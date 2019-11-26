Разбираемся, такая активная черная пятница в Минске: это правда или рекламный ход?

Витрины столичных магазинов и главные страницы интернет-магазинов уже пестрят акциями - используют возможность продать побольше и устраивают распродажи всю неделю.

В ЦУМе цены на посуду, ювелирку, одежду, бытовую технику снизили аж на 45%. Так, пылесос Scarlet, который продавали за 100 рублей, можно купить за 55, а комбайн Aresa стоимостью в 164 рубля теперь продается за 90.

В универмаге «Беларусь» скидки чуть скромнее - до четверга со скидкой 30% можно купить товары, которые стоят больше 5 рублей, а в черную пятницу и субботу добавится еще 5% скидки на все, что дороже 6 рублей.

А вот в ГУМе черная пятница уже прошла с 21 по 23 ноября, и каких-то специальных акций ко всемирному дню распродаж здесь не готовят.

Частные торговые центры обещают покупателям максимальные скидки: на 70% снизят цены в торговом центре МОМО, на 80% - магазины Galileo и ТЦ «Замок», скидками до 90% будут заманивать магазины Dana Mall и ТЦ Galleria Minsk. Кроме того, в черную пятницу этот торговый центр будет работать до полуночи, в некоторых его кафе можно будет поесть дешевле, чем обычно, а еще тут готовят для покупателей шоу-программу.

Магазин «5 элемент» также уже снизил цены до 50% на электронику и бытовую технику. Распродажа здесь продлится до 2 декабря. На топовые модели скидки пониже. Так, телефон Samsung Galaxi S9 стоимостью в 1999 рублей сейчас продают за 1494, а холодильник Haier с ценой в 1299 рублей теперь стоит 899.

Онлайн-гипермаркет «21 век» объявил скидки с 25 ноября по 1 декабря - от 10 до 50% на самые разные товары: от детских игрушек до кофеварок. Интернет-магазин Wildberries тоже начал распродажу - скидки переваливают за 90%. Например, чехол-книжку для телефона, на котором прежде стоял ценник 132 рубля, сейчас можно купить за 5, свитшот за 315 рублей на этой неделе продают за 22, а пальто, которое стоило 2131 рубль, продается за 203 рубля. По сниженным ценам здесь можно купить косметику, аксессуары, канцтовары, одежду, книги и прочее.

В сети магазинов «Мила» с четверга по субботу скидки на косметику некоторых брендов достигнут 60%. А в сети «Остров Чистоты» по сниженной цене с 29 ноября по 1 декабря можно будет купить не только косметику и бытовую химию, но и продукты: кофе, кукурузу и арахис.

Все это выглядит весьма заманчиво, но стоит ли верить этим выгодным предложениям?

- Крупные компании следят за своим имиджем и часто делают подобные вещи абсолютно искренне и откровенно. Подобные акции планируются заблаговременно, чуть ли не за год, и они пронизывают всю вертикаль от поставщика до конечного звена. И за счет многократно возрастающих объемов в разовых случаях возможно многократное снижение цен, - пояснил «Комсомолке» Алексей Дунаевский, руководитель школы маркетинга Бизнес-школы ИПМ. - Второй эффект, который получают продавцы, это то, что, приходя за их скидочными товарами, вы покупаете и нескидочные. Магазин может повысить цену на сопутствующие товары. Когда мы говорим о крупных торговцах, изменение цены на 1 - 2% не заметно для потребителя, но на больших объемах продаж дают значительные суммы.

Он говорит, что с точки зрения поведенческой психологии мы очень зависимы. И скидки всегда действуют на наше сознание.

- Попытка найти выгоду - один из базовых поведенческих мотивов. Когда мы видим скидки, уровень нашей критичности снижается, и мы хотим взять больше товара. Поэтому единственный совет тем, кто боится купить лишнего на таких распродажах - это просто не ходить за покупками в такой день. Например, когда мы видим наушники со скидкой в 50%, несмотря на то, что они нам вчера были совершенно не нужны, мы их захотим купить, ведь когда еще нам такой случай представится, - говорит эксперт.

Если же сходить на шопинг очень хочется, то к этому стоит подготовиться: определить, что вы хотите покупать, а также выделить сумму, которую готовы потратить. Алексей Дунаевский объясняет, что сделать выгодные рациональные покупки в этот день можно. Например, если вы давно планировали телевизор, сравнили цены и точно знаете, что в этот день его продают дешевле, вы пойдете в магазин и купите только его, то, конечно, вы выиграете на такой покупке.

- А если в черную пятницу вы пойдете по магазинам или по сайтам «просто посмотреть, что есть» и в итоге купите что-то по хорошей цене, то в долгосрочном периоде окажется, что без этой покупки вы вполне могли обойтись и в других обстоятельствах ее бы не купили, - объясняет специалист.

В Беларуси, по словам собеседника, продажи некоторых товаров в этот день могут взлетать в 30 раз, что во многом компенсирует потерю предоставленных скидок.

Кстати, в Европе и Америке магазины за одну черную пятницу делают 20 - 50% годовой выручки. Бешеные скидки притягивают в магазины так много людей, что ежегодно в массовых давках гибнет кто-то из покупателей. Чтобы заставить потребителей задуматься о вреде чрезмерного потребления, несколько лет назад активисты объявили последнюю пятницу ноября Всемирным днем отказа от покупок.