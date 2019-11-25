2019-11-25T16:28:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионеры отбились от бешеного волка петардами: зверь прокусил женщине ногу и пришел к ее дому

Хищника сбили машиной, отпугивали петардами, а потом застрелили
Наталья ПАРТОЛИНА
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Лайка Белка вступила в схватку с бешеным волком. Собаку спасло то, что незадолго до этого случая ее вакцинировали. Фото: Александр Лозюк, «Голос Сенненщины».Лайка Белка вступила в схватку с бешеным волком. Собаку спасло то, что незадолго до этого случая ее вакцинировали. Фото: Александр Лозюк, «Голос Сенненщины».
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- Все говорят, теперь у тебя два дня рождения. Отмечать могу два дня, - улыбается Зинаида Алексеевна. - Да, теперь смеюсь уже. А тогда так страшно было!

17 ноября, за день до того, как женщине исполнилось 66 лет, ее укусил волк. Случилось это у подворья в деревне Романовка Сенненского района, где супруги Зинаида и Павел Козловские живут в дачный сезон. У пенсионеров тут пасека, небольшое хозяйство.

- Вечером вышла за калитку, стою, жду знакомого, который должен пакет забрать. У нас есть собака Белка, она недавно щенков принесла. Всех раздали, один остался. Слышу, Белка залаяла. Я подумала, щенок за мной увязался. Оглянулась, щенка не видно. И тут колено боль пронзила. И стоит такой большой, серый, хвост опущенный. Закричала на него, пакетом хлопнула, он убежал, - рассказывает Зинаида Алексеевна.

Женщина вернулась в дом, рассказала мужу, что ее укусила какая-то странная незнакомая собака. В деревне-то у всех лайки, хвосты у них кренделями торчат. А у этой болтается. Павел Козловский в былые годы охотился и сразу заподозрил неладное. Обработал жене рану, сел в машину и поехал по деревне искать серого обидчика.

От соседского двора к машине бросился крупный волк с оскаленной пастью. Мужчина направил машину на животное и сбил его. Затем вышел, но волка не нашел, а на капоте осталась кровь и шерсть.

Павел Козловский вернулся домой.

- И тут Белка залилась лаем. Муж выскочил во двор, кричит: «Волк!» А у нас ни вил под рукой, ничего - все инструменты убрали уже в сарай. Волк вначале бросился за Белкиным щенком, тот спрятался, тогда на Белку кинулся, полез в будку к ней. Муж завел машину, начал сигналить, но волк не испугался. Мы и кричали, и стучали. Потом вспомнила, что у нас две петарды есть. Принесла, муж их бросил, волк испугался и ушел, - рассказывает Зинаида Алексеевна.

Козловские позвонили в милицию. Минут через 20 приехала милиция, «скорая» и сотрудники Бешенковичского лесхоза.

- Пока врачи мне рану осматривали и перевязывали, егерь позвонил и сказал: нашли и застрелили волка, - рассказывает женщина. - Он оказался бешеным. Хорошо, что у меня брюки были плотные, и он пакет схватил зубами, когда кусал. Могло бы и серьезнее все оказаться.

Зинаида Алексеевна может отмечать день рождения два раза в год: волк напал на нее накануне 66-летия. Фото: Александр Лозюк, «Голос Сенненщины».

Зинаида Алексеевна может отмечать день рождения два раза в год: волк напал на нее накануне 66-летия. Фото: Александр Лозюк, «Голос Сенненщины».

Зинаиде Алексеевне придется делать уколы против бешенства еще до февраля. Привили и Белку, и ее щенка. Собаку спасло, что около месяца назад в деревне проводили профилактические мероприятия против бешенства и всех животных прививали.

В Сенненском районе с начала года зарегистрировано 14 случаев бешенства у животных. В населенные пункты заходили бешеные лисы, еноты.

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