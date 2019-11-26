«Не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом». Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву в Китай

26 ноября Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил госнаграды спортсменам и тренерам национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба президента. Президент назвал эту команду самой стабильной и успешной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским.

- Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом нашей Беларуси - края тысячи рек и озер, - пояснил он.

Также он рассказал о…

…ПОБЕДАХ

«С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями». «В июне во время II Европейских игр я с большим удовольствием это наблюдал. Внимательно следил за жаркими августовскими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, 6 из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли - Германию, Венгрию, Китай, Россию‚ Новую Зеландию и другие. А на Олимпиаде (предстоящей летом в Токио. - Ред.) больше и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это».

Отметил экипаж байдарки-двойки - Марину Литвинчук и Ольгу Худенко.

«В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступления девушек, юношей, ребят в этом виде создают основу для побед таких великих спортсменок».

…ДЕВУШКАХ

Президент обратил внимание, что гребля - тяжелый вид спорта, особенно для женщин.

«Более тяжелого вида спорта нет». «Мужики - это мужики, они должны грести. А девчонкам - особая благодарность. Спасибо вам!»

…ЮНЫХ ТАЛАНТАХ

По словам президента, это образец команды, в которой юные чемпионы успешно переходят на высочайший уровень.

«Как только я начинаю у начальников спрашивать за результат… Были дети хорошие, юноши, молодежь прекрасная, выигрывают и в биатлоне, и в беговых лыжах - зимний вид спорта. Как только доходим до взрослых, их нет. Где они? Растворились по дороге. Поэтому говорю, что вы, скорее, исключение, когда молодежь подтягивается к взрослым и побеждает».

…ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

«Вы не хуже меня понимаете, что в Японии вас ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях. И все победы в Венгрии, если они будут подтверждены, окажутся у вас не в активе, а в пассиве. Коль вы уж взяли такую планку, конкретизирую, вам придется прыгать, под планку никак нельзя. У вас титулованные соперники, которые также нацелены на успех и очень напряженно готовятся к Олимпиаде».

«Убежден, что вы сможете все преодолеть и обязательно хотя бы на мгновение (больше не надо) опередите конкурентов. Огромная армия нас, болельщиков, очень верит и надеется, что вы будете на высоте, вы победите. Не на высоте - на воде будете. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в жизни и удачи в предстоящих выступлениях!».

…РЕСТОРАНЕ

«Если вы выступите не хуже (на Олимпиаде. - Ред.), мы с вами должны уже пойти в ресторан».

…ДЕНЬГАХ

По мнению президента, спортсмены должны соревноваться ради победы, а не ради денег.

«Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?»

…РАВЕНСТВЕ

«У тех же россиян, канадцев, американцев, чехов, шведов, финнов две ноги, две руки, одна голова». «Если у вас руки и голова еще по молодости не такие, включайте ноги: не давайте принимать шайбу, не давайте принимать мяч. Боритесь, если вы не умеете красиво обыгрывать, за счет физической подготовки».

…ЛЮБВИ К СПОРТУ

«Надо любить спорт, быть преданным, тогда у тебя все получится - и деньги будут, и квартира, и почет, и уважение».

В качестве примера он привел Дарью Домрачеву и Ивана Тихона.

«Как можно не восхищаться такими людьми? Это настоящие спортсмены. И я их знаю поименно. И они всегда в стране будут поддержаны, пока я президент, и даже если меня не будет, я уверен, кто-то другой будет их поддерживать».

…НАГРАДАХ

Президент признался, что сомневался, стоит ли награждать гребцов до Олимпиады.

«Думал, собью вас с толку, с большого пути. И предупредил: никаких больших наград пока не даем, чтобы был зазор и желание их получить». «Я не задабриваю вас и не хочу, чтобы вы думали о том, что президент вам тут наобещал и даст что-то».

…ЗАМЕНЕ

Президент обратил внимание, чтобы заслуженные, титулованные спортсмены, завершив карьеру в большом спорте, оставались работать в качестве тренеров и готовили себе замену. Так, обращаясь к Марине Литвинчук, президент сказал:

«Мы тебя не отпустим, пока ты в лодку не посадишь еще двоих или троих таких, как сама. Это тоже важный вопрос для спортсмена - ушел, а замены нет. Величие спортсмена, с моей точки зрения, еще в том, когда он за руку приведет кого-то вместо себя. Катюша Карстен ушла, хоть ты Мошенского (Александр Мошенский - председатель Белорусской федерации гребли. - Ред.) в лодку сейчас сажай, парик надевай, и пускай гребет вместо Карстен».

…ВОЙНЕ БЕЗ ПРАВИЛ

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать».

И привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

«Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь».

…ДОМРАЧЕВОЙ

Президент рассказал, как Дарья Домрачева во время разговора с ним просила разрешить ей уехать в Китай, чтобы тренировать там сборную по биатлону.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин (председатель КНР, - ред.) откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. - Ред.) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли».

Напомним, в сентябре Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален объявили о подписании контракта с НОК Китая. Они готовят сборную этой страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

…КОНКУРЕНЦИИ В ФУТБОЛЕ

«Я порадовался, что они («Динамо-Брест». - Ред.) стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли - и победили».

ЕСТЬ ВОПРОС

Чем наградили гребцов?

Медалью «За трудовые заслуги» наградили тренера-преподавателя филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва Михаила Аземшу, старших тренеров национальной команды Беларуси Николая Банько и Геннадия Галицкого.

Эти медали президент вручил и спортсменам-инструкторам национальной команды Марине Литвинчук и Ольге Худенко.

Орден НОК вручен главному тренеру национальной сборной Владимиру Шантаровичу.

Диплом о присвоении почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» получил спортсмен-инструктор национальной команды Артем Козырь.

Благодарность президента объявлена 8 спортсменам за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Благодарности удостоены также 15 представителей тренерского состава.