2019-11-25T16:26:43+03:00
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КП Беларусь

«Куртки Кобейна» выпустили клип с человеком-змеей

Главную роль в нем исполняет танцор и хореограф Лука-Андрэа Тессарини [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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"Куртки Кобейна" - сайд-проект Шуры Би-2. Фото: личный архив"Куртки Кобейна" - сайд-проект Шуры Би-2. Фото: личный архив
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Супергруппа «Куртки Кобейна» представила видео на песню «Змея», в котором главную роль исполняют вовсе не музыканты, а танцор и хореограф Лука-Андрэа Тессарини. Извиваясь всем телом, он гипнотизирует зрителя, словно добычу, пока готовится к фатальному прыжку.

«Змея» — уже пятое видео сайд-проекта Шуры Би-2. В съёмках клипа приняли участие Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Юрий Усачёв (экс-«Гости из Будущего»), Димитрий Ашман (экс-басист группы «Браво») и Лука-Андрэа Тессарини из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT). Передать всю красоту мужского тела вместе с пульсирующим ритмом песни в качестве режиссёра клипа взялась фотограф Татьяна Иванова, которая известна своими работами в эротико-драматическом жанре.

Проект «Куртки Кобейна» выпустил одноимённый альбом 9 августа 2019 года. «Куртки» по праву именуют себя супергруппой: над альбомом работали звёзды как российской, так и мировой сцены: Чед Ченнинг (экс-«NIRVANA»), Девид Браун («Brazzavile»), Ренарс Кауперс («Brainstorm»), Виталий Дубинин («АРИЯ»), Диана Арбенина («Ночные Снайперы»), Леонид Агутин и другие.

Оценить мастерство владения телом человека-змеи Луки Тессарини можно на официальном Youtube канале Би-2, а послушать альбом целиком – на всех стриминговых площадках.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

6 июня 2020 года легендарная группа «БИ-2» выступит в Минске на стадионе «Динамо» со своим новым шоу NewBest.

Куртки Кобейна Змея.

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