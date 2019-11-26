Хороши! Пока мы кутаемся в пуховики, белорусские звезды хвастаются фигурами в купальниках

Пока мы наслаждаемся первым пушистым снегом, многие белорусские звезды предпочитают греться в теплых странах. Певица Рита Дакота не успела вернуться из Калифорнии – там она снимала клип, как уже греется на побережье Красного моря в Эйлате. Поклонники восхищаются кубиками пресса Риты, но сама певица признавалась, что после родов делала липосакцию.

Певица Рита Дакота отдыхает в Израиле. Фото: Инстаграм

Телеведущий Денис Курьян улетел бизнес-классом в Дубаи.

- У меня была странная, но прикольная мечта. Улететь в лето ровно в тот день, когда в Минске начнется мороз, - пишет в своем Инстаграме Денис.

Денис Курьян радуется, что морозные дни проводит на курорте. Фото: Инстаграм

К слову, бывшая супруга телеведущего Юлия Курьян-Костюкевич радует своих подписчиков горячими снимками из прохладного Минска.

Юлия Курья-Костюкевич согревает подписчиков пикантными снимками. Фото: Инстаграм.

Певец и шоумен Сергей Лапковский только вернулся с женой Викторией и сыном Львом из Таиланда. Сергей не удержался и похвастался в соцсетях фото с роскошной супругой.

Певец Сергей Лапковский с женой Викторией. Фото: Инстаграм.

Модель, телеведущая и блогер Ольга Никифорова (бывшая жена шоумена Артема Рыбакина) на днях опубликовала снимок в Инстаграме в золотом бикини. Девушка собирает сотни комплиментов и тысячи сердечек.

Модель, телеведущая и блогер Ольга Никифорова. Фото: Инстаграм.

Ольга Барабанщикова провела последний отпуск в Малайзии вместе с мужем Олегом и дочерью Аэлитой. Глава семьи, как всегда остался за кадром, а вот Ольга с дочкой с удовольствием позировали в одинаковых купальниках.

Ольга Барабанщикова с дочкой Аэлитой в Малайзии. Фото: Инстаграм

Певец Саша Немо и телеведущая Люция Геращенко пока проводят время в Беларуси, но это не мешает им похвастаться красивыми телами. Посмотрите, каким подтянутым стал Саша Немо!

- Для своей женщины ты всегда должен быть идеальным и лучшим, - подписал снимок из спортзала артист.

Мускулистый Саша Немо. Фото: Инстаграм

А Люцию Геращенко так и вовсе в последнее время не узнать: телеведущая не перестает радовать своих подписчиков снимками с глубоким декольте.

Фото: Инстаграм