на секунду - и зрители подхватывали с любой строчки.

А концерт шел больше двух часов с 15-минутным перерывом. Шнуров сразу предупредил: будет два отделения, а потом еще на бис споем.

Народ приехал из разных городов и даже стран.

- Мы из Днипро, - говорят в компании десяти девушек и парней, одетых во все черное и с выбитой на майках строкой из песни ЗОЖ: «Если в башне…» и т. д.

«Ленинград» начал с получасовым опозданием с песни: «Хей, там слышно в зале? Мы завязали, опять завязали трезвости злые узлы».

Шнуров сразу сделал комплимент: «Здесь у нас концерты проходят особенно ох…»

Хиты поскакали, пользуясь словами из песни, один за другим, словно козлы. «Экспонат», написанный, как сказал Шнуров, по заказу Министерства культуры, пели всем залом. Причем Шнуров попросил:

- Мы из Америки вернулись, а там полная неразбериха с гендером. Поэтому мальчики будут петь: «На лабутенах…», а девочки: «И в ох… штанах».

Периодически Шнуров подходил к первому ряду фан-зоны и общался с публикой, стоявшей за ограждением.

- Как зовут?

- Даша.

- Бесплатно пришла на концерт?

- Платно, - ответила девушка с некоторой обидой.

- А почему не позвонила, я бы провел? - ответил ей Шнуров, но телефон не оставил. - Цветы? Заберу, если споешь припев.

И девушка неплохо спела: «Тебе повезло, ты не такой как все, ты работаешь в офисе».

Самой женской песней оказался хит «Экстаз». С первых аккордов девушки хором запели: «Изнывало мое тело, только не решалась. Я давно уже хотела маленькую шалость!».

В конце второго отделения Шнуров снова сказал комплимент Минску:

- В очередной раз вы подтвердили, что Минск - самый ох… город в плане концертов. Чем вы здесь дышите, чем вас кормят!

На бис группа сыграла без перерыва еще 20 минут. 25 ноября «Ленинград» повторит.

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