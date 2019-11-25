«Молодые, веселые, пьяные»: «Машина времени» нашла в Минске свою первую телесъемку

Первая съемка «Машины времени» на советском телевидении сделана в Минске, фрагменты из нее многие видели на сети в оцифровках с видеокассет. Но незадолго до минского концерта группы к ее 50-летию, который состоится 27 ноября во Дворце республики, администрация команды решила найти максимально полную версию той съемки. Для этого «машинисты» связались с фондовым подразделением Белтелерадиокомпании, а там нашли оригинальную запись. Группа выложила ее в своем аккаунте в Фейсбуке, снабдив любопытными подробностями о минской съемке и историями создания песен.

Правда, администрация команды сразу оговорилась, что и сами музыканты не особо помнят события тех дней. Ссылаются на то, что были «молодые, веселые, пьяные». А на белорусском ТВ за тридцать с лишним лет не уцелела дата съемки и эфира. Мало того, музыканты уверяют, что песен они пели больше. В частности, сняли знаменитую «Три окна» и «Барьер». Последней нет в полученной с БТ записи, но ее можно встретить в интернете.

Машина времени - Барьер.

- Где все это [исчезнувшие записи - Ред.] теперь? Смыто с пленки, которая была дефицитом? Валяется где-то в пыльных шкафах без опознавательных знаков? А может, оператор вырезал одну-две песенки и унес домой, как это делали с фотографиями? – задается вопросом команда группы. - Кстати, по рассказам Макаревича, с кадрами «Машины...» в «Афоне» произошло то же самое: Георгий Данелия честно их снял, но операторы вырезали на память все кадрики с группой, и при монтаже пришлось использовать только звук. В общем, «машиноведам» будущего найдется чем заняться...

Правда, записи могло и вовсе не быть. Вот что написал в Фейсбуке об этой съемке ее режиссер Валерий Пестов: «Пришли ребята такие крутые все из себя, пришли без инструментов, без костюмов с кассетой съемки Ленинградского телевидения. Мол, поговорим и все. Кутиков говорит: ну что вы, лучше все равно не снимете. Пока Макаревич пошел смотреть студию, мы с Кутиковым полезли в драку. Вернулся Макаревич и послал машину за инструментами. В общем на все про все у меня осталось ровно 30 минут. Снимали, что называется, сходу. После записи Макаревич попросил показать фрагмент. После просмотра ребята попросили стереть Ленинградскую съемку и на эту же кассету записать нашу».

Кстати, на днях записью в своем Фейсбуке поделился и сам Макаревич, снабдив ее лаконичным комментарием: "Ух!".

После той самой телесъемки "машинисты" Александр Кутиков и Андрей Макаревич с журналистом, художником, а сегодня рекламщиком и активным участником Ротари-клуба Сергеем Филипповым. Фото: Архив Сергея Филиппова

«Машину времени» снимали под фонограмму, как и заведено на ТВ. Это была аудиозапись со Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» годом ранее после триумфального для группы рок-фестиваля в Тбилиси. «Слова показались чиновникам достаточно безобидными, а на инструментальные навороты, навеянные Pink Floyd, они и так смотрели спокойно...», - отмечают "машинисты", например, о песне «Хрустальный город». Состав группы на съемке: Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов и Петр Подгородецкий. Кстати, на клавиши последнего, видимо, ради эффектной детали в кадре поставили винтажный телефон. Он еще сыграет свою роль в записи. Ну а в целом, в «Хрустальном городе» они разыгрывают (фонограмма же!) прекрасный инструментальный финал.

Машина Времени - Хрустальный город.

Вторым номером на записи стала самая свежая на тот момент песня группы – «Скачки». Она до сих пор звучит на концертах, но в варианте пожестче. А в этом году «Скачкам» - ровно 40 лет.

Машина Времени - Скачки.

Рассказывая о третьей песне, «Снег», «машинисты» приводят слова Андрея Макаревича, что речь о влиянии на ее создание ранних Bee Gees: «Мы ведь в 70-е каждый день открывали какую-то новую музыку и примеряли ее на себя! «Снег» мы играли редко, потому что для нее нужны и пианино, и синтезатор. А в каком-нибудь ДК разве найдешь пианино, тем более не расстроенное?». Кстати, за найденным в итоге инструментом сидит Андрей Макаревич.

Машина Времени - Снег.

Кстати, 4 года назад именно «Снег» Макаревич спел по-белорусски в рамках проекта Global Reload портала Tuzin.fm.

Андрэй Макарэвiч - Снег на беларускай мове.

Сегодян Андрей Макаревич, как и почти 40 лет назад, все так же играет несколько песен под клавишные.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Для съемки аранжированной как шутка песни «В Никитском ботаническом саду» сделали режиссерскую постановку. Так, Александру Кутикову поручили изобразить игру на тромбоне, которым он не владел, барабанщику Валерию Ефремову вручили тот самый ретро-телефон, а Макаревич остался за роялем. Кстати, по его словам, музыка этой вещи влияние одновременно Маккартни и Утесова.

Машина Времени - В Никитском Ботаническом Саду.

Под финал программы поставили знаменитый «Поворот».

Машина Времени - Поворот.

Правда, за порядок песен сегодня уже никто не поручится. «Прежде чем положить программу в архив, редакторы довольно серьезно пощелкали ножницами - недаром же интервью переместилось из начала программы в конец», - пишут в Фейсбуке группы. И добавляют, что этой беседы никто не видел.

Оказывается, сама съемка и начиналась с интервью, которое вела редактор Белорусского телевидения Галина Красоткина. А кроме музыкантов на ее вопросы отвечали директор группы, представленный ее худруком, Ованес Мелик-Пашаев, а еще чтец Александр «Фагот» Бутузов, восстанавливают события «машинисты». Музыканты начинают интервью с шутки. Наверняка заготовленной, но все-таки довольно милой. А рассуждают о сути своей музыки, огромном успехе, возрасте поклонников.

Интервью в Минске.

Группа на юбилейных концертах, как и во время прошлых гастролей в Минске, все так же полна задора.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Машина времени» представит концерт, приуроченный к 50-летию коллектива, - 27 ноября, 19.00, Дворец Республики. Билеты: 53 - 198 руб. Т.(029) 851-77-06, (044) 551-77-06.

Кратко о планах на эту среду.Источник: Группа "Машина Времени"

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