2019-11-25T16:18:06+03:00
Общество
КП Беларусь

5000$ за фальшивку: в Беларуси продают подделки, выдавая их за монеты из клада

Обман с фальшивками - известная афера в России, но пока еще диковинка в Беларуси
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МВД БеларусиФото: МВД Беларуси
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Лодыри и проходимцы придумают 1000 и 1 способ получить деньги, не зарабатывая их. Бесплатная диагностика окон, посуда втридорога, мошенничество с банковскими картами - способы обвести вокруг пальца доверчивых граждан становятся все изощреннее. И недавно мошенники-гастролеры из России привезли еще один.

В пресс-службе МВД рассказали о мужчинах с неславянской внешностью, которые приезжали в Беларусь на авто с российскими номерами. Представлялись строителями-гастарбайтерами с Востока и рассказывали легенду: якобы они нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, столовыми приборами. Но так как сокровища мужчинам не нужны, они конвертируют их в деньги. На резонный вопрос, почему бы не сдать находку государству и не получить законную долю, проходимцы отвечали, что не хотят светиться. Отсюда и срочность, и скидки на товар.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Премьера их спектакля произошла в Минске. Чтобы убедить покупателя в своей честности, аферисты даже заглянули с ним в ломбард. Протянули специалисту настоящую золотую монету, а когда он подтвердил ее подлинность, незаметно обменяли ценную монету на поддельную. За десять фальшивок из дешевого металла мужчина заплатил 1000 долларов. Возможно, он бы так и оставался в счастливом неведении, но в сделке засомневалась жена потерпевшего.

После удачной аферы гастролеры вернулись в Россию, а уже спустя пару недель выехали вновь - в другом составе. По такому же сценарию аферисты продали минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов. И все-таки россиянина задержали, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

21 ноября житель Лепельского района заметил на улице смуглых людей, торгующих старинными монетами. Торговля показалась ему подозрительной, и мужчина набрал 102. Прибывшие правоохранители обнаружили автомобиль с российскими номерами, а у мошенников изъяли пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки. Уже установлено, что задержанные причастны к сделке в Молодечно - там местному жителю продали три фальшивые монеты и медаль. МВД предупреждает, что схожие группы мошенников действуют по всей стране и представляют реальную угрозу.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Когда один из жителей областного центра увидел об этом сюжет по телевизору, он понял, что и его обманули. Он заплатил проходимцам около 5000 долларов.

Развод с фальшивыми раритетами - факт не новый. То и дело и в Беларуси, и в России всплывают монеты и медали царских времен. Вот только красивые легенды о семейных реликвиях и находках на стройке - не более чем сказка для наивных граждан. Монеты, которые предлагают проходимцы, легко отыскать на AliExpress. Реальная стоимость одного псевдорубля - около доллара. О том, что стали обладателями китайской подделки, люди обычно узнают после попытки реализовать «раритет».

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