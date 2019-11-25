Беларусь, а не Белая Россия. Где еще Беларусь называют неправильно?

С советских времен шведы называли Беларусь словом Vitryssland. Дословно это переводится как «Белая Россия». Белорусы не один год боролись, чтобы в Швеции страну называли верно. Несколько лет назад произошли изменения. Тогда Министерство иностранных дел Швеции согласилось ввести название Belarus в официальный список названий стран, но только в качестве дополнения к Vitryssland. А вот на прошлой неделе был сделан еще один шаг.

- Министерство иностранных дел Швеции переходит к использованию названия «Беларусь» вместо «Белая Россия», - написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в официальном твиттер-аккаунте. Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского сообщества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны.

Кстати, Швеция далеко не единственная страна, которая называла Беларусь не по ее официальному имени. Для литовцев мы Baltarusija, латышей - Baltkrievija, немцы называют Беларусь Weißrussland, в Греции - Lefkorosía, в Дании - Hviderusland.

Интересно, что буквально в прошлом месяце изменения в названиях стран происходили и в Нидерландах. Там правительство решило до конца 2019-го отказаться от названия «Голландия», потому что оно ассоциируется с легализованными наркотиками и проституцией. Нидерланды, а не Голландия, будут участвовать в летних Олимпийских играх в Токио и футбольной сборной также придется отказаться от названия Голландия.