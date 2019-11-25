2019-11-25T14:04:36+03:00
Спорт
КП Беларусь

Калиновский, баннеры, файереры. Антураж матча БАТЭ – «Динамо» Минск

Яркий фоторепортаж матча, после которого борисовский клуб лишился шансов на очередное чемпионство [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Столько фанатов минского "Динамо" давно не собиралось на секторе.Столько фанатов минского "Динамо" давно не собиралось на секторе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

24 ноября в очередном туре чемпионата Беларуси в Борисове БАТЭ принимал минское «Динамо». Борисовчанам, чтобы сохранить шансы на первое место надо было обыгрывать принципиального соперника и надеяться, что брестское «Динамо» не сможет у себя дома обыграть «Витебск». С первой задачей «желто-синие» справились и выиграли – 3:0. Два мяча забил Станислав Драгун. Он не в первый раз забивает своей бывшей команде, которой отдал долгие годы. Но эмоции у болельщиков не улеглись. Его действия фанаты «Динамо» сопровождали колкими скандированиями. Сам Драгун голы не праздновал, но когда сделал счет 3:0, реализовав пенальти, поднес руку к уху, мол, я вас не слышу.

Нино Галович и Станислав Драгун. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нино Галович и Станислав Драгун.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но в Бресте местное «Динамо» выиграло (1:0) и впервые стало чемпионом Беларуси. БАТЭ впервые с 2006 года без золотых медалей. 13 раз подряд борисовчане становились чемпионами. Этот сезон для низ получился неудачным: поражение в матче за Суперкубок Беларуси, до финала Кубка страны не добрались, в групповой раунд еврокубка не вышли. Как сказал главный тренер БАТЭ Алексей Бага, «это сумасшедшая пища для размышлений».

БАТЭ - "Динамо " Минск. Борьба в штрафной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Динамо " Минск. Борьба в штрафной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минское «Динамо» несмотря на поражение уже точно не опуститься ниже четверного месте, но и не поднимется выше. При определенных раскладах это место позволит в следующем году сыграть в Лиге Европы (все будет зависеть от того, как весной 2020-го завершиться розыгрыш Кубка Беларуси).

Вратарь минского "Динамо" Максим Плотников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь минского "Динамо" Максим Плотников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Филипп Иванов и Егор Филипенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Филипп Иванов и Егор Филипенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завершающий тур чемпионата состоится 1 декабря.

В матче БАТЭ – «Динамо» Минск было ярко на трибунах. Как это было смотрите в фоторепортаже.

Баннер в честь Кастуся Калиновского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер в честь Кастуся Калиновского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер в честь мастера спорта СССР Леонида Ероховца, который ушел из жизни на 84 году... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер в честь мастера спорта СССР Леонида Ероховца, который ушел из жизни на 84 году...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перформанс от фанатов БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перформанс от фанатов БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Флаги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Флаги.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мессендж от фанатов "Динамо" Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мессендж от фанатов "Динамо" Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это был заключительный домашний БАТЭ в сезоне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это был заключительный домашний БАТЭ в сезоне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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