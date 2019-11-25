2019-11-26T00:45:31+03:00
Минск
КП Беларусь

Дом «Сидней Люкс»: жилье для людей, любящих комфорт и ведущих здоровый образ жизни

Торопитесь купить здесь квартиру, ведь большинство уже распродано. Выгодная программа длительной рассрочки от застройщика действует только до конца года
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На главных спортивных состязаниях четырехлетия, которые состоялись в 2000 году в Сиднее, Беларусь взяла 17 наград, в том числе три золотые. В честь этого события в квартале «Чемпионов», который строится в многофункциональном комплексе «Минск Мир», не мог не появиться дом «Сидней Люкс». Ведь все здания этого квартала посвящены громким победам белорусского спорта.

«Сидней Люкс» - здание из двух секций переменной этажности: 10 и 25 этажей. И слово «люкс» в названии не случайно. Жителям здесь предлагаются исключительно комфортные условия проживания. Ведь здесь тщательно спланирована каждая деталь, обустроен каждый метр пространства, а оригинальные дизайнерские решения придают всему зданию особый шарм. Это жилье высокого уровня, и вполне понятно, что большинство квартир в этом доме уже распродано. Но возможность стать жителем этого дома еще не потеряна - у застройщика в продаже пока есть несколько десятков квартир.

Преимущества дома «Сидней Люкс» очевидны - это очень современное, технологически безукоризненное здание, в котором продумано буквально все. Оно строится так, чтобы будущие жильцы чувствовали себя так же комфортно, как и в пятизвездочном европейском отеле с системой обслуживания высокого класса.

Дизайнерское лобби - это и посыл к Сиднею с яркими красками австралийских орнаментов, и безукоризненная отделка отдельного ресепшена: стойка консьержа, светлые цвета, натуральное дерево и камень. Есть зона ожидания гостей и встречи курьера. В туалетной комнате - пеленальный столик: теперь маме с малышом вовсе не обязательно прерывать прогулку и подниматься в квартиру наверх, чтобы переодеть ребенка.

Дизайнерское лобби дома «Сидней Люкс».

Дизайнерское лобби дома «Сидней Люкс».

Входной холл - сквозной, а значит, есть возможность выйти как в тихий двор, так и в сторону улицы, не обходя весь дом.

Три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS - это не только возможность быстрого подъема на самый высокий этаж, но и дань актуальным трендам на бережливость и экологичность: лифты энергосберегающие, вырабатывающие рекуперативную энергию на спуске.

Энергосберегающие лифты компании OTIS вырабатывают рекуперативную энергию на спуске.

Энергосберегающие лифты компании OTIS вырабатывают рекуперативную энергию на спуске.

Все квартиры свободной планировки, при этом достаточно просторные - до 80 квадратных метров! Обустроить это жилье в соответствии со вкусами и предпочтениями хозяев не составит труда.

В квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение. В Сиднее солнца много, в доме «Сидней Люкс» тоже будет светло и тепло. И безопасно: окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Тонированные остекленные лоджии и панорамные окна позволяют максимально использовать естественное освещение.

Тонированные остекленные лоджии и панорамные окна позволяют максимально использовать естественное освещение.

Преимущества дома «Сидней Люкс» не заканчиваются собственно зданием. Квартал «Чемпионов» - красивый и перспективный уголок комплекса «Минск Мир». Во-первых, достаточно просторный - площадь около 8,5 гектара. Во-вторых, он строится рядом с почти завершенным кварталом «Эмиратс Люкс» и, судя по темпам работ, введен в строй будет тоже очень скоро. В-третьих, он посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели.

У каждого дома - велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Прекрасные условия для тренировок! Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам - пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

У каждого дома квартала «Чемпионов» будут обустроены велопарковки и спортивные площадки.

У каждого дома квартала «Чемпионов» будут обустроены велопарковки и спортивные площадки.

Расположение идеальное - возле будущей станции метро «Аэродромная», а развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру застройки, а также уже действующий крытый паркинг в соседнем квартале.

Двор свободен от машин, и это решение не только ради чистого воздуха, но и ради безопасности детей. Здесь, на территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест - чтобы пойти на уроки, ребятам не нужно будет пересекать ни одной улицы! И еще одна важная новость для родителей - в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном.

Внутренняя территория квартала будет свободна от машин, а значит, безопасна для детей.

Внутренняя территория квартала будет свободна от машин, а значит, безопасна для детей.

А неподалеку будет разбит огромный современный парк, который, конечно же, станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Огромный современный парк станет любимым местом для романтических встреч и семейных променадов.

Огромный современный парк станет любимым местом для романтических встреч и семейных променадов.

Все эти преимущества - философия создания комплекса «Минск Мир», который, по оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides, признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы в 2018 году.

Это совершенно новый район современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название «город в городе» и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в шаговой доступности. Это новый уровень комфорта и удовольствия!

Приобщиться к высокому уровню жизни - это приобрести квартиру в доме «Сидней Люкс». И это реально, ведь у застройщика есть целый ряд выгодных финансовых инструментов, помогающих семьям со стабильным доходом стать собственниками престижного жилья.

Самый удобный вариант - длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но поторопитесь - программа рассрочки действует только до конца года!

Выгодный кредит - это партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале «Чемпионов» тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Сидней Люкс» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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