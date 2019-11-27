«Зимой в среднем 500 покупателей в день, а летом бывает и один»: как живет магазин, где елочные игрушки стоят до 150 рублей

Магазин «Калядная крама» из тех, мимо которых не пройти. Если, конечно, до него добраться. Много лет на его месте на улице Кольцова был большой цветочный магазин «Мечта ботаника». Сегодня тут рождественско-новогодний рай, причем круглогодичный. Переступаешь порог магазина - и все, можешь забыть о том, что ты решил заглянуть сюда на минуточку. Елки, праздничная иллюминация, игрушки ручной работы и заводские, города в миниатюре, декор для дома, новогодние игрушки для детей и домашних питомцев, даже ароматизаторы для искусственных елей… Тут можно провести целый день и, кажется, все равно не успеть посмотреть все.

Рождественская сказка в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Да, наши покупатели никогда не торопятся уходить, - улыбается молодой человек за прилавком.

Знакомимся.

- Я Владислав, сын основателя этого магазина. Это наш семейный бизнес, ему уже 20 лет, - рассказывает он. - Раньше это был цветочный магазин, а новогодние игрушки и домашний декор продавались лишь в одной секции. И они пользовались спросом даже в самые кризисные годы. В конце концов, все сошлось: к новогодним украшениям у нас лежала душа и на них есть большой спрос. Так и решили сделать круглогодичный рождественский магазин. Это уникальный проект, каких и в Европе почти не найти.

Прошу Владислава рассказать о самой необычной новогодней игрушке, которая у них продавалась.

Владислав, сын основателя этого магазина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наверное, это была большая селедка, которая покорила меня своим изгибом. Забрал ее себе, - смеется парень. - А эти ярко-зеленые стеклянные огурцы видите? Есть такая игра - «Калядны агурок». После того как в доме украсили всю елку, вглубь нужно повесить этот огурец. Когда вся семья собирается на Рождество или Новый год, каждый ищет этот неприметный огурец. Кто первым нашел - получает подарок.

Большинство покупателей, говорит Влад, предпочитают традиционные елочные украшения красного или золотого цвета, и только каждый десятый приходит за чем-то новым и нестандартным.

В магазине большой выбор игрушек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но эти 10% приезжают именно к нам, потому что таких игрушек и рождественских деревень больше нигде не найти. Многие игрушки сделаны из традиционных, натуральных материалов - стекла, дерева, металла. У нас 25 поставщиков из 10 стран, в основном игрушки ручной работы делают недалеко от Нюрнберга в Германии, а фабричные - в Китае.

Стеклянные заводские игрушки иногда выходят в десять раз дешевле ручной работы, но люди чаще покупают пластиковые не только из-за дешевизны. Главные враги стеклянных игрушек - коты, которых как магнитом тянет к блестящим цацкам. А вот за рождественскими деревнями в миниатюре охотятся не только дети, но и коллекционеры.

- Хорошее оправдание для взрослого - «это я для ребенка купил». А потом сам строит деревню и наслаждается, - смеется Владислав. - Кстати, деревню, которая стоит на витрине, построили мы с отцом, и на это ушло два дня.

Новогодние украшения на любой вкус и кошелек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Самые дорогие игрушки скупают коллекционеры»

В среднем каждый покупатель берет несколько украшений на 20 - 30 рублей. В конце буднего дня людей в магазине на удивление много, практически все - женщины. Влад говорит, что мужчины тоже приходят и иногда в праздничных украшениях разбираются намного лучше дам.

Пластмассовые игрушки стоят в среднем до 10 рублей, а стеклянные ручной работы - по 60 - 150 рублей. Впрочем, самые дорогие елочные игрушки долго не залеживаются - их скупают коллекционеры.

- Вот эта стеклянная игрушка стоит 158 рублей, такая цена из-за техники изготовления. Она состоит из двух шаров, такую форму сложно выдувать, к тому же внутри она посеребренная... Кроме того, у каждого изготовителя игрушек есть своя фишка. У одного - звездочка, за которую они крепятся. У другого фишка в старинных формах, в которые выдувают стекло, им по 200 лет! Они даже специально состаривают крепеж к игрушке! Много нюансов, короче.

Несмотря на явную сезонность, весь товар распродается под ноль из года в год. Каждое 1 октября коллекция обновляется, и с этого момента продажи начинают идти в гору.

