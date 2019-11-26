«Выбор года - 2019»: лучшими товарами для снижения и контроля веса названы продукты Herbalife Nutrition

В этом году конкурс «Выбор года» проходит в Беларуси уже в 18-й раз и традиционно определяет, какие продукты, товары и услуги наиболее востребованы в нашей стране. Это помогает повышать их качество, развивать потребительский рынок и создавать ориентиры для покупателей. Компания Herbalife Nutrition не сдает лидерских позиций в конкурсе и неизменно побеждает в номинации «Программа для снижения и контроля веса» с 2014 года.

«Такая награда, как «Выбор года», очень ценна для любого производителя. И для нас очень важно, что уровень доверия к нашей продукции по-прежнему остается высоким уже на протяжении нескольких лет. Мы хотим вдохновлять своих потребителей вести здоровый образ жизни и питаться сбалансированно. А то, что благодаря их мнению наши товары уже в 6-й раз побеждают в номинации «Программа для снижения и контроля веса», вдохновляет нас и стимулирует повышать планку для самих себя», - отметила генеральный директор Herbalife Nutrition в Беларуси Юлия Войтович.

В конкурсе «Выбор года» множество различных номинаций: «Продукты питания и напитки», «Бытовая химия», «Товары и услуги для животных», «Одежда», «Обувь и аксессуары», «Бытовая техника и электроника», «Услуги для бизнеса, отдыха и развлечения» и так далее. Победитель в каждой из них определяется по итогам маркетинговых исследований потребительских предпочтений, опроса представителей рекламных агентств, жюри и оргкомитета и с учетом мнения экспертного совета. Суммарный подсчет баллов - это долгая процедура, результат которой проверяется и подтверждается аудиторской компанией с международной сертификацией.

О компании:

Herbalife Nutrition - международная компания, специализирующаяся на разработке продуктов для сбалансированного питания. Миссия Herbalife Nutrition - содействовать повышению качества жизни людей, предоставляя им высококачественные продукты, предлагая персональный подход к каждому клиенту и вдохновляя потребителей вести здоровый и активный образ жизни.