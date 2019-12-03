«Обидно, коллеги стали смеяться»: минский врач в суде доказывает, что не флиртовал с медсестрами

История началась еще зимой этого года. Отец одного из пациентов детской инфекционной больницы пожаловался министру здравоохранения на то, что работающий там врач флиртовал на рабочем месте с медсестрами. Об этой жалобе руководство больницы рассказало на одном из совещаний, и коллеги 30-летнего педиатра Михаила Кондратьева стали над ним подшучивать. Мужчина решил пойти в суд.

Во вторник, 3 декабря, в суде Фрунзенского района началось рассмотрение гражданского дела по иску Михаила к руководству больницы и отцу одного из пациентов о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Отец ребенка, который написал жалобу министру, хотел сделать судебное слушание закрытым, мол, на нем будет разглашаться информация о его ребенке, но суд ему в этом отказал.

В суде Михаил рассказал, что сейчас не работает, его прежнее руководство с ним не продлило трудовой контракт. Всего в детской инфекционной больнице Михаил отработал как молодой специалист два года. Мужчина хочет взыскать с ответчиков, в том числе отца пациента, моральный ущерб – 600 рублей. Иск ответчики не признали.

У Михаила в суде спросили, каким образом ему был причинен моральный вред в связи с разглашением жалобы медперсоналу.

- Руководство больницы не нашло оснований для обвинений меня во флирте, но почему-то посчитало зачитать перед всем коллективом жалобу пациента… Во-вторых, когда мои коллеги узнали об этом, они стали смеяться. Я по-человечески их понимаю, но шутки вокруг меня появились. Мне было неприятно иди на работу с таким камнем за спиной.

По словам врача, ему было очень обидно.

- Сутки были тяжелыми, я принял больше треть детей за всю ту смену, но подножку получил со стороны отца пациента, а потом со стороны руководства. Мне было тяжело работать после разглашения этих сведений. Коллеги не со зла это (шутили. – Ред.) делали, но это мне доставляло моральные страдания. Не было даже предпосылок для флирта! Я предложил отцу ребенка принести извинения на совещании…

Михаил рассказал, что до своего обращения в суд «он пытался добиться справедливости» в прокуратуре и милиции.

Судья спросил у врача, шутил ли он в ту смену с медсестрами, разговаривал ли в тот день?

- Разговаривали. Я не исключаю, что улыбался. Не вижу в этом ничего предосудительного.

В суде отец ребенка рассказал, что его ребенок был в плохом состоянии в больнице. Он также уточнил, что его жалоба касалась не только детской инфекционной больницы, но и поликлиники.

В суде между врачом и отцом ребенка произошла словесная перепалка, но ее остановил судья.