2019-11-25T14:16:32+03:00
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КП Беларусь

«Лучший голос планеты»: Димаш Кудайберген впервые выступит в Минске

Первый сольный концерт всемирно известного казахстанского исполнителя и мульти-инструменталиста
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Димаша называют "Лучшим голосом планеты" - его вокальный диапазон составляет 6 октав. В его голосе умещаются и баритон, и тенор, и альтино, и мужская версия сопрано. Он играет на 7 инструментах и поет на 9 языках.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой. В родном Казахстане Димаш Кудайберген получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК» и еще десятком «самых-самых» по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно.

На его страничке в Instagram – 3 млн подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

"Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос" – итальянский актер и музыкант Аль Бано.

"Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек", – американская актриса Дрю Беримор.

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", – всемирно-известный актер Джеки Чан.

КОГДА: 4 апреля, 19:00

ГДЕ: "Минск-Арена" (пр-т Победителей, 111)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 75 до 500 белорусских рублей. Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.

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