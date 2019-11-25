В Минске бесплатно покажут фильмы о свободе, равенстве и правах

10 декабря отмечается важный день – 71-я годовщина принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. По этому поводу Представительства ЕС и ООН в Беларуси проводят ежегодный кинофорум «Человеческое достоинство, равенство, справедливость». Все картины, включенные в его программу – это истории о путях к свободе и равенству в достоинстве, о правах.

Фестиваль открывается 1 декабря. На большом экране покажут молодежную драму «II» («Два») от белорусского режиссера Влады Сеньковой. Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2019-го на Варшавском кинофестивале. Лента удостоена специального упоминания жюри конкурса «Свободный дух» как «смелый, отважный и свежий рассказ истории, которая обращается к жестокой реальности социальной изоляции». В Беларуси фильм показали на 26-м Минском международном кинофестивале «Лістапад» в секции «Специальные показы». У нас ее также высоко оценили и критики, и зрители за смелость в раскрытии поднятых тем.

Фото: artcorporation.by

Продолжат программу фильмы, которые также уже успели получить признание зрителей и профессионального сообщества: «По половому признаку» (США, 2018), «За мечтой» (Швеция, 2017), «Товарищ ребёнок» (Эстония, 2018), «Путешествие в Иерусалим» (Германия, 2018), «Диамантино» (Португалия, 2018), «Молодые поляки» (Бразилия, 2019), «Стефан Цвейг» (Австрия, Германия, Франция, 2016), «Лайла М» (Нидерланды, 2016), «Саамская кровь» (Норвегия, Дания, Швеция, 2016). Эти картины обращают взгляд в историю прав человека и рассказывают о судьбах наших современников.

- Проводя наш ежегодный фестиваль, на языке кино мы говорим о важнейших и неотъемлемых правах, напоминаем себе и зрителям о том, что они универсальны и каждый человек, в какой бы стране он ни жил, обладает всеми правами и свободами вне зависимости от его цвета кожи, религии, языка, пола или убеждений, – отмечает организатор фестиваля со стороны Организации Объединенных Наций в Беларуси Виктор Радивиновский.

Фестиваль проводится при содействии посольств Нидерландов, США, Швеции, Эстонии, а также Института имени Гёте в Минске и Международной организации по миграции.

КОГДА: 1-10 декабря, 19:00

ГДЕ: кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20)

Вход на сеансы бесплатный, но количество билетов ограничено. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря (ежедневно с 16:00).