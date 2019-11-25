2019-11-25T17:27:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске появится знак памяти белорусам, которые спасали евреев во время войны

Задумывал его один из авторов мемориалов «Хатынь», «Красный Берег» и «Яма» Леонид Левин, который умер в 2014 году
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Так выглядит эскиз знака, который предоставила оргкомитету Галина Левина, "Творческая мастерская архитектора Леонида Левина"Так выглядит эскиз знака, который предоставила оргкомитету Галина Левина, "Творческая мастерская архитектора Леонида Левина"
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Знак «Праведнікі Свету» появится около мемориала «Яма» в Минске, на улице Мельникайте, чтобы почтить память жителей Беларуси, которые во время холокоста спасали евреев от смерти, рискуя своей жизнью, поделился в Фейсбуке новостью зампредседателя Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Мелешкевич.

- Ідэю распачынаў Леанід Левін, аўтар мемарыяла «Яма». На жаль, сродкаў для ўвасаблення гэтай задумы у той час не было. Але была сфармуляваная канцэпцыя, - говорит Юрий.

Сейчас добро получено от монументальной рады при - Мингорисполкоме, потом согласовать все должны в Минкультуры.

Прапанову ў манументальны савет падаў Саюз яўрэйскіх абшчын, - уточняет Юрий. - Мастакі і скульптары прынялi рашэнне, што ідэя вартая, і ўзгаднілі.

В ближайшее время планируется начать краудфандинг. Но пока рано говорить о сумме, которую нужно собрать. Дело в том, что смета, рассчитанная Леонидом Левиным, утратила актуальность.

- У краудфандынгу змогуць паўдзельнічаць усе хто жадае, - говорит Юрий Мелешкевич. - Мы ведаем пра зацікаўленасць пэўных яўрэйскіх ды грамадскіх арганізацыяў, якія хочуць, каб ідэя была ўвасоблена ў такі знак. Гэта і Таварыства аховы помнікаў, і Таварыства беларускай мовы, і Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ёсць спадзяванні, што на нейкую частку гэтага праекта будуць выдзелены і бюджэтныя сродкі. Але ведаючы, як складана закладаецца бюджэт і як марудна ўзгадняецца, я не магу даваць тут гарантый.

Собственно, пока рано говорить и о том, когда появится знак. Многое зависит от финансирования.

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