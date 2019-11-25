«Дешевое печенье обходите стороной, состав жуткий»: эксперт раскрыла, за счет чего иностранные сладости выигрывают в цене

Недавно концерн «Белгоспищепром» отчитался: доля импортных продуктов на полках белорусских магазинов продолжает расти. Поставки зарубежных кондитерских изделий выросли на 15%, шоколада - на треть, пшеничной муки - в 2 раза, пива - на 19%, воды - на 6%. Правительство этому факту возмутилось, а премьер потребовал от руководства «Белгоспищепрома» отчет о том, как в концерне собираются исправлять ситуацию.

- Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, - цитирует премьер-министра Сергея Румаса БелТА.

Защищать белорусские товары власти начали еще в 2014 году - в магазинах ввели обязательные ассортиментные перечни, в которых была указана минимальная доля белорусской продукции на полках. За нарушения МАРТ может приостановить работу торговой точки. Как сейчас собираются бороться с импортом, пока неясно - ужесточить ассортиментные перечни будет непросто.

- Если бы не обязательные ассортиментные перечни, то доля импорта была бы еще больше, - говорит руководитель ресурса belretail.by Сергей Скороход. - В крупных торговых сетях продавали бы «пластиковые» продукты неизвестно из чего, как это сейчас происходит в России. Нашим ритейлерам выгоднее покупать по низкой цене и получать большую маржу. В среднем у больших сетей она 1 - 2%, поэтому ценовой фактор - ключевой. Ценовой фактор является ключевым и для белорусских покупателей. Ритейлеры говорят, что в составе дешевых импортных сладостей - одна «химоза», а белорусская продукция более натуральная и качественная. Белорусское выходит дороже, поэтому за место на полке супермаркета производителям приходится побороться. Многие стали развивать сеть собственных магазинов, как, например, «Красный пищевик». Теперь они всю наценку, которую могли бы отдавать ритейлеру, оставляют себе.

«В подарочных конфетах состав был - полный ужас»

Мы заглянули в магазины, и самыми дешевыми на полках действительно оказались импортные сладости: шоколад «Яшкино» (РФ) стоит 1,6 рубля (90 г), украинский Roshen - 2,25 рубля (100 г), белорусская «Аленка» - 2,8 рубля (100 г), немецкий Ritter Sport - 3,94 рубля (100 г). Мы показали составы эксперту.

- В целом белорусский шоколад очень хороший, малоизвестный российский ощутимо хуже, - объясняет инженер-технолог НИИ продовольствия и питания Праги Ирина Ушева. - В качественный шоколад должны входить какао-масло (оно должно быть на первых позициях в составе), сахар или сахарная пудра, молоко сухое, сливки, какао тертое, молочная сыворотка, эмульгатор и иногда ароматизатор. Все остальное - в зависимости от фантазии. Наполнители удешевляют состав, но в целом тоже полезны (например, сухие фрукты или орехи). Чего точно не должно быть, так это кондитерского жира - маргарина, пальмового масла и всяких странных масел вроде ши - они дешевле животных жиров, продлевают срок годности и при этом плохо усваиваются. Для шоколада советую смотреть на показатель насыщенных жирных кислот и брать тот, где показатель поменьше. В российских подарочных конфетах нашла эквивалент масла какао, крахмал (чтоб было погуще и дешевле), этиловый спирт - это же полный ужас. Дешевое российское печенье вообще обходите стороной, там жуткий состав: 90% - сахар, потом всякие вредные жиры - пальмовое масло, маргарин и какие-то загадочные ингредиенты вроде сока черной моркови. Хотите съесть сладкое с пользой для здоровья? Берите белорусский зефир или мармелад с низким содержанием сахара и максимально коротким составом. В них есть полезные пектины.