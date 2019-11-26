2019-11-26T17:10:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Электросамокат можно провозить только без батареи, а доска для серфинга не должна быть больше двух метров

Тонкости перелета с нестандартным багажом самолетами «Белавиа»
Виктор ПАЖИТОК
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В правилах перевозок нестандартного и негабаритного багажа много тонкостейВ правилах перевозок нестандартного и негабаритного багажа много тонкостейФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Не так давно мы писали про правила авиакомпании «Белавиа», касающиеся перевозки домашних любимцев (и даже проводили акцию в поддержку упитанного кота Виктора).

Мы решили разобраться в особенностях провоза самолетами «Белавиа» нестандартного и негабаритного багажа: спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, электрических самокатов.

Оказалось, что в правилах перевозок много тонкостей, которые нужно знать, чтобы не попасть впросак!

Как выясняется, каждый пассажир может сдать в багаж один комплект спортивного снаряжения. Его вес не должен превышать 23 кг, а размер - 210 см (в сумме длины, ширины и высоты). Этот комплект пассажир может перевезти бесплатно в дополнение к 23 кг остального багажа. Если вы хотите взять с собой в путешествие два комплекта спортивного снаряжения или вес вашего комплекта больше 23 кило, то придется доплатить 50 евро (если летите в Израиль - то 60 долларов, а если в Великобританию - то 50 британских фунтов).

Мы спросили у представителей «Белавиа», что именно они называют спортивным инвентарем?

Выяснилось, что самолетом можно перевезти велосипед (даже тандемный), снаряжение для гольфа, тенниса, сквоша, бадминтона, лыжное и хоккейное снаряжение, а также снаряжение для сноуборда и дайвинга, водные лыжи. Примут в багаж и доску для серфинга длиной до 2 метров, если она весит до 23 кг. Удочки и рыболовные снасти также считаются спортивным снаряжением.

Кстати, по общему правилу перевозку спортивного снаряжения надо предварительно согласовать с представителями «Белавиа».

Если везете хрупкую вещь, то ей можно купить билет на соседнее кресло

Перевозка телевизоров, магнитофонов, аудио-, видео- и бытовой техники весом более 10 кг также стоит дополнительных 50 евро. Кроме того, вещи и предметы, требующие особых мер предосторожности при транспортировке, могут быть перевезены в пассажирском салоне воздушного судна с размещением на отдельном пассажирском кресле (габариты багажа не должны превышать 135х50х30 см, а вес - 84 кг). Багаж, который вы хотите перевезти в соседнем кресле, оформляется отдельным билетом по 100%-ной стоимости.

Везите хоть контрабас!

Музыкальные инструменты тоже можно перевезти самолетом. Можно в ручной клади - тогда габариты музыкального инструмента в сумме трех измерений не должны превышать 115 см, а его вес должен быть не больше 8 кг (если путешествуете бизнес-классом, то 12 кг). Это будет бесплатно. Если вы летите, к примеру, с контрабасом (или каким-то другим большим музыкальным инструментом), то его можно перевозить в салоне самолета при соблюдении следующих условий: вес инструмента должен быть не более 84 кг, а габариты должны вписываться в 135х50х30 см. Сумма доплаты при полете во все страны мира, кроме Израиля и Великобритании, 50 евро.

По общему правилу перевозку спортивного снаряжения надо предварительно согласовать с представителями «Белавиа». Фото: Дарья ПУТЕЙКО

По общему правилу перевозку спортивного снаряжения надо предварительно согласовать с представителями «Белавиа».Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Предметы антиквариата, ювелирные изделия, драгоценные металлы «Белавиа» рекомендует перевозить в ручной клади. Важно помнить, что для перевозки антиквариата нужно предварительно получить разрешение на вывоз культурных ценностей в Министерстве культуры. Антиквариат, как и любой другой багаж, должен соответствовать нормам провоза багажа, установленным авиакомпанией.

Электросамокаты в багаж возьмут только без батареи

Сегодня очень популярны малогабаритные персональные средства передвижения на литиевых или ионно-литиевых батареях: ховерборды, мини-сегвеи, моноколеса, электрические моноциклы и скутеры. Как пояснили в «Белавиа», они считаются опасными грузами, перевезти их самолетом можно только по предварительному согласованию. Важно: мощность заводской батареи должна быть не более 160 Вт/ч, она должна быть полностью разряжена, отсоединена от устройства. Ее перевозка разрешается только в ручной клади. Кроме того, на стойке регистрации у пассажира попросят паспорт электрического передвижного устройства, после чего его корпус без батареи примут для перевозки в качестве зарегистрированного багажа.

КСТАТИ

Пассажиры при следовании с ребенком до 2 лет могут бесплатно перевезти автомобильное кресло для новорожденных, детскую прогулочную коляску-трость и даже коляску-трансформер. Всем этим пассажир может пользоваться до посадки в самолет, при входе в него коляску заберут стюарды и поместят в багажный отсек.

Ну а если ваш багаж, принятый «Белавиа» к перевозке без объявления ценности, потерялся безвозвратно, то при его утрате вам возместят ущерб, оплатив в белорусских рублях эквивалент 20 долларов за каждый килограмм.

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