Магазин «Калядная крама» из тех, мимо которых не пройти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Продажи игрушек в октябре этого года выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Все потому, что мы впервые дали рекламу о том, что являемся круглогодичным магазином. Летом продаем еще и срезанные цветы, пасхальный декор. Если зимой в среднем у нас 500 покупателей в день, то летом бывает и по одному. Да, в краткосрочном периоде содержать магазин летом невыгодно, но если смотреть на год, то благодаря зимним продажам мы можем себе это позволить. Ничего страшного не произойдет.

«В наших елках на площадях нет духа Рождества»

Кроме продаж игрушек, у «Каляднай крамы» много работы круглый год. Отец с сыном проводят курсы рождественского декора, украшают торговые центры и даже исторические объекты.

И взрослым, и детям очень нравятся рождественские деревни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- К Новому году мы украшаем торговые центры, это тоже огромный объем работы. Все делается на заказ и очень заранее, до конца февраля мы уже должны иметь все украшения на декабрь. В прошлом году сделали коммерческий декор для одного торгового центра, заказчик был очень доволен выгодой. В этом году ТЦ увеличил бюджет на декорации и отменил все рождественские мероприятия, потому что они не принесли столько полезного трафика, сколько украшения, - рассказывает Влад.

Магазин «Калядная крама» работает круглый год.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот традиционные новогодние елки на белорусских улицах вызывают у парня тоску.

- В наших елках на площадях, к сожалению, нет духа Рождества. Например, в прошлогодней спиральной елке у Дворца спорта ничего не осталось от елки! Городские декорации должны привлекать внимание и давать рядом понятный посыл «Вау, скоро Новый год!». К тому же нужно украшать не только елку, но и площадь вокруг нее, соблюдать контекст. Читал, что в этом году у Ратуши хотят поставить альтернативную елку. Спрашивается, какого черта она должна быть в старой части города?

Влад уверен: чтобы красиво украсить городскую елку, не нужно много денег. Нужны только вкус и желание.

Чтобы красиво украсить елку, не нужно много денег. Нужны только вкус и желание.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В прошлом году мы делали предложение для одной из городских елок и поняли, что у чиновников нет желания сделать людям праздник. А ведь сделать красивую елку можно, и это выйдет даже дешевле. Например, мы украшаем к Рождеству Несвижский замок и точно знаем, что делаем это намного дешевле остальных. И лучше - мы понимаем, как украсить барочное здание, что нужно использовать теплый свет, а не синий…

Мимо такого магазина не пройдешь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Моды на елочные игрушки нет»

Парень объясняет, что классические новогодние украшения - красные и золотые шары. Но их важно не смешивать с другими яркими цветами, иначе елка будет чересчур пестрой. Моды на елочные игрушки как таковой нет, но есть тенденция последние несколько лет - переводить яркие цвета в более приглушенные. Идеальная елка должна быть натуральной и не сильно пушистой или искусственной, но максимально похожей на натуральную.

- Елочные игрушки лучше выбирать приглушенных расцветок - так проще потом пополнять коллекцию, не выбиваясь из гаммы. Подойдут приглушенные коричневые тона, прозрачные стеклянные. Используйте дерево и натуральные материалы и не забывайте про украшение всего остального дома, чтобы елка не выглядела ярким пятном. Для этого подойдут гирлянды, венки из еловых веток и другой новогодний декор.

Праздник круглый год!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сам он каждый день живет в Рождестве, поэтому к домашнему декору относится спокойно.

- Мне хватает елок на работе, так что ставлю дома двухметровую натуральную в конце декабря. Я люблю гирлянды-свечки и старые игрушки ручной работы, к ним периодически докупаю новые.

В планах у владельцев «крамы» - перебраться поближе к центру, но пока с этим проблемы.

Дети в восторге от этого магазина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все удивляются: ну как так, такой классный магазин, и так далеко? Нам нужно большое помещение, а переехать на 500 квадратных метров в центр города проблематично, таких в принципе немного, да и цены на аренду заоблачные, - объясняет Владислав. - Так что мы в постоянном поиске, надеюсь, к следующему сезону уже переедем. Хотя постоянные клиенты и сюда доезжают, без обновок к Рождеству и Новому году никто не уходит.

В магазине можно провести целый день и, кажется, все равно не успеть посмотреть все.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уйти из магазина с пустыми руками действительно оказалось невозможно - в моем доме теперь ждет Нового года шотландский Щелкунчик в юбке.