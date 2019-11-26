2019-11-26T14:50:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«Неси еду - наворожу мужа»: поставчанка год кормила старушку, которая чистила ей карму и карманы

75-летняя пенсионерка развела женщину на 2000 рублей, а в милиции призналась, что никаких ритуалов не проводила. Не умеет!
Наталья ПАРТОЛИНА
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Понемножку, помаленьку за год мошенница выманила у поставчанки более 2000 рублей.Понемножку, помаленьку за год мошенница выманила у поставчанки более 2000 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пенсионерка из Постав почти год обманывала 42-летнюю знакомую. Женщина как-то рассказала ей о своих жизненных трудностях – она одна воспитывала ребенка, и вообще проблемы сыпались одна за другой. 75-летняя пенсионерка безапелляционно заявила: «Это все оттого, что у тебя карма плохая. Если хочешь, я тебе помогу, почищу ее».

Женщина поверила в экстрасенсорные способности бабули. К тому же, та даже не заикалась о вознаграждении за «магические услуги». Так, просила иногда чего-нибудь купить – мол, макароны закончились, а пенсию еще не получила.

- Женщина постоянно передавала пенсионерке хлеб, крупы, другие продукты и разнообразные хозяйственные мелочи. Та уверяла, что производит определенные ритуалы, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Заказчицу «колдунья» к ритуалам не привлекала. Не предлагала ни травок магических попить, ни заклинания в полночь на перекрестке почитать, ни на червячков в разбитом яйце посмотреть. Так прошло несколько месяцев. Однажды женщина попросила приворожить понравившегося ей мужчину. Принесла его фотографию. Пенсионерка пообещала сделать приворот. А взамен попросила у женщины ее мобильный телефон. Та мобильник отдала. Но мужчина на нее благосклонного внимания так и не обратил.

Только после этого поставчанка поняла, что ее все это время обманывали. Она потребовала у пенсионерки, чтобы та вернула телефон и потраченные за это время на ее нужды деньги. Та возмещать ущерб отказалась и телефон не вернула – уже успела подарить его своей дочери. Тогда обманутая женщина обратилась в милицию.

- На момент обращения в милицию минимальный установленный ущерб составил более 2000 рублей, - рассказал Виталий Сапроненко. – Предположительно, он может быть еще больше, так как пенсионерка назначала встречи с клиенткой в безлюдном месте недалеко от вокзала, и свидетелей передачи продуктов и материальных ценностей не было.

Кстати, пенсионерка вовсе не слыла среди знакомых ни гадалкой, ни колдуньей. В милиции она объяснила, что никаких магических ритуалов не делала и не собиралась – потому, что не умеет.

- В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество). Мобильный телефон у ее дочери изъяли, - рассказал Виталий Сапроненко.

Гораздо серьезнее пострадал клиент другой «колдуньи». Как рассказывала «Комсомолка», житель Витебска нашел в сети объявление об оказании экстрасенсорных услуг и перечислил мошеннице более 41 тысячи рублей.

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