Дом «Сидней Люкс»: жилье для людей, любящих комфорт и ведущих здоровый образ жизни

На главных спортивных состязаниях четырехлетия, которые состоялись в 2000 году в Сиднее, Беларусь взяла 17 наград, в том числе три золотые. В честь этого события в квартале «Чемпионов», который строится в многофункциональном комплексе «Минск Мир», не мог не появиться дом «Сидней Люкс». Ведь все здания этого квартала посвящены громким победам белорусского спорта.

«Сидней Люкс» - здание из двух секций переменной этажности: 10 и 25 этажей. И слово «люкс» в названии не случайно. Жителям здесь предлагаются исключительно комфортные условия проживания. Ведь здесь тщательно спланирована каждая деталь, обустроен каждый метр пространства, а оригинальные дизайнерские решения придают всему зданию особый шарм. Это жилье высокого уровня, и вполне понятно, что большинство квартир в этом доме уже распродано. Но возможность стать жителем этого дома еще не потеряна - у застройщика в продаже пока есть несколько десятков квартир.

Преимущества дома «Сидней Люкс» очевидны - это очень современное, технологически безукоризненное здание, в котором продумано буквально все. Оно строится так, чтобы будущие жильцы чувствовали себя так же комфортно, как и в пятизвездочном европейском отеле с системой обслуживания высокого класса.

Дизайнерское лобби - это и посыл к Сиднею с яркими красками австралийских орнаментов, и безукоризненная отделка отдельного ресепшена: стойка консьержа, светлые цвета, натуральное дерево и камень. Есть зона ожидания гостей и встречи курьера. В туалетной комнате - пеленальный столик: теперь маме с малышом вовсе не обязательно прерывать прогулку и подниматься в квартиру наверх, чтобы переодеть ребенка.

Дизайнерское лобби дома «Сидней Люкс».

Входной холл - сквозной, а значит, есть возможность выйти как в тихий двор, так и в сторону улицы, не обходя весь дом.

Три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS - это не только возможность быстрого подъема на самый высокий этаж, но и дань актуальным трендам на бережливость и экологичность: лифты энергосберегающие, вырабатывающие рекуперативную энергию на спуске.

Энергосберегающие лифты компании OTIS вырабатывают рекуперативную энергию на спуске.

Все квартиры свободной планировки, при этом достаточно просторные - до 80 квадратных метров! Обустроить это жилье в соответствии со вкусами и предпочтениями хозяев не составит труда.

В квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение. В Сиднее солнца много, в доме «Сидней Люкс» тоже будет светло и тепло. И безопасно: окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Тонированные остекленные лоджии и панорамные окна позволяют максимально использовать естественное освещение.

Преимущества дома «Сидней Люкс» не заканчиваются собственно зданием. Квартал «Чемпионов» - красивый и перспективный уголок комплекса «Минск Мир». Во-первых, достаточно просторный - площадь около 8,5 гектара. Во-вторых, он строится рядом с почти завершенным кварталом «Эмиратс Люкс» и, судя по темпам работ, введен в строй будет тоже очень скоро. В-третьих, он посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели.

У каждого дома - велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Прекрасные условия для тренировок! Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам - пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

У каждого дома квартала «Чемпионов» будут обустроены велопарковки и спортивные площадки.

Расположение идеальное - возле будущей станции метро «Аэродромная», а развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру застройки, а также уже действующий крытый паркинг в соседнем квартале.

Двор свободен от машин, и это решение не только ради чистого воздуха, но и ради безопасности детей. Здесь, на территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест - чтобы пойти на уроки, ребятам не нужно будет пересекать ни одной улицы! И еще одна важная новость для родителей - в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном.

Внутренняя территория квартала будет свободна от машин, а значит, безопасна для детей.

А неподалеку будет разбит огромный современный парк, который, конечно же, станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Огромный современный парк станет любимым местом для романтических встреч и семейных променадов.

Все эти преимущества - философия создания комплекса «Минск Мир», который, по оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides, признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы в 2018 году.

Это совершенно новый район современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название «город в городе» и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в шаговой доступности. Это новый уровень комфорта и удовольствия!

Приобщиться к высокому уровню жизни - это приобрести квартиру в доме «Сидней Люкс». И это реально, ведь у застройщика есть целый ряд выгодных финансовых инструментов, помогающих семьям со стабильным доходом стать собственниками престижного жилья.

Самый удобный вариант - длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но поторопитесь - программа рассрочки действует только до конца года!

Выгодный кредит - это партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале «Чемпионов» тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Сидней Люкс» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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