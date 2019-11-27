2019-11-27T22:44:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В торгово-развлекательном центре Dana Mall зажигает огни новогодняя елка!

Приходите на праздник 28 ноября в 18.00. Позвольте своим детям почувствовать приближение Нового года и вместе с ребятами искренне, как в детстве, воскликнуть: «Елочка, гори!»
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До Нового года - всего месяц, а сколько всего еще нужно успеть! И главное - зарядиться новогодним настроением, связаться с Дедом Морозом и получить от него долгожданный подарок. В крупнейшем в стране торгово-развлекательном комплексе Dana Mall («Дана Молл») 28 ноября в 18.00 загорятся огни новогодней елки. И с этого момента марафон важных рождественских и предновогодних дел начинается!

Многие наверняка запомнили трио поющих пингвинов, которые в прошлом году пели под новогодней елкой в центральном атриуме торгово-развлекательного центра Dana Mall. Стоило ребенку нажать на кнопку - и забавные пингвины с удовольствием заводили свои рождественские мелодии. Детвора обожала этих смешных певцов!

В ТРЦ Dana Mall зажигает огни новогодняя елка!.

А в этом году, как обещают организаторы, новогодняя елка будет еще интереснее, красочнее и красивее. Конечно же, секреты никто раньше времени раскрывать не желает, поэтому лучше приехать на старт новогодних празднований и убедиться - елка здесь действительно будет великолепной!

Конечно же, будут работать и четыре фотозоны. Они пользуются особой популярностью и у детей, и у родителей - ведь это действительно доступная и приятная возможность самостоятельно режиссировать новогоднюю съемку и получить отличные снимки на память.

В этом году организаторы порадуют детей специальной новогодней программой «Полярное сияние: Новый год в «Дана Молл».

В этом году организаторы порадуют детей специальной новогодней программой «Полярное сияние: Новый год в «Дана Молл».

Для детей подготовлена специальная программа «Полярное сияние: Новый год в «Дана Молл». Глобальное потепление угрожает не только нашей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза грозит беда. Поэтому на третьем этаже торгового центра откроется мастерская Деда Мороза – Полярная станция. Здесь ребята смогут узнать все о глобальном потеплении и придумать, как спасти дом волшебного старика. А потом по новогодней почте отправить ему свои идеи.

Главный Дед Мороз страны услышит каждого и обязательно приедет на встречу с детьми из своей резиденции в Беловежской пуще! Его появление в сопровождении Снегурочки и других сказочный героев ожидается в ТРЦ Dana Mall 15 декабря. На большом празднике, который будет устроен по этому поводу, разочарованных и грустных лиц не предвидится, ведь Дед Мороз, конечно же, приедет с подарками. И щедро наградит авторов лучших писем в его адрес - мешок у волшебного старика большой!

За подарками к самому волшебному празднику в году приезжайте в ТРЦ Dana Mall.

За подарками к самому волшебному празднику в году приезжайте в ТРЦ Dana Mall.

Позвольте своим детям почувствовать приближение Нового года! Приходите на праздник включения новогодней елки и становитесь в дружный хоровод, чтобы вместе с ребятами искренне, как в детстве, воскликнуть: «Елочка, гори!» Становитесь волшебниками - дарите близким новогоднее настроение!

Запоминайте адрес: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.

Сказка начинается 28 ноября в 18.00!

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

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