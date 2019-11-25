2019-11-25T14:17:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси открыли горнолыжный сезон. Где берут снег?

Снега в стране еще нет, но в «Логойске» уже успели напылить первую трассу. На очереди «Силичи» [фото, цены]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Самые нетерпеливые любители горных лыж и сноуборда уже открыли сезон. Фото: vk.com/gsok_logoysk.Самые нетерпеливые любители горных лыж и сноуборда уже открыли сезон. Фото: vk.com/gsok_logoysk.
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С минувшей пятницы в стране установилась стабильно минусовая температура. А это значит, что даже в отсутствии природного снега основные белорусские горнолыжные центры начали оснеживание своих трасс. Снежные пушки включили в «Силичах» и «Логойске», также начали сыпать снег на беговую лыжероллерную трассу на столичном проспекте Победителей. Гонку за право первым открыть горнолыжный сезон традиционно выиграл «Логойск» - свою первую трассу (на схеме это трасса №4) открыли в воскресенье.

Так выглядит сейчас горнолыжный центр с высоты птичьего полета. Оснежена только одна трасса (на фото слева). Фото: vk.com/gsok_logoysk.

Так выглядит сейчас горнолыжный центр с высоты птичьего полета. Оснежена только одна трасса (на фото слева). Фото: vk.com/gsok_logoysk.

Таким образом, первые - и самые нетерпеливые - любители горных лыж и сноуборда уже открыли сезон. Интересно, что ровно в этот же день - 24 ноября - в «Логойске» открыли сезон и в прошлом году.

Первые любители горных лыж и сноуборда уже открыли сезон. Фото: vk.com/gsok_logoysk.

Первые любители горных лыж и сноуборда уже открыли сезон. Фото: vk.com/gsok_logoysk.

Точные даты открытия других горнолыжных курортов пока не озвучены. Но цены на катание и прокат снаряжения известны. И в «Силичах», и в «Логойске» цены на ски-пассы выросли по сравнению с прошлым годом. На прокат снаряжения цены в «Силичах» тоже поднялись, а в «Логойске» остались на уровне прошлогодних. А еще в «Силичах» с этого сезона не продают дневных абонементов - видимо, из-за низкого спроса.

Кое-где в Беларуси уже настоящая зима. Фото: vk.com/gsok_logoysk.

Кое-где в Беларуси уже настоящая зима. Фото: vk.com/gsok_logoysk.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость двух часов катания, в рублях (ски-пасс + комплект снаряжения напрокат)

Стоимость двух часов катания, в рублях (ски-пасс + комплект снаряжения напрокат).

Стоимость двух часов катания, в рублях (ски-пасс + комплект снаряжения напрокат).

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