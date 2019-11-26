«Думали, что строимся, вступили в чат дома - а нашей квартиры нет»: минчанка обманула семьи на $50 тысяч

В суде Московского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летней Натальи, которая обещала минчанам продвинуть их в очереди на строительство квартиры. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям: "Дача взятки", "Соучастие в преступлении", "Мошенничество".

Еще в сентябре минская милиция задержала женщину, которая на протяжении двух лет получала от минчан крупные суммы денег за то, что якобы продвигала их в очереди. Деньги она оставляла себе. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов, потерпевших как минимум 8 человек.

Наталья в суд не явилась, так как сейчас лечится - защитник предоставил судье медсправку из городского психоневрологического диспансера. Суд принял решение: производство по уголовному делу приостановить до ее выздоровления.

То, что обвиняемой не было в суде, неприятно удивило потерпевших. Как оказалось, некоторые из них не были знакомы с Натальей, а деньги передавали через другого человека.

- Ехали с надеждой, что сегодня все закончится. Ожидали ее увидеть вживую, оправдания какие-то услышать, - говорят две девушки, Татьяна и Вероника. У каждой Наталья выманила 3,5 тысячи долларов и 650 белорусских рублей. Об обмане девушки рассказывают уже с улыбкой. - Говорили, что дядя обвиняемой работает в строительной сфере, и так как многодетные семьи отказались от квартир, ему срочно нужно поставить человека в эту очередь. Мол, квартира готова, а человека нет.

- Обвиняемая вас сама нашла?

- Все через знакомых... Мы не знакомы с ней лично.

- Вы хотели улучшить свои жилищные условия?

- Мы живем в комнате вчетвером: с мужем и двое детей, - говорит одна девушка.

- У меня похожая ситуация, - отвечает ее приятельница.

Наталье передавали деньги даже незнакомые ей люди. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Некоторые потерпевшие просят не публиковать их имена.

- С Натальей мы познакомились в роддоме - у нее четверо детей. И после этого она от нас не отстала. Звонила, писала, - рассказывает потерпевшая Екатерина* (имя изменено. - Ред.). – Такое было доверие к ней... Она крестная мама моего сына! Я готова была помочь ей, чем могла. Мошенник знает, какие суммы при тебе находятся. Например, продана машина... Она была моей подругой, и вот так вот сложилось. В этот вторник у нее день рождения - 35 лет исполняется.

По словам Екатерины, обвиняемая просила деньги под разными предлогами, придумывая слезливые истории. Всего она одолжила Наталье 10 тысяч долларов.

- Она говорила, что у нее умер отец, и просила деньги в долг на похороны - это тоже оказалось неправдой. Говорила, что у нее есть квартира и она готова ее продать и раздать людям деньги. И это неправда. Честно говоря, я всего и не вспомню. Мне говорят: "Ты же не глупая? Все время все проверяешь. Как ты могла?". Вот так вот... Она обещала вернуть деньги. Мы ждали. Самое интересное, человек же куда-то деньги дел! Вроде она ездила отдыхать с детьми…

- Мы потеряли 4,5 тысячи долларов, - говорит расстроенным голосом еще одна потерпевшая. Свое имя она наотрез отказывается называть. - Наталью мы не знали. Нам просто предложили помощь в строительстве жилья, так как мы впятером - с супругом и троими детьми - живем в одной комнате. Мы эту сумму копили очень долго, и одним махом все ушло ей.

По словам женщины, помощь ей предложил сосед, который знал ту самую роковую Наталью.

- Мы стоим в очереди на жилье. Но, по словам Натальи, наша очередь дошла бы гораздо быстрее. Деньги передали Наталье через одного человека, который знал ее лично. Она говорила: «Все будет быстро - в течение года въедете в квартиру». А когда ты живешь столько лет в одной комнате... Хотелось, чтобы это произошло гораздо быстрее. Сначала был один адрес, по которому мы якобы строились. Но вступили в чат-группу строительства этого дома в Вайбере и нам сказали, что такой квартиры нет. Мы заподозрили неладное. Наталья сказала, что план поменялся и мы, мол, будем строиться в другом районе. Когда пришло время сдачи дома, нашей квартиры снова не было.

Женщина с грустью говорит, что сама обвиняемая живет в своей квартире, где сделала хороший ремонт.