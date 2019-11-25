У скандального журналиста Чуденцова на границе нашли марихуану

Первые сообщения о задержании Владимира Чуденцова появились еще в пятницу, 22 ноября. Сообщалось, что 21 ноября он ехал на поезде в Варшаву, и на границе белорусские таможенники нашли в его сумке запрещенное вещество. В этот же день в минской квартире, где Чуденцов живет с матерью, провели обыск - по ее словам, один пакетик с веществом нашли приклеенным к задней стенке кровати, второй - к ножке письменного стола.

Позже эту информацию «Комсомолке» подтвердил адвокат задержанного Александр Галиев:

- Действительно, Владимира Чуденцова задержали 21 ноября в поезде на границе. В его сумке нашли подозрительное вещество. Позже оказалось, что это 0,87 грамма марихуаны. Сколько вещества нашли дома - неизвестно, ведь сотрудники после обыска не оставили матери Чуденцова никаких документов. Также было проведено освидетельствование на предмет употребления наркотиков - их в организме Чуденцова не нашли.

По словам адвоката, обвинение журналисту пока не предъявлено.

- В течение десяти дней с момента задержания ему должны предъявить обвинение или отпустить, - рассказал «Комсомолке» адвокат. - Вину Чуденцов не признает. Он считает, что пакетики ему подбросили.

По данным на утро понедельника он находился в брестском ИВС, но его должны перевести в брестское СИЗО.

Владимир Чуденцов часто попадал в различные скандалы и принципиально менял свои политические взгляды

Задержание Владимира Чуденцова сейчас бурно обсуждается в соцсетях и интернет-изданиях. Большинство в историю с перевозкой наркотиков не верят, мол, нет смысла везти их в Европу - они там дешевле и легальнее. Опытных путешественников также смущает тот факт, что таможенники, которые практически никогда не проверяют сумки при выезде из страны, тут вдруг проверили. Мол, не потому ли, что Чуденцов был связан с блогером Степаном Путило (работает под псевдонимом Нехта), который недавно выпустил фильм, жестко критикующий Александра Лукашенко? Поддержку Чуденцову высказали некоторые белорусские блогеры и правозащитники. А шестеро белорусов устроили пикет даже в далеком Нью-Йорке.

Другие отмечают крайне противоречивую личность Чуденцова, характеризуют его крайне негативно и ссылаются на то, что он не раз попадал в скандальные ситуации, принципиально менял свои политические взгляды, так что врагов у него хватает. Многие даже не считают его журналистом, хотя Чуденцов некоторое время работал в крупнейшем информационном портале страны, правда, после скандала был уволен. Но, как бы там ни было, в медийной тусовке говорят, что наркотики он никогда не употреблял и последние полтора десятка лет не употреблял спиртные напитки. В Варшаву он ехал, потому что нашел там постоянную работу.

Так или иначе, друзья Чуденцова организовали сбор средств на адвоката. Заявляется, что всего нужно собрать 11 тысяч рублей. Откуда такая цифра? Услуги хорошего адвоката сейчас недешевые. Например, визит защитника в СИЗО стоит в среднем 300 - 400 рублей, столько же стоит присутствие адвоката на каждом следственном действии (например, допрос, очная ставка). Если дело доходит до суда - день присутствия адвоката на заседании обходится в 1000 - 1500 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

За неделю белорусские таможенники выявляют 8 - 10 преступлений, связанных с перемещением наркотиков

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, 21 ноября имел место факт задержания в пункте пропуска Брест-Центральный Владимира Чуденцова, в личных вещах которого обнаружен пакет со смесью веществ, содержащих в своем составе опасное наркотическое средство - марихуану.

Белорусские таможенники при проведении операций таможенного контроля как на въезд, так и на выезд из страны за неделю выявляют 8 - 10 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов. Всего в этом году пресечено 510 случаев, в результате которых из незаконного оборота изъято 626 кг наркотиков и психотропов.